Osmanlı Torunlarından Mihaloğulları Ailesinden Levent Kurt Ak Parti'den Milletvekili Adayı

Ak Parti'nin aday adayları arasında yer alan Levent Kurt, Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal Gazi ve İskender Paşa'nın torunu olan Mihaloğulları ailesinden geliyor. Samsun doğumlu olan Kurt, Sosyoloji mezunu ve inşaat ve otomotiv sektörlerinde hizmet veren bir şirketin sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Kurt, ivedilikle çözülmesi gereken ekonomik sorunlar ve pahalılık, uyuşturucu ile mücadele, deprem gerçeği ve mülteci sorunu gibi konularda projeler sunuyor.

Ekonomik sorunlar ve pahalılık nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayanların tespiti ve çözümü için, Kurt'un planı seçim bölgesindeki ailelerin tespitini yapmak ve beslenme, barınma, eğitim ve sağlık sorunlarını kaymakamlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve işverenlerle birlikte çözmek. Uyuşturucu ile mücadelede ise mağdurlar ve aileleriyle iletişim kurup Amatem ve diğer sağlık kurumlarına hızlı bir şekilde ulaştırmak ve tedavi sonrası süreci takip etmek öncelikleri arasında.

Türkiye'nin deprem kuşağındaki bir ülke olduğu gerçeğinden yola çıkan Kurt, hasarlı binaların tespiti, tahliyesi ve yıkımı ile yeni binaların deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılması için yetkili devlet kurumlarıyla iletişim halinde olacağını belirtiyor. Mülteci sorunu için ise, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar gereği verdiği taahhütler nedeniyle ülkeye girişine müsaade ettiği mültecilerin barınma, eğitim ve sağlık giderlerinin karşılanması gerektiğini savunan Kurt, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerisi doğrultusunda mültecilere vatandaşlık verilmesi gerektiğini söylüyor.

ÖZGEÇMİŞ

Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal Gazi ve 1505 yılında Fatih'te İskenderpaşa Camisi'ni yaptıran İskender Paşa'nın torunudur. Mensubu olduğu Mihaloğulları ailesi 8 asır boyunca Osmanlı'ya, Türklüğe ve İslam'a hizmet etmiştir.

1981 Samsun doğumlu, Sosyoloji mezunu, evli ve bir çocuk babasıdır. İnşaat ve otomotiv sektöründe hizmet veren bir şirketin sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır.

PROJELERİ

1- EKONOMİK SORUNLAR VE PAHALILIK

Pandemi ile birlikte bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik sorunlar ve pahalılık nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayanların tespiti ve bu sorunların çözümü için;

Öncelikle seçim bölgemden başlayarak kaymakamlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve işverenlerle sağlıklı bir eşgüdüm içinde geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin tespitini yapacağız. Bu ailelerin beslenme, barınma, eğitim ve sağlık sorunlarını yukarıda sayılan kurumlarla birlikte ivedi bir şekilde çözeceğiz.

2- UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Öncelikle seçim bölgemden başlayarak, uyuşturucu kullanan mağdurlar ve aileleriyle, mağdurlar ve aileleri ifşa ve rencide etmeden iletişim kuracağız. Tespit ettiğimiz mağdurların Amatem ve diğer sağlık kurumlarına hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacağız. Tedavi ve tedavi sonrası süreci takip ederek mağdurların bu illetten kesin olarak kurtulmasını sağlayacağız.

3- DEPREM GERÇEĞİ

Türkiye'nin deprem kuşağındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiç unutmadan;

Hasarlı binaların tespiti, tahliyesi ve yıkımı ile yeni binaların deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılması için yetkili devlet kurumları ile iletişim halinde depreme hazırlıklı olmak için bir vatandaş ve vekil olarak üzerime düşeni yapacağım. Yine bir deprem anında görev alacak personelin eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

4- MÜLTECİ SORUNU

Mültecilere ayrımcılık yapılmamalıdır, ancak mültecilere ayrıcalık tanındığına dair toplumun bir kısmında var olan algıda yıkılmalıdır.

Bize yakışan Ensar ve Muhacir örneğinde, Medineliler gibi dinimize, örf ve adetlerimize göre bir misafirperverlik göstermektir.

Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalar gereği verdiği taahhütler nedeniyle ülkeye girişine müsaade ettiği mültecilerin bir suça karışmadığı müddetçe her türlü barınma, eğitim ve sağlık giderlerini karşılamak zorundadır. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon civarında mültecinin bulunduğu dikkate alınırsa bu çok ciddi bir külfettir. Suça karışmadığı müddetçe sınır dışı edemeyeceğimiz mültecilerin bütün barınma eğitim ve sağlık giderlerini karşılamak yerine, Sayın Cumhurbaşkanının da önerdiği üzere mültecilere vatandaşlık verilerek, mültecilerin sorumluluk altına girmeleri sağlanmalıdır. Böylece bütün mülteciler her Türk vatandaşı gibi kayıt altına alınacak, askerlik yapacak, sınavla üniversiteye gidecek, vergi verecek ve sağlık hizmetlerinden ücretli yararlanacaklardır.

Vatandaşlık verilen her mültecinin ancak vatandaşlık aldıktan sonraki ikinci genel seçimde oy kullanmasına izin verilerek, vatandaşlık verilirken bir oy hesabı yapılmadığı gösterilebilir.

5- ÇALIŞMA EKİBİ

Yukarıda bahsi geçen sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda birlikte çalıştığım hukukçu, tarihçi ve deneyimli siyasetçilerle seçim çalışmalarım sırasında ve seçilirsem milletvekilliği dönemimde de birlikte çalışmaya devam edeceğim.