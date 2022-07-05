ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor - Son Dakika
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ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor

05.07.2022 23:28

ORC Araştırma, temmuz ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre, AK Parti yüzde 27.1 oy ile ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 24'te kaldı. Üçüncü sırada ise İYİ Parti, yüzde 22.1 oy oranı ile kendisine yer buldu. Böylelikle, AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı 3 olarak ölçülürken, CHP ile İYİ Parti arasındaki fark ise 2 puan olarak kaydedildi.

ORC Araştırma, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Temmuz ayında hazırlandığı belirtilen anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti.

AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ OLDU

Ankete göre, AK Parti yüzde 27.1 ile en çok oy alan siyasi parti oldu. Ancak, muhalefet partisi ile arasındaki farkı açamadı. AK Parti'nın arkasında ikinci sırada yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 24 oy topladı. CHP, bu oranla AK Parti'nin yalnızca 3 puan gerisinde kaldı.

İYİ PARTİ YÜZDE 20'NİN ÜSTÜNDE

Anketin en dikkat çeken partisi ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti ankette yüzde 20'yi de geçerek yüzde 22.1 oy aldı. İYİ Parti bu sonuçla birlikte CHP ile arasındaki farkı 2 puana indirmeyi başardı.

HDP, MHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

Gelecek seçimlerde HDP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 7.6 olarak ölçüldü. Cumhur İttifakı'nın ortağı ise HDP'nin gerisinde kalarak yüzde 7 oranında ay aldı.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ YÜZDE 2'Yİ GÖRDÜ

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri yüzde 2 bandını yakaladı. Ankette, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 2.2 olarak ölçülürken Gelecek Partisi'nin oranı yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ YÜZDE 2'YE YAKLAŞTI

Öte yandan, Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi, yüzde 1.8 oranında oy olarak BBP, BTP ve Saadet Partisi'ni geride bırakmayı başardı.

İşte ORC Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları:

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Son Dakika Politika ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor - Son Dakika
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