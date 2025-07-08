Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde bir araya geldi

Ankara'da hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU CENAZEDE BİR ARAYA GELDİ

Çok sayıda partili ile vatandaşın katılım gösterdiği tören, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'mutlak butlan' tartışmasından sonra ilk kez bir araya getirdi.

KARŞILADI, ARACINA KADAR UĞURLADI

Özel, tören öncesinde Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Taziyeleri, Namık Tan ve ailesi kabul etti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, tabutu birlikte araca kadar taşıdı. Törenin ardından Özel, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. Günsel Tan, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CHP'DE 'KURULTAY' VE 'MUTLAK BUTLAN' KRİZİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin şaibe iddialarının ardından açılan dava, parti içinde ciddi bir hukuki ve siyasi krize dönüşmüştü. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda yeniden CHP yönetimine dönmeyi kabul edeceğini açıklamış ve "Görevi kabul etmezsem kayyum riski var" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'na sert bir yanıt veren Genel Başkan Özgür Özel ise "Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur" demiş, bu sözler parti içindeki gerginliği daha da artırmıştı.

Kaynak: ANKA/ DHA