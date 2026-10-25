Nobel Barış Ödüllü Venezuelalı muhalif Machado sürgünden ülkesine döndü

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, yaklaşık 1 yıl süren sürgünün ardından ülkesine döndü.

Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ülkesine döndü. Yaklaşık bir yıl süren sürgünün ardından Machado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Venezuela'ya döndüğünü duyurarak, "Buradayım. Sizinle birlikteyim" ifadelerini kullandı. Machado, mevcut konumu veya ülkeye nasıl döndüğüne dair ek ayrıntı paylaşmadı.

Machado'nun başdanışmanı David Smolansky yaptığı açıklamada, Machado'nun geçtiğimiz haziran ayında Venezuela'yı vuran depremlerin mağdurları, siyasi tutukluların aileleri, uluslararası toplum ve Venezuela'daki demokratik hareketin çeşitli liderleriyle bir araya gelmeyi planladığını söyledi. Smolansky, "Serbest ve adil seçimler için bir tarih belirlenmesi adına aktif şekilde çalışacak" dedi.

Edmundo Gonzalez'den geri dönüş sinyali

İspanya'da yaşayan sürgündeki bir diğer Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in Machado'nun ülkeye dönüşünü doğruladı ve yakında kendisinin de ona katılacağını belirtti.

"Venezuela'da işlerimiz gerçekten çok iyi gidiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Machado'nun Venezuela'ya dönüşü hakkında bilgisi olmadığını söyledi ve ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i desteklemeye devam edeceğini ima etti. Machado için "Çok hoş bir kadın" ifadesini kullanan Trump, "Ancak Venezuela'da işlerimiz gerçekten çok iyi gidiyor" dedi.

Fox News'a verdiği röportajda Trump, ABD'nin "Venezuela'da tam kontrole sahip olduğunu" iddia ederek, "Çok adil davranıyoruz. Ancak haftada milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından 2024 yılındaki seçimleri kazandığını savunan Machado'yu ülkenin yeni lideri olarak desteklememişti. ABD Başkanı, Machado yerine Maduro'nun eski Başkan Yardımcısı Delcy Rodrguez'e destek vermişti.

Maduro yönetimine karşıtlığıyla biliniyor

1967 yılında Venezuela'da doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve bugün Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edildiği için çekilmek zorunda kalmıştı. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti. Bu yıl Ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs olmuş ve aracına birkaç el ateş edilmişti. Maduro hükümeti, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan muhalefet liderinin Oslo'ya gitmesi durumunda Machado'yu bir kaçak olarak damgalayacaklarını bildirmişti. Norveç'in başkenti Oslo'daki Belediye Sarayı'nda 11 Aralık 2025'te düzenlenen Nobel Barış Ödülü töreninde Machado'nun ödülünü kızı Ana Corina Sosa Machado almıştı.