Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başladı

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını ve öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Komisyon toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, kanun teklifine itiraz ettiklerini belirtti ve teklifin diğer komisyonlarda da görüşülmesi gerektiğini söyledi. Ancak Komisyon Başkanı Mahmut Özer, diğer komisyonların teklifi görüşmeme kararı aldığını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yasa tasarısına katkı sağlanması gerektiğini ve acele edilmemesi gerektiğini ifade etti. Kanun teklifi üzerindeki görüşmeler devam etmektedir.

03.07.2024 17:36
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını ve öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer başkanlığında toplandı. Toplantıda, eğitim sendikaları da yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, usul yönünden kanun teklifine itiraz ettiklerini belirterek, teklifin, tali olarak Adalet Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da görüşülmesi gerektiğini ancak komisyonların bu teklifi görüşmeme kararı aldıklarını söyledi.

Komisyon Başkanı Mahmut Özer ise "Biz esas komisyon olarak, Adalet Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na yazılarımızı gönderdik. İlgili her iki komisyon da ilave ek süre istemediler. Dolayısıyla tekrar, komisyonların toplanması ve oradan görüş alınması ile ilgili bir süreç yok. O yüzden bizim açımızdan süreç tamamlandı, çünkü toplanmayacaklarına yönelik dönüşlerinin olmayacağını bize bildirdiler" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise söz konusu yasa tasarısına olumlu, somut katkılar vereceklerinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sizin elbette komisyonlara ısrarla yazı yazamayacağınızın farkındayız ancak burada çok önemli bir sıkıntı yaşandı; daha önce buna benzer bir kanun Genel Kurul'dan geçti ama Anayasa Mahkemesi iptal etti. O zaman da bizim notlarımızda var, tutanaklara bakılırsa, acele ettiğimizde, yeteri kadar çalışmadığımızda, komisyonları etkili kılmadığımızda ve bu komisyonları bir mutfağa dönüştürmediğimizde kısa sürede Anayasa Mahkemesi'nden döndüğünü gördük. Ben tekrar grubum adına, bunu değerlendirmenizi, acele etmemiz gerektiğini, hiç olmazsa komisyonlara bir kez daha sunulması gerektiğini, bizim bunu birkaç gün geciktirdiğimizde hiçbir şey kaybetmeyeceğimizi ama çok önemli kazanımlar elde edebileceğimizi dikkatinize sunmak istiyorum" diye konuştu.

Kanun teklifinde ilk imza sahibi olan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşmalarının ardından teklif üzerindeki görüşmelere devam edildi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başladı
Kaynak: DHA

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