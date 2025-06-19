Özdağ, Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özdağ, Özel'i ziyaret etti

Özdağ, Özel\'i ziyaret etti
19.06.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezindeki ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, ortak açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, "1 günü dahi kabul edilemeyecek olan bir tutukluluk halinin, 5 aylık bir zulme dönüşmüş olmasından Türkiye adına utanç duyduk, hicap duyduk. Bu utancın sona ermiş olması gerekendi. Türkiye'deki tüm siyasi tutukluların bir an önce serbest kalması gerekiyor. Elbette davalar olur. Kimse yargılanmaktan muaf değil. Ancak Sayın Erdoğan, yıllarca yargılandı ama bir kez olsun gözaltına alınmadı, 1 gün tutuklu kalmadı. Cezası onaylandığında dahi cezaevine telefonla davet edildi. Şimdi kendisine yapılmayan bu muameleyi, kendisinin görevini yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ya da kendisi gibi bir Genel Başkan olan Sayın Ümit Özdağ'a yapıyor oluşu son derece utanç verici. Dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasını bu millet kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

'TALİHSİZ BİR İLETİŞİM KAZASI OLMUŞ'

Özel, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaşanan tartışmaya ilişkin, "Dün akşam yaşananları sonradan dikkatlice izleme imkanım oldu. Talihsiz bir iletişim kazası olmuş. Tekin Bingöl'ün Ermeni soykırımı konusundaki tutumunun ne partimizden, ne benden farklı olmadığı açıkça ortadadır. İlk kez görev yapılan bir süreçte, kapanan mikrofonun Tekin Bingöl'ün söz kesmesi gibi algılandığı bir noktada, bir telefon görüşmesi ile dikkatin dağınık olduğu bir yerde ve asla Meclis'in Başkanlık Divanı'nın da takınmaması gereken tutum, yapılmaması gereken bir hareketin yapılması ile birlikte istenmeyen olaylar bütünü oluşmuş. Bu meseleyi böyle değerlendirmek lazım. Meclis'te böyle durumlarda bir arka oda var. Oraya geçilir ve birbirinin samimiyetinden, iyi niyetinden şüphesi olmayan kişiler bu tip kazaları telafi ederler" dedi.

'MAZOT HESABINDAN HİCAP DUYMALI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin yaptığı mazot hesabına verdiği yanıta ilişkin konuşan Özel, "Sayın Erdoğan'ın klimalı salonlardan çıkmasını; çiftçinin halini tarlada, işçinin halini servis bekledikleri duraklarda ya da fabrikalarında, esnafın halini maalesef tek başına siftah yapmayı beklediği öğle saatlerine, ikindiye kadar yalnız başına beklediği dükkanlarında, emeklinin halini de alışveriş yapamadığı ve geç saatlere bıraktığı pazarlarda bir sormasını dilerim. O şimdi bizim bidon hesabından üzülmüş, başka mazot hesapları yapıyor. Ben bir ülkeyi 23 yıldır yöneten kişinin, 'Benim verdiğim asgari ücretle 445 litre mazot alınıyor' hesabından kıvanç değil, hicap duyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Alman Şansölyesi, 'Benim verdiğim asgari ücretle 1370 litre mazot alınıyor' diyor. Türkiye'dekinin mazot üzerinden tam 3,5 katı bir fark var, Almanya ile aramızda. Sayın Erdoğan asgari ücretin mazot karşısındaki alım gücüyle övünüyorsa, bunun Türkiye açısından da kendisi açısından da sağlıklı bir değerlendirme olmadığını ifade etmem lazım" diye konuştu.

Özel, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe ilişkin ise "23 yıldır aynı arbede yaşanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, zeytinlikleri maden aramasına açmak istiyor. Biz de köylüler adına ve çevre duyarlılığımızla buna direniyoruz. Ortaya çıkan görüntülerin bir tarafı maalesef Mustafa Varank. Meclis'in başına olabilecek en kötü şey geldi. Varank yine geldi, kendi seviyesine çekmeye çalıştı Meclis'i. Çok üzgünüm" dedi.

'BU NORMAL BİR TÜRKİYE I DEĞİL'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li isimlerin tutukluluğu süresince kendisine gerçekleştirdiği ziyaretler nedeniyle teşekkür ederek, "Zaman zaman da hüzün verici bir ortam oluşuyordu. Çünkü bu kadar çok milletvekilini ben bir tek Meclis'te, Genel Kurul'da görmüştüm, bir de Silivri'de. Bu normal bir Türkiye fotoğrafı değil. Avukat kabininde yan yana oturduğunuz zaman bir uçtan öbür uca siyasetçiler, başkanlar, akademisyenler yer alıyor. Peki 9 numaralı cezaevinde kimler kalıyor? Bebek katilleri, uyuşturucu tüccarları, terör örgütü üyeleri, suç örgütü üyeleri. Onlarla aynı muameleye maruz kalınıyor. Bu 21'inci yüzyılın Türkiye'sinin görünümü olmamalı ve bu düşman ceza hukuku uygulamalarından vazgeçilip Anayasa'nın 10'uncu maddesinin gerçekten tekrar yürürlüğe girdiği, yani herkesin siyasi görüşünden bağımsız olarak eşit olduğunun belirlenmesi gerekir. Böyle bir Türkiye'ye sadece muhalefetin ihtiyacı yok, iktidarın da ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum. Tekrar vermiş oldukları destekten ötürü Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına, değerli CHP meclis grubuna da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Özgür Özel, Ümit Özdağ, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ, Özel'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:11:59. #7.13#
SON DAKİKA: Özdağ, Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.