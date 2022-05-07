Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor - Son Dakika

Trabzon'a yaptığı ziyaret nedeniyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne binen gazeteciler arasında Nagehan Alçı'nın da yer alması, tartışmaları beraberinde getirdi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

İmamoğlu'nu destekleyenler otobüste çekilen fotoğrafın ardından adeta eleştiri yağmuru başlattı. Çok sayıda kişi, seçim döneminde İmamoğlu ve muhalefet karşıtı bir söylem yürüten Alçı'nın otobüste yer almasını yadırgadığını belirtti.

ONGUN'UN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tartışmalar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "Medyanın kendi içindeki tartışması. Topu topu 200-300 kişi, önemsemiyoruz" ifadelerini kullandı. Ongun'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BİNLERCE PAYLAŞIM GELDİ

Özellikle İBB Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları anketlerin ve tweetlerinin görüntülenme sayılarını paylaşarak "Hani 200-300 kişiydi" mesajını verdi. İmamoğlu'nun fotoğrafını eleştirenler arasında sanatçılar Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar da vardı. Sanatçıların tweetlerine çok sayıda beğeni geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar: