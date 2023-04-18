Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 4'ten fazla - Son Dakika
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Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 4'ten fazla

18.04.2023 15:16

Seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri güncel anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya sürüyor. Son anket çalışmasında "14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 47.8, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı ise 43.7 oldu. Muharrem İnce yüzde 3.4, Sinan Oğan yüzde 1.1 oy oranı aldı.

MAK Araştırma, "Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 10–16 nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, 52 ilde 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.

MUHARREM İNCE YÜZDE 3.4

"14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusuna Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 47.8, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyenlerin oranı ise 43.7 oldu. Muharrem İnce yüzde 3.4, Sinan Oğan yüzde 1.1 oy oranı aldı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ HANGİ TURDA HANGİ ADAY KAZANIR?"

Son olarak ankette katılımcılara, "Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?" sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde:

Sinan Oğan ikinci turda kazanır: Yüzde 1

Muharrem İnce ikinci turda kazanır: Yüzde 1

Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazanır: Yüzde 16

Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır: Yüzde 30

Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır: Yüzde 15

Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır: Yüzde 32

YORUMLAR (7)
  • ZÜBEYİR YILDIRIM: Sanırım anketi İzmir'de yapmışlar Cevap Yaz 30 31 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Sinan ın şu an yüzde 15 oyu var Cevap Yaz 5 47 Yayından Kaldır
  • Erdogan Metin: Sevsinler sizi yaa:)) kime yaptırdınız bu anketi:) arkadaşlar endişeye etmeyin Kılıçdaroğlu kaybedecek onlarda biliyor.. Cevap Yaz 107 171 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 4'ten fazla - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 4'ten fazla - Son Dakika
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