Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin Deprem İhaleleriyle İlgili Yolsuzluk İddiasında Bulundu

Politika

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'ye getirdiği tabut ve kefenlerle basın toplantısı düzenledi. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan kefen takımı ve ceset torbası alımı ihalelerinde yolsuzluk yaptığını öne sürdü.

AK Parti'li Gökçek, TBMM'ye getirdiği tabut, kefen takımı ve cenaze torbaları ile basın toplantısı düzenledi. 'Ankara'da vurgunun adı ölüm' yazılı pankart açan Gökçek, ABB'nin 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 gün geçtikten sonra 21/B usulü ile kefen takımı ve ceset torbası ihalesi yaptığını ve ihalenin 80 milyon 155 bin lira bedelle firmaya verildiğini söyledi. Gökçek, "Ankara da yıllık ortalama 30 bin vatandaşımız hayatını kaybeder, ABB de her yıl ortalama 30 bin adet kefen satın alır. Sayın Mansur Yavaş; 2022 yılında 30 bin tane, 2024 yılında da 30 bin tane kefen alınmış. Yani 2023 yılında bir kefen alımı yapılmamış. Demek ki o kefenleri de bu ihalenin içerisine koymuş ve bununla birlikte de burada bir çözüm yolu aramış ama burada enteresan bir durum var. Şimdi biz bu 30 bin tane kefeni hesapladık. Aynı dönemde, Üsküdar Devlet Hastanesi 259 TL'den 30 tane kefen takımı almış. Biz bir hesap yaptık. Sayın Mansur Yavaş 30 bin kefeni 10 milyon civarında bir paraya almış. Biz Mansur Yavaş'a 40 bin gibi bir sayı verelim dedik ve geriye baktığımızda 70 milyon lira kalıyor. Yahu dedik ki, bu rakamı nereye harcamıştır? Bir baktık ki bu 70 milyon TL'ye de ceset torbası alımı yapabilecekleri önümüze geldi. Üsküdar Devlet Hastanesi, 57 TL'ye bir tane ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimiz zaman elimizde 1 milyon 250 bin adet şu anda ceset torbası olması gerekiyor. Ama bu ceset torbaları nerede? Ceset torbalarına ulaşabilmemiz mümkün değil çünkü 21/B ile ihale yapıldığı için EKAP'a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) bildirilmiyor. Bildirilmediği için de bir sayıya ulaşamıyoruz. Şimdi bu işin iki tarafında da büyük bir sıkıntı var. Eğer 1 milyon 250 bin tane ceset torbası aldılarsa, bu torbalar nerede? Eğer 1 milyon 250 bin adet ceset torbası almadılar ya da daha düşük miktarda aldılarsa bu sefer arada müthiş bir fiyat farkıyla karşı karşıya geleceğiz. Yani vatandaşımız evindeki bileziğini gönderirken, insanlar soğukta gidip o bölgede yatıp insanların yarasını sarmaya çalışırken bunlar kefenleri, ceset torbalarını maalesef parayla doldurdular" ifadelerini kullandı.