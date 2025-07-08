Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi
08.07.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. dönem CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı. Günsel Tan, Ankara'da hayatını kaybetti. Cenaze töreni Kocatepe Camisi'nde düzenlendi ve törene CHP liderleri, genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günsel Tan'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'da hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU CENAZEDE BİR ARAYA GELDİ

Çok sayıda partili ile vatandaşın katılım gösterdiği tören, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'mutlak butlan' tartışmasından sonra ilk kez bir araya getirdi.

Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi

KARŞILADI, ARACINA KADAR UĞURLADI

Özel, tören öncesinde Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Taziyeleri, Namık Tan ve ailesi kabul etti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, tabutu birlikte araca kadar taşıdı. Törenin ardından Özel, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. Günsel Tan, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi

CHP'DE 'KURULTAY' VE 'MUTLAK BUTLAN' KRİZİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin şaibe iddialarının ardından açılan dava, parti içinde ciddi bir hukuki ve siyasi krize dönüşmüştü. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda yeniden CHP yönetimine dönmeyi kabul edeceğini açıklamış ve "Görevi kabul etmezsem kayyum riski var" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'na sert bir yanıt veren Genel Başkan Özgür Özel ise "Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur" demiş, bu sözler parti içindeki gerginliği daha da artırmıştı.

Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi

Kaynak: ANKA/ DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Özgür Özel, Karşıyaka, Namık Tan, Kocatepe, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ankara, Gündem, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Kenya’da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı Kenya'da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki

19:29
Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar
Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar
18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
09:18
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün
78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
08:57
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
08:49
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
08:20
Ece Erken ve Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması
Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 19:55:21. #7.13#
SON DAKİKA: Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.