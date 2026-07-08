NATO Harcamaları Eşitlendi - Son Dakika
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NATO Harcamaları Eşitlendi

NATO Harcamaları Eşitlendi
08.07.2026 10:08
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarının ABD ile eşitlendiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "ABD Başkanı Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile ABD arasında eşitlendi. Yüzde 5'lik hedefimiz vardı, bu yıl yüzde 4'e ulaşıyoruz bile ve bu harika bir şey. Bu sadece Başkan Trump'ın ısrarları sonucunda olmuyor çünkü diğer tarafta Rusya tehdidi var ve ondan dolayı da bu adımları atmamız gerekiyor. NATO şimdi daha güçlü ve daha güçlü NATO içerisinde Avrupa da güçlüdür" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Liderler Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Rutte, Zirve'ye yaptığı ev sahipliği için Ankara'ya teşekkür etti ve NATO'nun geçen yıl Lahey'de gerçekleştirdiği Zirve'de alınan kararları hatırlattı. Rutte, "Bu sene ise artık kararları uygulama zamanı ve rakamlara baktığınız zaman ekstra harcanan 250 milyar dolar para var. Kanada ve Avrupalı müttefiklerin 2025 ve 2026 yılında fazladan harcadıkları paranın miktarı arttı. Atlantik'in her iki tarafında da Kanadalı ve Avrupalıların yatırımı sayesinde ABD'de savunma sanayinde 200 bin yeni istihdam sağlandı. Bunu yapıyoruz çünkü öncelikle savaşları yapmak istiyorsak güçlü olmalıyız, hiç kimsenin bize saldırmaması gerekiyor. Dün Savunma Sanayi Forumu vardı ve harika bir başarıyla sonuçlandı. Yeni taahhütler, yeni sözleşmeler imzalandı. Geçtiğimiz yıl az önce de ifade ettiğim gibi planlama vardı ve bu yıl uygulama var. Ukrayna'ya olan desteğimiz devam ediyor, devam edecek. Bizim buradaki beklentimiz çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimiz yönünde. Bunun sonucunda NATO gerçekten dönüşmüş olacak. ABD perspektifine baktığınız zaman Avrupalı müttefikleriniz var ve onlar artık NATO içerisinde 1 milyar insanı güvende tutacak şekilde daha güçlü bir Avrupalı müttefik grubu var. ABD Başkanı Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile ABD arasında eşitlendi. Yüzde 5'lik hedefimiz vardı, bu yıl yüzde 4'e ulaşıyoruz bile ve bu harika bir şey. Bu sadece Başkan Trump'ın ısrarları sonucunda olmuyor çünkü diğer tarafta Rusya tehdidi var ve ondan dolayı da bu adımları atmamız gerekiyor. NATO şimdi daha güçlü ve daha güçlü NATO içerisinde Avrupa da güçlüdür. Ayrıca bugün müttefiklerimizin İran konusunu da ele almasını bekliyoruz. İran'ın hiçbir zaman için nükleer silah kabiliyetinin olmamasını sağlayacağımızı konuşmayı bekliyorum. İkincisi de Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla açık olması; bu olmazsa olmaz bir şey. Bunun sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GRÖNLAND MESELESİNİ KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, Liderler Zirvesi'nde Grönland konusunun ele alınıp alınmayacağına ilişkin, "Bunu derinlemesine konuşmuştuk. Çin ve Rusya'nın Arktik bölgeye erişiminin önlenmesi konusunu biz Davos'ta çok konuştuk, burada da konuşmaya devam edeceğiz. Danimarka ve Grönland ile iyi bir süreç içerisindeyiz" diye konuştu.

'AVRUPA, ABD İLE HARCAMALAR KONUSUNDA EŞİT NOKTAYA GELİYOR'

Rutte, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına NATO'nun müdahil olmamasıyla ilgili soruya da "İran konusu izole bir konu ama diğer taraftan Avrupa'daki hava üslerinden 5 bine yakın sorti yapıldığını biliyoruz. Avrupa, ABD için büyük bir güç platformu. İş harcamaya yani paraya geldiği zaman şimdi Avrupa, ABD ile harcamalar konusunda eşit noktaya geliyor. Tabii bir taraftan Rusya tehdidi var diğer tarafta Sayın Trump'ın bastırmaları var" diye yanıt verdi.

'İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ'

ABD'nin İran'a yönelik güncel saldırılarının Zirve'yi gölgeleyebileceğine dönük soruya ilişkin değerlendirmede bulunan Rutte, "Bakın dün bir gemiye saldırıldı. Ortada bir ateşkes var ve İran ateşkesi ihlal etti ve elbette karşılığında böyle bir saldırı gerçekleşti" dedi.

'HER GÜN OLABİLDİĞİ KADAR GÜÇLÜ OLMAK DURUMUNDAYIZ'

Rutte, Polonya'daki kuvvetlerin Rusya için caydırıcı olup olmadığına ilişkin soru üzerine de "Bizim her şeye ihtiyacımız var. Polonya silahlı kuvvetlere gerçekten çok iyi yatırımlar yapıyor. Bizim savunma sanayisine ihtiyacımız var ama şu an biz burada konuşurken Polonya yatırımlarını sürdürüyor. Her gün olabildiği kadar güçlü olmak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Rutte ayrıca Zirve'de Rusya'nın uzun süreli bir tehdit olarak kodlanacağını belirtti ve yüzde 5'lik hedefe yakın bir zamanda ulaşılacağına inandığını söyledi.

'BİZ HİÇ KİMSEYE SALDIRMAYACAĞIZ'

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesajının olup olmadığının sorulması üzerine de "Benim mesajım şu; bu İttifak 1 milyar insan. Kanada, ABD ve Avrupa; biz topraklarımızın her bir santimetrekaresini koruyacağız. Biz savunmacıyız, hiç kimseye saldırmayacağız. Biz hayat tarzımızı, demokrasimizi ve topraklarımızı koruyacağız. Bizimle oynamayın" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Harcamaları Eşitlendi - Son Dakika

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