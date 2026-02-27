Özdağ: Eşitlik İçin Mücadele

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biz herkesin yasalar önünde eşit olduğu bir Türkiye istiyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Antalya'da bir otelde düzenlediği iftar programına katıldı. Özdağ, programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının anlamına ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, "Eski Ramazanların ve bayramların tadı kalmadı. Ramazan, sabır, kanaat ve şükür ayıdır. Biz de millet olarak sabrediyoruz, şükrediyoruz kanaat etmek zorunda kalıyoruz. Geçen yıl sahur ve iftarımı, bu salonda yaptığım bir konuşmadan dolayı Silivri Cezaevi'nde yapıyordum. Bugün Ramazan'da yine aynı salonda sizlerle birlikte iftar sofrasında bir araya geldik. Biz bir araya geldik ama haksız yere tutuklu olan yurttaşlarımız hala hapishanelerde kalmaya devam ediyor" dedi.

Yargıda eşitliğe dikkati çeken Özdağ, "Eski Kızılay Genel Müdürü'nün kızı bir trafik kazası yaptı. Ölümlü bir kazaydı. Bir gün bile hapishaneye girmedi. Aynı kazayı fakir veya muhalif bir insan yapsaydı şu anda hapisteydi. Biz herkesin yasalar önünde eşit olduğu bir Türkiye istiyoruz. Anayasanın 10'uncu maddesi, yasalar önünde bütün yurttaşların eşit olduğunu söyleyen maddenin uygulandığı bir Türkiye istiyoruz. Türk halkının büyük çoğunluğu fakirleşirken, küçük bir azınlığın kontrolsüz şekilde zenginleşmesine, ülkenin zenginliklerini talan etmesine 'hayır' diyoruz. Herkese aynı yasaların aynı adalet anlayışıyla uygulandığı bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından dualar eşliğinde iftar açıldı.