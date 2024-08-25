Politika

'OLİMPİYATLARDAKİ DURUMA ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİLDİR'

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nce Bağlum Stadyumu'nda Taha Akgül Karakucak Güreşleri final müsabakaları düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda güreşsever katıldı. CHP Genel Başkanı Özel, müsabakalar öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Paris Olimpiyatlarında 63'üncü sırada yer aldığını belirterek, "Önümüzdekilere bakınca gerçekten kahrolmamak ve olimpiyatlarda, ülkenin geldiği bu duruma üzülmemek elde değildir. Ama üzülmek bizim işimiz değil. Bizim gelecek senelerde, gelecek olimpiyatlarda üzülmemek için ne yapılmasını gerektiğini düşünmek, kararlaştırmak, gereğini yapmak görevimizdir. Geçtiğimiz günlerde eş güdüm konseyimizde, değerli belediye başkanlarımız ile oturduk. O gün yerel yönetimlerin, olimpiyatların Türkiye'ye gelmesine, olimpiyat seyircisinin oluşmasına ve olimpik başarıya, nasıl katkıları olabilir, onları değerlendirdik. Bugün burada birincisi yapılan ama biraz önce yapılan ağalık, müzakeresinin sonunda ortaya çıkan, cesur irade görüldüğünde, gelecek yıllarda burası, Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri olmaya hazır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da "Bir pehlivan uluslararası bir arenada meydana çıktığında belki minderde tek olacak ama onun gönlündeki şey taşıdığı milli şuur ve ay yıldız gururu olacak. Bunu yapabilmek için de önce ona destek olunması lazım. O sebeple değerli dostum Keçiören Belediye Başkanı'nın ve saygıdeğer Mansur Başkanımızın bu geleneksel güreş organizasyonuna katkıları, milli değerler açısından da çok önemlidir. Kendilerine hepinizin huzurunda şükranlarımı sunarım. Her şey buralardan başlıyor. Buralarda oluşuyor. Katkılarınız için şükranlarımı sunuyorum değerli başkanlarım. Dediğim gibi buradan geçiyor. Buradan geçmese 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Gazi Mustafa Kemal'e laikiyle evlatlık yapamamış olacağız" dedi.