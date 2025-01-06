Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi - Son Dakika
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Politika

Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. Gökçek, TBMM'deki basın toplantısına ''Ankara'da vurgunun adı ölüm'' yazılı pankart ile çıkarken, salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirdi.

06.01.2025 14:09  Güncelleme: 14:39
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Fahiş konser ücretleriyle tartışılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kefen ve ceset torbası ihalesi üzerinden vurgun iddiasıyla gündemde... Konuyla ilgili TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası ile gelmesi dikkat çekti.

ONLARI KİME KULLANDILAR?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ABB'nin cenaze torbası ve kefen alımına ilişkin ihaleye çıktığını ifade eden Gökçek, "Depremden 11 gün sonra ihaleye çıktılar. 21-B acil eylem alımıyla yapıldı bu ihale. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı. Deprem oldu, 35 gün geçti, Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyonluk alımla kefen takımı ve ceset torbaları aldı. 35 gün geçmesine rağmen o bölgedeki hangi vatandaşımıza kullandılar?" diye konuştu.

Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

"CESET TORBALARINI PARAYLA DOLDURDULAR"

Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesi'nin tanesi 259 liradan 30 kefen takımı aldığına dikkati çeken Gökçek, "Üsküdar Devlet Hastanesi tanesi 57 liradan ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimizde elimizde 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede? Bu ihale içinde kefenden kaç tane satın aldıkları, ceset torbasından kaç tane aldıklarını da bilmiyoruz. Bu işin iki tarafında sıkıntı var. Vatandaşımız elindeki bileziğini gönderirken, insanlar soğukta gidip o bölgede yatıp, insanların yarasını sarmaya çalışırken, bunlar kefenleri, ceset torbalarını parayla doldurdular." ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

"BU VURGUN HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Bu ihaleyi alan firmanın inşaat firması olduğunu, şirketin şimdiye kadar sadece cenazeye ilişkin 2 iş yaptığını, bunların da ABB'ye olduğunu belirten Gökçek, "Her gün bize gelip depremle alakalı konularda konuşan CHP'lilere sesleniyorum, Mansur Yavaş'ın yaptığı bu vurgun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu nereye konumlandırıyorsunuz?" diye sordu.

İDDİA EDİLEN RAKAM 15 MİLYON TL

ABB'nin diğer belediyelere kıyasla kefen ve tabut alımlarında birim fiyatlar üzerinden çok fazla para ödediğini dile getiren Gökçek, 2020, 2022 ve 2024'te yapılan ihalelerde 15 milyon lirayı bulan yolsuzluklar yapıldığını ileri sürdü.

Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

"BU PARALAR KİMİN CEBİNE GİTTİ?"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ihaleleri konuyla alakası olmayan şirketlere verdiğini belirten Gökçek, şunları söyledi: "Bu paralar kimin cebine gitti? Ankaralı hemşehrilerimin bu paraları kime peşkeş çekiliyor? Bu kişilerin mutlaka ortaya çıkması lazım. Bunların hepsini savcılığımıza teslim edeceğim. Tüm verileriyle, kişileriyle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Mahsur Yavaş yıllardır bu işleri yapıyor, bu konuyla alakalı neden bu adamın üzerine gidilmiyor? Acaba Ankara'da da bu konuyla alakalı kendisini koruyan bir çete mi var? Sayın Mahsur Yavaş, pandemi döneminde, konserde, tabutlarda, ceset torbalarında, kefen işlerinde yaptığın vurgun ortada. İnsanlar ağlarken, enkaz altından çığlıklar gelirken, hepimiz Türkiye olarak yekvücut olmuşken bu yapmış olduğunuz ihaledeki ceset torbaları, kefenler nerede? Bunların arasındaki fiyat farkları kimin cebine gitti?"

Osman Gökçek, TBMM\'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

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Son Dakika Politika Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Balalayka Trampet:
    Babası ile ankarayı soyan gökçeklere bak hele 110 10 Yanıtla
  • Atakan Ozen:
    Babası neydi oğlundan ne bekliyorsunuz. Fetöcü ve Ankara'yı parsel parsel satanlar değil mi bunlar 81 8 Yanıtla
  • TC Mehmet Solmaz:
    kizilaydan çadır getirseydin 61 5 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bu tür insanar millet vekili oldukça. neden enflasyon böyle neden ülke bubdurumda diye sormaya hakkımız yok. 56 4 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Babanıda, sevmezdim operasyon çoçuğuuuuu. 53 6 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Sen ve senin hırsız babandan başkası çalmaz 43 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ne kadar geniş birileri bunlar babasında da kendinde de hiç utanacak yüz yok ya babası ANKARAYI YEDİ BİTİRDİ hala insan içine çıkıyorlar gerçi bunlara oy verenlerde bunlardan beter. 26 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Yüzsüzlüğünde sınırı var ama bu gökçekler de yüz yok parsel parsel sattınız Ankarayı fetöcü baban tam bir arsız yüzsüz tiplersiniz. 24 2 Yanıtla
  • Abdullah:
    millet ne derdinde bunlar ne derdinde yazıklar olsun buna oy verenlere 21 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    şovmen bey biz sizi babanızdan tanırız 18 1 Yanıtla
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