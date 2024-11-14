Özgür Özel: Bizim denetlenmekten korkumuz yok

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerdeki inceleme ve soruşturmalara ilişkin, "Bizim denetlenmekten korkumuz yok. Ama bir takım siyasi operasyonlara kimse alet olmasın. Atılan her imzanın, her iftiranın bir gün gelir hesabı sorulur. Suç varsa ortaya çıkarın; ama 'suç icat edeceğiz' diye suça bulaşmayın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan inceleme ve soruşturmalara ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. Özel, gelişmeleri iktidarın CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaya yönelik çabaları olarak değerlendirdiğini söyleyerek, "Yıllardır AK Parti belediyelerinin ödemediği SGK primlerinin hepsini birden faiziyle birlikte bizden istiyorlar. Şimdi bu hakkaniyet olabilir mi? Hayır. Amaç ne? 'Efendim böyle yaparsak 10 yıldır AK Parti belediyesi, 15 yıldır MHP belediyesinin ödemediklerini faiziyle ve bir seferde CHP'li belediyelerden isteyin, ödemezse haciz yollayalım, hacizle aciz gösterelim, ya da hesaplara el koyalım; gördünüz mü CHP kendi belediye çalışanlarına maaş ödeyemiyor, yarın CHP iktidar olursa devlet memurlarına da maaşı ödemez.' Böyle bir yalana tenezzül ediyorlar. Buradan medet umuyorlar. ve CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bütün hesap kitap bunun üzerine" diye konuştu.

'BELEDİYELERİMİZ HESAP VERMEKTEN KAÇMAZ'

Özel, temel amacın CHP'li belediyelere oy veren seçmeni cezalandırmak olduğunu savunarak, "Bu kadar gözleri dönmüş, bu kadar şuurları kapanmış. Dönüyor, dönüyor, çıldırıyor, çıldırıyor 'CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayın' diye. Konser tartışmaları, SGK borcu tartışmaları, müfettişler, soruşturmalar bunlar karşımızdaki kötü aklı, kendi menfaatini milletin menfaatinin üzerine koyan asıl hedefi su yüzüne çıkarmıştır. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığına 'Gidin CHP'li belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz. ve bu günlerde yaşıyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir. Belediye meclis toplantılarını canlı yayınlıyor bizim belediyelerimiz. CHP'li belediyeler hiç yapılmamış öğrenci yurtlarını yaptılar, hiç yapılmamış kreşleri yaptılar, yeşil alanları yaptılar, sosyal yardımları önceki yönetimlere göre 4,5 kat artırdık. Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız. AK Parti'li belediyelere tek müfettiş yollamayanlara sesleniyorum; İstanbul Büyükşehir 36 dosyada bildirimde bulundu önceki dönemle ilgili, tık yok. Ankara Büyükşehir Melih Gökçek dönemine ilişkin 40 suç duyurusunda bulundu, tık yok. MHP"den devraldığımız Manisa Büyükşehir; 8 büyük yolsuzluk dosyası, 2'si savcıda savcılar müfettiş talep etmiş mi, tık yok. İçişleri Bakanlığı; bir müfettiş yolladın mı Manisa'ya. Yaratılmaya çalışılan algı ortada" ifadelerini kullandı.

Kocaeli, Ümraniye, Konya, Fatih Belediyeleri'nin düzenlediği konser ücretlerinden örnekler veren Özel, "Birinde müfettiş var mı? Birine yolluyor musunuz müfettiş? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 16 ilde, 800 milyon liraya düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, her bir festivalin maliyeti 70 milyon lira. Asıl soru tasarruf genelgesine konserleri koymamanın gerekçesi nedir? Bakanlık bunu açıklasın" dedi.

'VARSA BİR ŞEY BULUN YAZIN'

Özel, denetim yapan müfettişleri uyararak, "Gittiğiniz yerde varsa bir şey bulun yazın. Bugüne kadar neyi yazdınız da hesabını veremedik? Ama 'araştırın, karıştırın bunları suça bulaştırın' talimatına uyanın devlete değil, AK Parti'ye hizmet ettiğini unutmam, unutturmam. Gidin namusunuzla denetleyin, namussuzluk varsa çıkarın; ama namussuzca verilen siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın. Yoksa hepinizin bugün de yarın da iktidarımızda başımızın gözümüzün üzerinde yeriniz var. Devletin parasını, milletin parasını devlet adına denetleyen en kutsal meslektir. Bizim denetlenmekten korkumuz yok. Ama bir takım siyasi operasyonlara kimse alet olmasın. Atılan her imzanın, her iftiranın bir gün gelir hesabı sorulur. Bu ülkede bu iktidar gidiyor. Paniği görüyorsunuz. Suç varsa ortaya çıkarın; ama 'suç icat edeceğiz' diye suça bulaşmayın. Konser pahalıymış. Algı operasyonu yapıyor. Pahalıysa hepsi pahalı. Hepsine yolla, aynı standartlarda denetle, başımla beraber. Bu kadar haksızlıkla yapılan algı operasyonuna teslim olmayacağız. Bunlara bütün bütün cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN İKTİDARLA NORMALLEŞTİĞİ YOK'

Özel, "Siyasette normalleşme sona mı erdi?" sorusu üzerine de "CHP'nin zaten iktidarla normalleştiği falan yok. Biz bu iktidarın kötücül aklına rağmen onu seçen seçmene duyduğumuz hürmeti ifade ediyoruz. Bunun dışında iktidarın geçmişte yapmadığı işler var; şehit cenazesinde ana muhalefetle el sıkışmamak gibi; bunu Anadolu'da takdir eden varsa devam ettirelim. Bu ülkenin kurucu partisine herhangi bir konuda bilgi vermemek gibi; bunu takdir eden varsa devam ettirsinler. Biz 'Normali budur' dedik. Tayyip Bey'in bu binaya gelmesi, 'bayrağı indirecekler' dediği binaya bayrak göndere çekilirken girmesi, 'vatanı böldürecekler' dediği binada gelip çay içmesi ve bizim bu ülkeyi hukuk devletine davet etmemizi dinlemesi normaldir. Yaptığımız uyarılar, çağrılar normaldir" değerlendirmesinde bulundu.