Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu - Son Dakika
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Politika

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

Özel\'i düşündürecek anket! CHP\'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

ORC Araştırma'nın yaptığı şehirlere göre genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. CHP'nin son yerel seçimde yüzde 47,62 oy oranıyla kazandığı Bursa'da AK Parti birinci oldu. AK Parti'ye ankette yüzde 33,6 oy çıkarken, CHP'nin oranı ise yüzde 29,8'de kaldı.

16.04.2025 19:23
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ORC Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Malatya özelinde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 08-13 Nisan arasında yapılan ankette özellikle Bursa ile ilgili dikkat çeken bir sonuç yer aldı.

YEREL SEÇİMLERDE CHP'NİN KAZANDIĞI BURSA'DA AK PARTİ BİRİNCİ ÇIKTI

5 kentin siyasi eğiliminin incelendiği ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 47,62 ile birinci parti olduğu Bursa'da anketten AK Parti lider çıktı. AK Parti'nin anketteki oyu yüzde 33,6 oldu. İkinci sıradaki CHP ise yüzde 29,8'de kaldı. Yüzde 7,2 oy alan MHP üçüncü, yüzde 6,1 ile İYİ Parti dördüncü, yüzde 5,5 ile Zafer Partisi beşinci sırada yer aldı.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

İSTANBUL'DA CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 2,5

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından en çok merak edilen şehir olan İstanbul'da birinci sıraya yerleşen CHP'nin oy oranı yüzde 33,7 olarak ölçüldü. İkinci sıradaki AK Parti ise yüzde 31,2 oy aldı. DEM Parti'nin oy oranı yüzde 7,1, MHP'nin yüzde 5,5, Zafer Partisi'nin ise yüzde 5,2 oldu.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

ANKARA'DA ZAFER PARTİSİ DÖRDÜNCÜ

Ankara'da ise Zafer Partisi'nin oy oranı dikkat çekti. CHP yüzde 34,1 ile birinci parti konumunda yer alırken, onu yüzde 30,4 ile AK Parti takip etti. Ankara'da MHP yüzde 7,7 ile üçüncülüğe yerleşirken, Zafer Partisi yüzde 5,3 oy ile dördüncü oldu. Yüzde 5,1 ile İYİ Parti beşinci, yüzde 3,5 ile Yeniden Refah Partisi altıncı, yüzde 32, ile DEM Parti ise yedinci oldu.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

İZMİR

Ankette, CHP'ye en güçlü olduğu şehirlerden olan İzmir'de yüzde 43,5 oy çıktı. Yüzde 22,5 oy oranına sahip olan AK Parti ikinci sırada yer aldı. Yüzde 8,1 ile DEM Parti üçüncü olurken, İYİ Parti'nin yüzde 7,6 ile dördüncü olması dikkat çekti. Beşinci sıradaki MHP'ye ise yüzde 4 oy çıktı.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

MALATYA

Ankette Malatya'da AK Parti yüzde 36,1 ile zirveye yerleşti. İkinci sıradaki CHP'nin oyu yüzde 25,9 olarak ölçüldü. MHP yüzde 8,5 ile üçüncü olurken Yeniden Refah Partisi yüzde 7,6 oy oranıyla dördüncü, DEM Parti ise yüzde 4,2 ile beşinci parti konumunda yer aldı.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu
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Son Dakika Politika Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Bera Topal:
    CHP'li biri olarak yerel seçimde İstanbul da akp ye Cumhurbaşkanlığın da CHP hariç birine oy vereceğim...CHP den olmuyor netim bu konuda hepsi korkunç 150 205 Yanıtla
    Kenann Sırmal:
    AKTROLLER BASMIS BURAYI, 46 22
    mustafa kemal ünal:
    akepeli yandaş şirkete yaptıırsan bağımsız şirketlerin yaptığı araştırmaları paylaşmaz 37 21
    özgür Akdeniz:
    Utanmıyorsunuz da trol ordusu. 39 13
  • Claus Meeir:
    CeHaPe den bıktık. Yolsuzluk diz boyu 142 166 Yanıtla
    Turgut Yıldız:
    evet Melih Gökçek'in hakkında hiçbir bir savcı soruşturma açmadı demi.istanbul da okçuluk derneğine, cemaatlare giden para musluğu kapandı demi 49 24
    Byaydin Yeniden:
    vallidende yolsuzluk yapmış sen gelmişsin 18 9
  • Zeytin Ağacı:
    44 yıl chp,ye emek verdim... mersin büyükşehir,i 2019 seçimlerinde kazandık diye sevindik ilk işleri başta ben olmak üzre beni ve binlercesini tazminatsız işten çıkarttınız size ne emek verir nede oy verdirtiririm sizin olduğunuz belediyede ne karımı ne kızımı çalıştırtırım... 132 121 Yanıtla
    Ali Yiğitbay:
    Çok isabetli olur,troller bu ülkeyi bitridi,sakın oy verme,yalamaya devam et 35 18
  • 626801:
    anne misketlerimi vermiyor der gibi memleketi dişarıya şikayet edıyor bu ADAMLARDAN DEVLET ADAMI OLURMU BUNLAR ÜLKEMİZİ YÖNETEBILIRMİ ASLA… 129 116 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Faşist olayım derken oyları zafere kaptırdılar. Oylar batıda zafere doğuda Ak Parti ve deme kayıyor. Pamuk şekeri gibi eriyor. Yolsuzluk hırsızlık zamanı mıydı be.. 90 118 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    hepsini alacaz. CHP hizmette sınıfta kaldığı yetmiyor gibi beka sorunu oldu. 97 101 Yanıtla
    Turgut Yıldız:
    beka nın ne olduğunu birde bilsen. başınızdaki bir kelime söyledimi peşinden gidin 26 13
  • Bilgehan Göktürk:
    Bera Topal,denilen yorumcu.sen bir CHP li filan değilsin ,sen bir Aktrölsün...Bu kabak gibi orta da... 116 65 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Bir ülkede herşeyi kaybetmiş bir hükümet var ekonomi zaten bitti bir günde altın Gr 200tl geliyorsa ülke bitti anket yalanları ile CHP'yi kotulemeyin CHP sandığa gitse 100/67 oyu garanti akp bunu iyi biliyor 103 66 Yanıtla
    Mesut Vatansever:
    Bu laf bana Kılıçdaroğlunun seçimden önceki sözlerini hatırlattı 14 8
    yamacziya:
    at yalanı ananguyim inananı doyaya binaya guyaya 100/67 evet makul 11 3
  • Ghost Riley:
    bera topal sen chpliysen ben de kralice elizabethim. abi hersey beklenir sizden ya 74 35 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Yapsınlar hemen Seçim boylarının ölçüsünü alsınlar , Bozbeyi yenemezsin... 75 30 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Normal şartlarda bu ortamda bırak birinciliği %7 bile oy almaması gerekirken halen bu halk bu adamı istiyorsa demekki büyük resmi bir biz göremiyoruz… veya dünyayı yöneten 5 aile şayet onada zam gelip 7 8 olmasıysa o aileler böyle istiyor olabilir. aslında israil ve yahudi ajanlarının lobi çalışmalarından da kaynaklanıyor olabilir. 49 56 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    hepsi yalan anketlere bakmayın bugün seçim olsa CHP ezici çoğunlukla birinci parti o yüzden troller saldırıyor CHP li gibi yorumlar yapıyor aldanmayın.. 58 42 Yanıtla
  • Elisa21:
    DEM DESTEK VERMESE CHP HİÇ TİR CHP HARİÇ BÜTÜN SİYASİ PARTİLER HATTA CHP NİN BİR KESİMİ DE AKP KANATLARI ALTINA GİRECEK AÇİK VE NET 42 54 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Madem kendinizi böyle görüyorsunuz, buyurun seçim yapilsin 64 22 Yanıtla
    Metin Celik:
    Seçim bedava mı? Mantık. 9 9
  • Yesim Tuğrul Akdag:
    Bu yazılanlar doğru ise C.ittifakı hemen seçim yapsın… Ekonomi perişan oldu. İyi tahsilli ve parası olan zenginler ülkeden kaçıyor…Ülke göçmen ülkedi oldu… 54 30 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    artik akpye oy yok suriyeliler ekonomi adaletsizlik saglik kiralar hicbirsey yolunda gitmiyor ekonomi iyiye gidiyormus. hahaha 39 34 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    CHP bu rezalet yönetimle yakında dibi boylar. 3-5 avanak şak şaklar kednilerini avuturlar hikaye burda biter. 34 31 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Cahape de fos cikti. 25 35 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    akepeli yandaş şirketleri paylaşacağınıza bağımsız şirketlerin yaptığı araştırmaları paylaşın 29 27 Yanıtla
  • 29014200:
    anketi yapan yancı olunca şaşırmamak lazım bozacının şahidi şıracı algı yapmayın yaaa artık millet uyandı örümcek kafalılar hariç o istenen adalet gelip birgün sizin kapınıza dayanınca hak hukuk adalet diye ağlamayın 21 17 Yanıtla
  • Szka788304:
    bilim adamları chp li birini incemeli konser yolsuzlukları görüp hala savunmalarını bunca hizmete nasıl muhalif olduklarını takım değilki bu kazanmaları ülke yararına mı değil mi sizin araştırma yapmadığınız her iftira ve yalan internet ortamında var hele dinimize çağ dışı diyen bir zihniyet asalım imamları kapatalım imamhatipleri diye slogan atanların rakı 140 tl olacak diye vaad verenlerin türkiye nin dev yapıları belgesel halinde YouTube da ekonomi deprem sonrası etkilendi kötü ise pariste ne işiniz var konserler neden verdiniz ? halka yardım etmeniz gerekirken siz iflah olmazsınız 18 18 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    kardeşim çalışmıyorlar ben haziran seçimlerinde ibb için İmamoğlu na rey attım lakin yok çalışma yok proje yok kentsel dönüşüm yok keşke polemiklerle girmeyip sadece hizmete odaklansalar da iyi yapılan şeyleri bizde desteklesek ama yok elle tutulur gözle görülür bi icraat chp resmen reis e çalışıyor mevcut konjonktürde 16 15 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Anketler hep yalan söylemedi mi şimdiye kadar, çünkü anketörler istedikleri kişilere soruyor beğendiği sonuçları topluyor bir de son günlerde şu haberler moda oldu ki bu da algıdır; önce Akpartiden bahsedip Chp kazanıyor gibi göstermeler. 22 7 Yanıtla
  • selami inel:
    hadin pazara seçim yapak 13 13 Yanıtla
    Metin Celik:
    Masraflar Senden mi? 9 7
  • 082912aB:
    tabi tabi..Doğrudur.. 19 4 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    yalançının.. 9 6 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    hirsizlara ve savunucularina degil oyumu simit bile atmam 11 2 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Bu cümle artık baydı yav kimse inanmıyor yeni bir şey bul 3 8 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bu zatı firta zirka çıkartmak zorundamısınız. 3 2 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Boş alğı ORC şirketinin kime çalıştığı artık biliniyorken, bu algıların da işe yaramayacağını kestirmesi gerekiyor. Yani bu millet bir 5 yıl daha açlık çekmeyecek. Genç nesil liyakatle yönetilen bir ülkede karamsarlığa düşmeyecek, ve Üniversiteyi bitirdiğinde işsiz kalacağım endişesine kapılmayacak. 22 yıl önce bu gün doğan bir çocuk şu anda 22 yaşında üniversite bitirmiş ve işsiz. Bu çok komik işte bir 5 yıl daha bunları çekmemek için değişim şart. Ak Parti'nin artık bırakması gerekiyor. Zaten bu saatten sonra, ülkeyi talan etmiş bir zihniyettin ekonomiyi düzelteceğiz yalanına artık kimsenin kanmayacağını düşünüyorum. Yani bu alğı oyunu ile bizim neslimizin geleceğini sizin gibi karaktersiz insanlara bir 5 yıl daha heba ettirmeyeceğiz 0 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    O zaman hemen sandık gelsin korkuya gerwk yok 0 1 Yanıtla
  • emir2003:
    En son haftaki anketi bekleyin SONAR'ın. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu - Son Dakika
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