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Netanyahu: Hamas tüm kadın esirleri serbest bırakmadı ve İsrail'e doğru roket fırlattı - Son Dakika

Netanyahu: Hamas tüm kadın esirleri serbest bırakmadı ve İsrail'e doğru roket fırlattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın mutabakata uygun biçimde tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu.

01.12.2023 - 09:23,
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı'na karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi günlerdir devam eden saldırılarda adeta kan gölüne çevirdi. 13 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes kararı alınırken, art arda gelen esir takaslarının ardından ateşkes bugün sona erdi.

Netanyahu: Hamas tüm kadın esirleri bırakmadı ve İsrail'e doğru roket fırlattı

"HAMAS ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ, SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADIK"

İsrail, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini bahane ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuyla ilişkin bir açıklamada bulundu.

Netanyahu: Hamas tüm kadın esirleri bırakmadı ve İsrail'e doğru roket fırlattı

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA VAR

Netanyahu, Hamas'ın "mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını" savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu.

Netanyahu: Hamas tüm kadın esirleri bırakmadı ve İsrail'e doğru roket fırlattı

"İSRAİLLİ KADIN ESİRLER BIRAKILMADI, ROKET FIRLATILDI"

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı. Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi; "Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Netanyahu: Hamas tüm kadın esirleri serbest bırakmadı ve İsrail'e doğru roket fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu: Hamas tüm kadın esirleri serbest bırakmadı ve İsrail'e doğru roket fırlattı - Son Dakika
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