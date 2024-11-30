Mustafa Destici: Türkiye Suriye'deki Türkmenleri Önceliklendirmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mustafa Destici: Türkiye Suriye'deki Türkmenleri Önceliklendirmeli

Mustafa Destici: Türkiye Suriye\'deki Türkmenleri Önceliklendirmeli

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Suriye'deki Türk ve Türkmen varlığını koruma gerekliliğini vurguladı. Suriye'de iç barışın sağlanması ve Türkiye'nin stratejilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

30.11.2024 17:58  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak bizim yapmamız gereken Suriye'de de tıpkı Irak'ta olduğu gibi Türkmenleri yani Türkleri öncelendirmemizdir. Suriye Türkmenlerinin, Türklerinin varlığı hem hayatidir hem de soydaşımız, kardeşimiz, dindaşımız olmaları vesilesiyle bizim onlara sahip çıkma onları kollama, gözetme gibi mesuliyetlerimiz vardır. Dünyadaki bütün gelişmeler böyleyken, Türkiye burnunun dibindeki bu hadiselere sessiz kalamaz, Suriye'deki Türk ve Türkmen varlığını korumak, kollamak, güçlendirmek ve en güçlü, hassas hale getirmek zorundadır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ver Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Destici, Suriye'deki olaylar ile ilgili, "Suriye'deki gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, Türk milletimizi ve özellikle de Suriye'de bulunan Türk varlığını da çok yakından ilgilendirmektedir. Bizim de önceliğimiz elbette ki, Suriye'de iç barışın temin edilmesi, tesis edilmesi ve Suriye'de yaşayan Arap, Türk, Kürt bütün bunların birlik, beraberlik, barış içerisinde yaşamasıdır. Ancak 2011 yılında Suriye'de iç barış bozulmuş ve bugüne kadar da temin edilememiştir. Suriye'de iç barışın temin edilmesi ya da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması da açıkçası çok da kolay gözükmemektedir. Hatta namümkün gözükmektedir. Çünkü emperyalist, küresel güçler oradadır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya oradadır, İsrail, İngiltere, Çin, İran bütün bunlar o bölgededir. Kimisi fiili olarak askeri güçleriyle, ordularıyla oradadır. Kimi de vekalet savaşçıları yoluyla oradadır. Kimi de dışarıdan verdiği destekle oradadır. Tabii bizim devletimizi ve milletimizi de yakından ilgilendirmektedir. Bizim için Suriye'nin iç barışı, toprak güvenliği çok önemlidir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle de İsrail'in orada yapmaya çalıştığı Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurmaktır. ve maalesef bu konuda da çok mesafe almışlardır. Suriye'de Esad rejimi varlığını devam ettirmektedir. Suriye'de rejimin değişmesi ve Esad'ın yerine daha demokratik, Suriye'de yaşayan insanların tamamını kucaklayabilecek bir sisteme geçecek rejim elbette arzu ediyoruz. Suriye'nin, Suriye'deki yaşayan vatandaşların, kardeşlerimizin özgürleşmesini, demokratikleşmesini istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE SESSİZ KALAMAZ'

Destici, sözlerine şöyle devam etti; "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak bizim yapmamız gereken Suriye'de de tıpkı Irak'ta olduğu gibi Türkmenleri yani Türkleri öncelendirmemiz gerekiyor. Biz Suriye'de Türkmen varlığını muhafaza edemezsek, Suriye'de Türkmenleri, Suriye Türklerini etkin pozisyonlara ve güçlü bir hale getiremezsek biz, Türk Devleti ve milleti olarak burada kendi stratejimizi uygulayamayız. Başta Suriye'nin kuzeyi olmak üzere Suriye'nin bütün bölgelerinde aleyhimize olan gelişmeleri de engelleyemeyiz. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurulma çalışmaları çok aleni bir şekilde sürmektedir. Bunu kimse de gizleme ihtiyacı duymamaktadır. Bizim gerçekçi hareket etmemiz gerekiyor. Bizim Suriye'de özellikle Suriye'nin kuzeyinde önceliklerimiz bellidir. Suriye'nin kuzeyindeki önceliğimiz asla Suriye'nin ne kuzeyinde ne de başka bir bölgesinde bir terör devleti kurduramayız, buna da ne pahasına olursa olsun asla müsaade edemeyiz. Suriye Türkmenlerinin, Türklerinin varlığı hem hayatidir hem de soydaşımız, kardeşimiz, dindaşımız olmaları vesilesiyle bizim onlara sahip çıkma onları kollama, gözetme gibi mesuliyetlerimiz vardır. Dünyanın hangi coğrafyasında, hangi milletten olursa olsun her millet her devlet kendi soydaşlarını koruma gayreti içinde olmuştur ve hala da korumaya gayreti içerisindedir. Dünyadaki bütün gelişmeler böyleyken Türkiye burnunun dibindeki bu hadiselere sessiz kalamaz, oradaki Türk ve Türkmen varlığını korumak, kollamak, güçlendirmek ve en güçlü, hassas hale getirmek zorundadır"

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Destici: Türkiye Suriye'deki Türkmenleri Önceliklendirmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
17:05 Krizler ardı ardına geliyor Savaşın etkileri günden güne büyüyor Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor
16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 19:31:14. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Destici: Türkiye Suriye'deki Türkmenleri Önceliklendirmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.