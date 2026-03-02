Ömer Çelik: Kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Çelik: Kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur

Ömer Çelik: Kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur
02.03.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur. Hele o ülkelerin devlet mimarisinin hedef alınması çok büyük facialara davetiye çıkartmak anlamına gelecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) devam ederken basın açıklaması gerçekleştirdi. Çelik, toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM çalışmalarına ilişkin talimatlar verdiğini söyledi.

'İRAN'A GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRI HUKUKSUZDUR'

Çelik, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydederek, "İran'a yapılan saldırı hiçbir meşruiyeti olmayan bir saldırıdır. Komşumuz İran'a ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuzdur, uluslararası hukuka aykırıdır. Nükleer konularla ilgili müzakereler devam ederken saldırının yapılması, diplomasinin masa kurarak çözüm üretme stratejisinin berhava olduğu bir döneme girildiğini gösteriyor. Diplomasi daha önce karar verilmiş bir saldırının, taktik örtüsü ya da oyalayıcısı olamaz" ifadelerini kullandı.

'İRAN HALKININ YANINDAYIZ'

Saldırılarda İran'ın büyük kayıplar verdiğini belirten Çelik, tüm bu kayıplar için İran halkına taziyelerini ileterek, "Bu zor zamanda kardeş İran halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya. Masa kurulması konusundaki inisiyatifin yeniden ortaya çıkmasını ve sahici bir şekilde bu sürecin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

'TÜM DÜNYA AÇISINDAN OLUMSUZ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARMIŞTIR'

Çelik, özellikle de bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejiminin bahane edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bir ülkenin rejiminin bahane edilmesi demek son derece sübjektif kriterlerle her isteyenin önüne gelen ülkeye müdahale etmek için bir bahane üretmesi demektir. Rejim değişikliği gibi konuların ne kadar büyük facialara yol açtığı, çeşitli ülke örneklerinde de görülmüştür. Bu yanlışın ısrarla tekrar edilmesi, savaşların bitirilmesinden bahsedilirken bütün bölgeye kapsayacak savaş mekaniğinin çalıştırılması son derece yanlış bir yaklaşım olmuştur. Müzakere süreçleri sürerken böyle bir saldırının olması, 'Müzakere masasının kurulması demek sizin kafanıza düşecek bomba ya da ülkenize yapılacak saldırı konusunda teyakkuz durumundan uzaklaşmanız için bir taktirdir' manasına gelecek. Müzakere süreçleri devam ederken saldırının gerçekleşmesi tüm dünya açısından olumsuz sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıkarmıştır" dedi.

'BÜYÜK FACİALARIN TETİKLEYİCİSİDİR'

Çelik, "Bir ülkenin devlet mimarisini çökertmek üzere hareketlenmek, İsrailli yetkililerinin ifade ettiği şekilde, toplumu ayaklanmaya çağırarak çökertmeye çalışmak çok daha büyük faciaların tetikleyicisidir, bu başlı başına bir suçtur. Herhangi bir şekilde kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur. Hele o ülkelerin devlet mimarisinin hedef alınması çok büyük facialara davetiye çıkartmak anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik, İran sınırından Türkiye'nin büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalması durumunda devlet kurumlarının tam bir koordinasyon içerisinde gereken hazırlıkları yaptığını belirtti.

'EKONOMİMİZ ÜZERİNDE GEÇİCİ ETKİLER OLABİLİR'

Çelik, İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin, "Tüm küresel ekonomiyi etkileyecek birtakım dalgalar bekleniyor. Ekonomimiz üzerinde de geçici etkileri olabilecektir. Ekonomimiz geçmişte de birçok şokla karşı karşıya kaldı. Bu bakımdan hem dayanıklıdır hem de ekonomi yönetimimiz krizleri yönetme konusunda tecrübelidir. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde önceden adım atarak ekonomimize dönük negatif dalgalanmaları ortadan kaldırmak için gereken hazırlıklar yapılıyor. Bu konudaki tecrübemiz, güçlü bir şekilde sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin güvenlik denkleminin her bakımdan ortaya çıkabilecek senaryolar karşısında dayanıklılığını ortaya koyacak şekilde güncellendiğini söyledi. Çelik, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının geri dönüşlerini takip ettiklerini, başkonsoloslukların ve büyükelçiliklerin 7/24 vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN DIŞ POLİTİKADA NE DEDİĞİ ANLAŞILMIYOR'

Çelik, basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili soruyu, "Sayın Özel'in dış politikada ne dediği, anlaşılmıyor. Bir siyasi geleneğimiz var. Geçmişteki CHP genel başkanları da bu siyasi riayet etmiştir. Bugün etrafımız ateş çemberi. Siyasi birlik, siyasi dirlik çağrısı yapılacaksa onun söyleneceği gün bugündür. Geçmişteki CHP genel başkanlarının çok sağduyulu açıklamaları olmuştur. Umarın Özgür Özel de daha sağduyulu, daha hakkaniyetli, daha makul, etrafımızdaki durumu iyi analiz eden açıklamalar yapar. CHP'nin bunu yapmasında fayda vardır" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Ömer Çelik, AK Parti, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik: Kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Erbil’de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var Erbil'de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
’’Takımı nasıl toparlayacaksınız’’ sorusuna Sadettin Saran’dan 3 kelimelik cevap ''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap
İran’ın Beit Şemeş’te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler İran'ın Beit Şemeş'te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler
Zeki Murat Göle: Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı Zeki Murat Göle: Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı
Bahreyn’deki ABD üssü alev alev yandı Bahreyn'deki ABD üssü alev alev yandı
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:18
Yunanistan, GKRY’ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 20:05:08. #7.11#
SON DAKİKA: Ömer Çelik: Kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.