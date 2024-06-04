CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. Eğer suçu varsa yargılanır." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

Farklı siyasi görüşlerden Türkiye ittifakının mensuplarının, milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratların CHP'ye katılmak istediklerini belirten Özel, her katılımla güç bularak yola devam ettiklerini söyledi.

Özel, Prof. Dr. Murat Kahraman ve İYİ Partiden istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya'yı anons ederek partiye katılımlarından dolayı rozet taktı.

Özgür Özel, birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi ile kavga etmek isteyebileceğini ifade ederek, "Geçmişte de oldu. Biz, eski dostluğu hiç düşman bilmedik. Bilmeyiz. Seçim döneminden hemen önce hemen sonra İYİ Partiden CHP'ye katılmak isteyenler oldu." dedi.

CHP'den aday olamayan isimlerin farklı siyasi partilerin aday listelerinde yer aldığını anlatan Özel, kanuna aykırı bu durumun Yüksek Seçim Kurulunun kararlarıyla engellendiğini söyledi. Özel, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın ittifak ile seçildiğini dile getirerek, "Bilecik'te seçimi ittifakla kazanmıştık. Onu Bilecikliler yeniden bu sefer tam bir mutabakatla ve çok yüksek bir oyla seçtiler." ifadesini kullandı.

"Siz istiyorsunuz diye sizinle kavga etmem"

Özel, seçim sonrası ilçe seçim kurullarına AK Parti ve MHP'nin itirazlarda bulunduğunu ifade ederek, "Hepsine aynı diyalog kanallarından söyledik, sustuk, bekledik. Bugün partimizin çağrısıyla, iki evladının talebiyle, arkadaşlarımızla görüşen, son çayını benimle birlikte içen Atatürk'ün Cumhuriyetçisi birisi partimize katılıyor diye, baba ocağına dönüyor diye CHP ile kavga etmeye çalışanlara, ismimizi zikrederek tuhaf sözler söyleyenlere şunu söyleyeyim; Ben iktidar dışında, iktidar sorumluluğunu taşıyanlar dışında kimseye muhalefet etmem. Siz istiyorsunuz diye sizinle kavga da etmem. Bunu böyle bilin." diye konuştu.

Partisinin grup başkanvekillerine seslenen Özel, "Bir tane mevkidaşınız da çıkmış ileri geri konuşuyor. Ona şunu hatırlatın; ileri geri konuşmaları seçimden önce de yaptı, büyükşehre de aday oldu bir muhtar kadar oy aldı memleketinden. Muhtar kadar oy alıp ondan sonra büyük büyük laflar edip hala daha nezaket sınırlarını aşmasın. Ama eğer aşacak olursa da bizim ona tüketecek nefesimiz yok. Seçim öncesi olduğu gibi seçimden sonra da bizim yönümüz, bütün gücümüz iktidarı eleştirmek ve Türkiye'de bu iktidarı değiştirmek üzeredir." dedi.

Özgür Özel, pazar günü 3 ilçede ve 4 beldede yenilenen seçimlerde partisinin de adayları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hakimlere hakaretler, tehditler, fiziki müdahaleler ve orada adeta terör estirmeler baskı ile seçimi iptal etmeler... Kime soracağız? Tabii ki Pınarbaşı'na soracağız. Pınarbaşı ne dedi? 'Zorbalığa başkanımı yedirmem. Milliyetçi Hareket Partisi için kritik önemdeki bir yer. Şundan bütün Milliyetçi Hareket Partililer emin olsun; Alparslan Türkeş'in memleketini CHP kazandı diye bizim MHP'lilere de hürmetsizliğimiz olmaz. Alparslan Türkeş'e saygı duyan ve onun memleketinde olan herkes bilsin ki sizin hukukunuz önce bana, sonra da Deniz Yağan'a emanet. CHP siyasette gerilimden beslenen bir parti değildir. Kim olursa olsun eski dosttan düşman olmaz. Siyasi rakipleri düşman bilmeyiz. Kaba kuvvete sarılmayız. Demokrasiden ayrılmayız. Ama birileri mevcudiyetini koruyacak diye CHP ile çatışmak istiyorlarsa adı kim olursa olsun asla o çatışmanın farkında olmayız."

"Devlet Bey'in canı sağ olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına da değinen Özel, "Bugün kullandığı bütün ifadeleri, onları metne yazan ve kendi kusurlarını örtmeye çalışan, bütün MHP'lilerin yakından bildiği ve yaka silktiği o ikisini kusurlu görüyorum. Devlet Bey'in de canı sağ olsun." dedi.

Özel, hafta sonu Rize'de olduklarını anımsatarak, eskiden bir kilogram çay satarak bir kilogram zeytin alanların feryadını duymaya gittiklerini söyledi. Zeytinin fiyatının çayın fiyatı ile aynıyken bugün zeytinin 300 lira olduğunu çayın ise 17 liradan alındığını ifade eden Özel, "Rize sonuna kadar itiraz ediyor. Sadece CHP'liler değil, her görüşten Rizeliler bu emek hırsızlığına itiraz ediyorlar. Önerimiz, çayın taban fiyatı 25 lira olmalıdır." diye konuştu.

Özgür Özel, iki ay önce yapılan seçimlerde bütün Türkiye'nin karar verdiğini dile getirerek, "81 ilde seçimlere girdik. 35 belediyede milletimiz yetkiyi bize verdi. Kazanamadığımız yerde bu seçimin nasıl kazanıldığı muhasebesini yaptık. Önümüzdeki seçimler için çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır"

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin de Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suçu nedir bilmiyoruz ama 'gizlilik kararı var' diyorlar. Suçu varsa, kaygı varsa, yeni bir delil varsa elbette cezalandırılabilir ama usul, yöntem bellidir. On dört yıldır yargıla ama tutuklama. Milletvekili olacağında temiz kağıdı ver, belediye başkanı adayı olacağında temiz kağıdı ver. Dava devam ederken yeni soruşturmayla bir günde kayyum ata. Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. Eğer suçu varsa yargılanır, tutuklu yargılanırsa ki tercih etmemek lazım, yerine belediye meclisinden vekil seçilir. Ceza alırsa kesinleşince düşer, yerine belediye meclisinden belediye başkanı seçilir. Bu böyle uygulanması gerekirken bir kanun hükmünde kararname ile 'konu terörle ilişkiniz ise kayyum atarım, hemen atarım, mahkeme kesinleşmeden atarım, soruşturmayla birlikte atarım'. Biri suçluysa suç onu bağlar. Kanuna göre kardeşini bağlamaz, evladını bağlamaz ama sanki bütün belediye meclisi o suçu işlemiş gibi 'içinizden seçemezsiniz, ben atarım' diyor. Valiyi atıyor. Bu anlayış Adalet ve Kalkınma Partisinin, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart günü seçimlerde aldığı hezimetin en önemli birkaç sebebinden biridir. Milletin iradesine saygılı olmayanın milletin gönlünde yeri olmaz."

Özgür Özel, geçen hafta Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kendisini ziyaretini anımsatarak, "Mardin, 'Ahmet Türk' diyor. Cumhur İttifakı 'siz bilmezsiniz benim atadığım vali yönetecek' diyor. Hakkari'de atanan kayyuma da Mardin Büyükşehir'e kayyum atama niyetine de Cumhuriyet Halk Partisinin bir belediyesine kayyum atanmasına nasıl tepki veriyorsak öyle tepki veriyoruz. Sana göre demokrasi, bana göre demokrasi olmaz." dedi.

(Sürecek)