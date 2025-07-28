Orman Yangınlarının Sorumluları Takip Edilecek - Son Dakika
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Politika

Orman Yangınlarının Sorumluları Takip Edilecek

Orman Yangınlarının Sorumluları Takip Edilecek
28.07.2025 15:34
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Abdullah Güler, orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan bir zanlının ağır cezalara çarptırılacağını belirtti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Bursa'daki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlının gözaltına alınmasına ilişkin, "Ormanı yakan insanlığı yakmış gibidir. Bizim bir ağacımız bile göz bebeğimizdir, onları koruyacağız. Gerekli cezayı almaları için de takibi yapacağız." dedi.

Güler, Sivas'ta bir restoranda düzenlenen "Basın ve Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son haftalardaki orman yangınlarına değinerek, yangınların bazısının çevresel etkilerden, bazısının ise insan eliyle gerek sabotaj gerekse de anız yakma, piknik ateşinin söndürülmemesi gibi başka ihmallerden kaynaklandığını söyledi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan, FETÖ'den ihraç edilmiş eski bir askerin elinde benzin bidonuyla ve bir araçla yakalandığına dair haberleri okuduğunu anlatan Güler, "Bu çok ciddi bir iddia, bunun arkası, önü çok iyi araştırılacaktır. Başsavcılığımız bu konuda gerekli soruşturmayı ve tahkikatı yürütüyor. Sabotaj ve bu tür kasten orman yakanların kanunlarımız çerçevesinde çok ağır cezaları var. Müebbet hapse kadar gidecek büyük cezaları var." diye konuştu.

Önemli bir soruşturma yürütüleceğinin ve sorumluların da cezalandırılacağının altını çizen Güler, "Ormanı yakan insanlığı yakmış gibidir. Bizim bir ağacımız bile göz bebeğimizdir, onları koruyacağız. Gerekli cezayı almaları için de takibi yapacağız. Bursa, Karabük, Bilecik ve Uşak'ta bulunan hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Güler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, 47 yıldır bu ülkenin başına bela olmuş terörün sona eriyor olmasının, toplumsal barış ve güvenliğin sağlanması, iç cephenin güçlendirilmesi için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Adım adım terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması devam ediyor"

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyona değinen Güler, şunları kaydetti:

"Siyasi parti gruplarına bunun yazıları yazıldı. 51 kişiden ibaret, AK Parti olarak 21 kişiyle biz temsil ediliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 10 kişi, DEM ve MHP 4, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi 3 ve diğer grubu olmayan siyasi partilere birer üyelik verilmek suretiyle 51 kişilik bir komisyon. Bu komisyon mevcut şu anda devam etmekte olan 27 Şubat'taki silah bırakma çağrısı, devamında mayısın başında silahların bırakılması, devamında yine bu fesih kararıyla PKK'nın kongresini toplayarak silahlarını bırakacağını ilan etmesi bu da temmuzun başında Süleymaniye bölgesindeki bir yerde gerçekleşti. Bu devam ediyor. Adım adım terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması devam ediyor. Bunun izlenmesi, tespiti, doğrulanması noktasında hem MİT Başkanlığımız hem silahlı kuvvetlerimiz bir çalışmayı ortaya koyuyor."

Güler, komisyonda parti temsilcilerinin fikirlerini ve önerilerini tartışacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Toplumsal kaynaşma, güvenlik, aynı zamanda da oradaki terör örgütü mensuplarından suça karışmış olanlar, karışmamış olanlar, hiçbir şekilde görev almamış olanlar, Diyarbakır annelerinin çocukları gibi kaçırılmış olanlar, bu başlıkların tamamı masaya yatırılacak, konuşulacak. Ortaya da gerek idari mahiyette bir düzenleme ihtiyacı varsa ya da yasal manada bir düzenlemeye ihtiyaç varsa bunu bir öneri haline getirip Meclis Başkanlığımıza sunacaklar ve değerlendirecekler. Fikirlerini ve beklentilerini söyleyecekler. Varsa çözüm önerileri konuşulacak. Gerçekten bir müzakereyle kendine yakışacak bir şekilde güzel kararları hep birlikte göreceğiz."

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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