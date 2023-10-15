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İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ı biz parçalayacağız - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ı biz parçalayacağız

Son Güncelleme: 15.10.2023 15:57

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas bizim parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas'ı biz parçalayacağız." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas bizim parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas'ı biz parçalayacağız." dedi.

"HAMAS'I PARÇALAYACAĞIZ"

İsrail'de Hamas ile çatışmaların ardından kurulan acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısı bugün yapıldı. Toplantı, Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda ölenler için saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Hamas ile yaşanan çatışmalara dair açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas'ı biz parçalayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan zehir zemberek sözler: Hamas'ı biz parçalayacağız

"ASKERLERİMİZ HER AN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLAR"

Acil durum hükümetinin 24 saat boyunca çalıştığını belirten Netanyahu, "Birliğimiz halka, düşmana ve dünyaya açık bir mesaj veriyor." dedi. "Askerlerimiz görevlerinin büyüklüğünü anlıyorlar." şeklinde konuşan Netanyahu, "Bize karşı ayaklanan kanlı canavarları yok etmek için her an harekete geçmeye hazırlar." açıklamasını yaptı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan zehir zemberek sözler: Hamas'ı biz parçalayacağız

GAZZE'DE 724'Ü ÇOCUK 2 BİN 329 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ı biz parçalayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ı biz parçalayacağız - Son Dakika
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