Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor - Son Dakika
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Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

07.05.2022 09:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'nın da davet edilmesi İmamoğlu'nu destekleyenlerin tepkisini çekti. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "200-300 kişiler, umursamıyoruz" sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi. Başta Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar olmak üzere çok sayıda kişinin İmamoğlu'nun fotoğrafını eleştirdiği paylaşımlar binlerce kişi tarafından beğenildi.

Trabzon'a yaptığı ziyaret nedeniyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne binen gazeteciler arasında Nagehan Alçı'nın da yer alması, tartışmaları beraberinde getirdi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

İmamoğlu'nu destekleyenler otobüste çekilen fotoğrafın ardından adeta eleştiri yağmuru başlattı. Çok sayıda kişi, seçim döneminde İmamoğlu ve muhalefet karşıtı bir söylem yürüten Alçı'nın otobüste yer almasını yadırgadığını belirtti.

ONGUN'UN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tartışmalar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "Medyanın kendi içindeki tartışması. Topu topu 200-300 kişi, önemsemiyoruz" ifadelerini kullandı. Ongun'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BİNLERCE PAYLAŞIM GELDİ

Özellikle İBB Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları anketlerin ve tweetlerinin görüntülenme sayılarını paylaşarak "Hani 200-300 kişiydi" mesajını verdi. İmamoğlu'nun fotoğrafını eleştirenler arasında sanatçılar Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar da vardı. Sanatçıların tweetlerine çok sayıda beğeni geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar:

İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi
İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi
İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözlerine yanıt sosyal medyadan geldi
İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İmamoğlu cephesinin Alçı fotoğrafı için '200-300 kişiler umursamıyoruz' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
YORUMLAR
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Son Dakika Politika Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor - Son Dakika


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