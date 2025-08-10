Özgür Özel\'den CHP Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes biliyor ki baba ocağının çayı demli, bacası tütüyor ve bir gün ihtiyaç duyarsa kapı ardına kadar açık. Baba ocağının bir ihtiyacı varsa koşar, koşa koşa gidilecek yer orası. Niye böyle? Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için hepimizin yeri Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat programı kapsamında Bahadın Cumhuriyet Meydanı'nda rozet takma törenine katıldı. Memleket Partili Bahadın Belediyesi'nin CHP'ye geçtiğini duyuran Özel, kürsüde Bahadın Belediyesi Başkanı Sami Eroğlu'na ve beraberindeki belediye meclis üyelerine rozet taktı. Mitingde CHP'ye katılan Muharrem İnce de yer aldı. Burada konuşan Özel, "Anadolu'nun en güzel coğrafyalarından birinde, nüfusundan çok daha fazla ağırlığı olan bir beldedeyiz. Bugün daha önceden defalarca konuştuğumuz bir şeyi yapmaya geldik. Biliyorsunuz 2011 yılında milletvekili olduğumda Sayın Muharrem İnce partimizin grup başkan vekiliydi. Onunla birlikte uzun yıllar siyaset yaptık. Birbirimize öf demedik. Ancak süreç Sayın Muharrem İnce'yi Memleket Partisi'nde orayı kurmaya, orada siyaset yapmaya götürdü. Genel Başkan olduktan sonra samimi teşekküründen, samimi tebriğinden sonra iletişim halindeydik. ve ben hep biraz önce kendisinin de ifade ettiği gibi kendisini baba ocağına 40 yıldan fazla hizmet ettiği parti baraj altında kaldığında Yalova'da il başkanı olarak partinin çelengini sırtlanıp taşıyan birisi olarak onu baba ocağına davet ettim. Öyle ya herkes baba ocağına doğuyor, büyüyor. Daha sonra kimi ırakta oturuyor, kimi yakında, kimi daha büyüğünde, kimi daha küçüğünde. Ama herkes biliyor ki baba ocağının çayı demli bacası tütüyor ve bir gün ihtiyaç duyarsa kapı ardına kadar açık. Baba ocağının bir ihtiyacı varsa koşar, koşa koşa gidilecek yer orası. Niye böyle? Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için hepimizin yeri Cumhuriyet Halk Partisi" ifadelerini kullandı.

"OH BE İYİ Kİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ VAR' DEDİRTECEĞİZ'

Özel, bugün fiilen hem bir belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kattıklarını hem de Memleket Partisi'nin üst kademe yöneticilerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne katacaklarını belirterek, "Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın 937 ilçede ilçe başkanlıklarımızın davetiyle Memleket Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecekler, katılacaklar, güç verecekler, hep birlikte çalışacağız. Ben Sayın Genel Başkanım Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum. Hepimizin aklında, fikrinde birlik var, beraberlik var. Seçim süreçlerinde ufak tefek kırgınlıklar, küskünlükler yaşanabilir ama bugün hep bir araya gelmiş, kırgınlıkları bir kenara bırakmış, kucaklaşmış ve yereldeki seçimden sonra genel seçimi Atatürk'ün partisini orada da birinci parti yapmak isteyenleri görüyorum. Her şey ortada, sebebi belli. Ama bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden aksine geçmişte geri bırakılanlara sahip çıkarak kimseyi kutuplaştırmayıp herkesi kucaklayarak hem Bahadın'a hem de Türkiye'de geride kaldık, eksik kaldık, sorunumuz var diyen herkese 'oh be iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var' dedirteceğiz" dedi.