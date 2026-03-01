Netanyahu: İran'a Saldırılar Yoğunlaşacak - Son Dakika
Haberin Videosunu İzleyin
01.03.2026 19:07
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların artacağını duyurdu ve saldırıların gerekçesini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Güçlerimiz şu anda Tahran'ın kalbine yoğun saldırılar düzenliyor" açıklamasıyla birlikte Tahran'a saldırılar düzenlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Başkanı David Barnea ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU "VURUYORUZ" DEDİ

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunlaşarak devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "Güçlerimiz şu anda Tahran'ın kalbine yoğun saldırılar düzenliyor" dedi.

TAHRAN'DAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Netanyahu, İran'ın kalbine yoğun saldırılar düzenlediklerini ve bu saldırıların önümüzdeki günlerde daha da artacağını açıklamasıyla birlikte İsrail savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran'a saldırılar düzenlemeye başladı. Saldırıların ardından Tahran'dan dumanların yükseldiği görüldü.

"TAHRAN'IN KALBİNE YENİ BİR SALDIRI DALGASI BAŞLADI"

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran'a yeni saldırı başlattığını duyurdu.

Waweya, "Tahran'ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı." ifadesini kullanırken "tehditleri engelleme çabalarının" da devam ettiğini ileri sürdü.

ABD VE İSRAİL'DEN BOMBALI SALDIRI

Öte yandan İran'ın Irak sınırında bulunan İylam eyaletine bağlı Mehran ilçesindeki bombalı saldırıda 11'i asker, 22 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Saldırının ABD ve İsrail unsurları tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Binyamin Netanyahu, Politika, Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

