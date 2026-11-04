Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini Meclis\'teki makamında kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyeti ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmede, Barış Anneleri heyetine DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile Van Milletvekili Mahmut Dindar eşlik etti. TBMM Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.