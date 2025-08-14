Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu

Özel saat 12.00\'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
14.08.2025 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi geliyor. Siz hani bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, bakalım yüzünüz kaça çalacak göreceğiz" sözleri sonrası gözler saat 12.00'de açıklayacağı bilgi ve belgelere çevrildi. Özel'in İBB borsasıyla ilgili bir takım detayları ifşa edeceği iddia ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı rozetle AK Parti'ye geçmesi beklenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşamki mitingde yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi.

"YARIN 12'Yİ BEKLEYİN"

Özel, İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde "Adalet bakanı, ilan ediyorum, yarın 12'yi bekle. AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Yarın 12'yi bekle. Tayyip bey, hani 'Turbun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım. Yarın 12'yi bekle. Yarın 12'de CHP genel merkezinde bütün basın mensuplarını çağırıyorum, imzalı, yazılı, açık açık isim yazıyor, ak toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor.

"TOPUKLU EFE BUGÜN TOPUKLARI YAĞLAMIŞ"

Yarın AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi… Siz hani bizden yarın belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak göreceğiz. En çok Aziz İhsan Aktaş'tan dosyası olan, en çok ona ihale veren bir belediye vardı. O belediye CHP'liydi. Tir tir titriyordu. Diyorduk ki 'Yolsuzluk yapmadıysan korkma' Ama bir korkuyor, bir korkuyor, bir korkuyor… Topuklu efe bugün topukları yağlamış. Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor, arkadaşlarımız alnım açık başım dik diyor. Ama bu topuklu efe diye haksızca, hiç hak etmediği unvanları vermişiz bugüne kadar, meğerse kendinden korkarmış. Buna dediler ki, 'İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan. Ya hapse atıl, ya AK Parti'ye katıl.'

"O OYLAR SANA HARAM ZIKKIM OLSUN"

Aydın'da İYİ Partili Nazilli Belediyesi AK Parti'ye geçtiğinde 'Bu oylar Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'na verildi, haram zıkkım olsun, hakkımı helal etmem' diyordu. Ey topuklu efe, topuklayan efe. O oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun AK Parti'ye kaçıyorsun."

AÇIKLAYACAĞI BELGELER MERAK KONUSU OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa'daki mitingde kullandığı ifadeler büyük ses getirirken, bugün saat 12.00'de açıklayacağı bilgi ve belgeler merak konusu oldu.

SAYMAZ: İBB BORSASIYLA İLGİLİ OLDUĞUNU DUYDUM

Sözcü TV canlı yayınına bağlanan gazeteci İsmail Saymaz, Özel'in bugün ne açıklayacağına yönelik soruya "Genel olarak İBB borsasıyla ilgili bazı bilgi ve belgeler açıklayacağını duydum. Şu an başka bir bilgi veremeyeceğim, bilmiyorum daha doğrusu" yanıtını verdi.

Özgür Özel, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Marketten aldıkları kolanın içinden ölü arı çıktı Marketten aldıkları kolanın içinden ölü arı çıktı
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
İşte Türkiye’nin en mutsuz şehri Nedeni hayli ilginç İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri! Nedeni hayli ilginç
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
13:35
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı
MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
13:32
YKS tercih süreci bugün sona eriyor
YKS tercih süreci bugün sona eriyor
13:30
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
13:29
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 09:07:10. #7.12#
SON DAKİKA: Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.