MAK Araştırma, "Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 10–16 nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, 52 ilde 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.
"14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusuna Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 47.8, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyenlerin oranı ise 43.7 oldu. Muharrem İnce yüzde 3.4, Sinan Oğan yüzde 1.1 oy oranı aldı.
Son olarak ankette katılımcılara, "Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?" sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde:
Sinan Oğan ikinci turda kazanır: Yüzde 1
Muharrem İnce ikinci turda kazanır: Yüzde 1
Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazanır: Yüzde 16
Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır: Yüzde 30
Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır: Yüzde 15
Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır: Yüzde 32
Son Dakika › Politika › Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 4'ten fazla - Son Dakika