Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Abdullah Öcalan için konuşulan "umut hakkı" tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hukuki konularda yapılan haber ve yorumlarda mevzuata bakılmasının önemine dikkat çeken Yıldız, "Hukuki konularda haber ve yorum yaparken o konudaki mevzuata göz atmanız, haberin ve yorumun değerini artıracaktır" ifadelerini kullandı. Yıldız, paylaşımında Anayasa'daki ilgili madde ve hükümlere de yer verdi.

"Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü 'umut hakkı' olarak adlandırılmıştır" diyen Yıldız, açıklamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına atıfla tamamladı.

İNFAZ KANUNU NE DİYOR?

Yıldız, 5275 sayılı İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelere dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı:

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar, cezalarının 30 yılını infaz ettiklerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet alanlar ise 36 yılını tamamladıklarında, koşullu salıverilmeden yararlanma hakkı kazanabiliyor."

Yıldız, bu sürelerin dolmasının doğrudan bir tahliye anlamına gelmediğinin özellikle altını çizdi.

TAHLİYE UMUDU OLMAYAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZALARI

Yıldız, bazı suçlar bakımından koşullu salıverilme hükümlerinin hiç uygulanmadığını hatırlattı. Türk Ceza Kanunu'nun hatırlatan Yıldız, "Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ve milli savunmaya karşı suçlar"ve bu fiillerin örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında, koşullu salıverilmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu kapsamda hüküm giyenlerin cezalarının ölünceye kadar devam ettiğini ifade etti.

TMK'DE DE AYNI DÜZENLEME VAR

Yıldız, benzer bir düzenlemenin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 17. maddesinde de yer aldığını hatırlattı. Bu maddeye göre, terör suçları kapsamında ölüm cezası müebbet veya ağırlaştırılmış müebbette çevrilenler ile doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilenlerin, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamayacağını vurguladı.

AİHM'İN UMUT HAKKI TANIMI

Açıklamasının son bölümünde "umut hakkı" kavramına değinen Yıldız, ömür boyu hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin bulunması gerektiği yönündeki görüşlerin bu kavramla ifade edildiğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), belirli bir tahliye umudu olmaksızın yaşam boyu hapis cezası çekilmesini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında ihlal olarak değerlendirdiğine dikkati çeken Feti Yıldız, bu kararların hukuki ve siyasi tartışmalarda doğru bağlamıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

Öte yandan; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Feti Yıldız, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık. Raporda AİHM kararlarına uyma tavsiye edilecek" ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, özellikle müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişinin, hayatının sonuna kadar koşulsuz biçimde cezaevinde kalmaması, belli bir sürenin ardından özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin hukuken tamamen ortadan kaldırılmaması anlamına gelir.