Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, geçtiğimiz yerel seçimlerde işbirliği yaptıkları İYİ Parti'ye isim vermeden seslenerek, "Biz bu belediyeleri, sadece CHP'lilerin verdikleri oyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz tüm siyasi partileri, iş birliğine, güç birliğine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TAHİR ELÇİ'Yİ ANDI

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Çok sayıda parti yöneticimiz ve hukukçu arkadaşımız Diyarbakır'dalar. Diyarbakır Barosu önceki başkanı görevi sırasında ve herkesin gözlerini önünde 8 yıl önce katledilen Tahir Elçi'nin duruşmasını takip ediyorlar. Yapılması gerekenler yapılmıyor. Zaten cinayetten dakikalar sonra bir el devreye girmişti. Hukuk tesis edilinceye kadar Elçi ailesi artık adaleti bulduğuna inana kadar. Türkan Elçi'nin yüreğinde yanan ateş elbette sönmeyecek ama bir faili meçhul cinayetin aydınlatılmasının verdiği ferahlık onun içine sinene kadar bizim içimize sinmiyor. Sonuna kadar takipçisi olacağız.

İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul'da Büyük Dere Atatürk Fidanlığı'nın açılışını yaptık. Elbette o da olacak, ama beton açmadık. 1928'de Atatürk'ün talimatıyla açılan onun emanetini açtık. 1997'ye kadar Bahçıvan Okulu olarak da hizmet eden çok önemli bir binayı açtık. Eski dokusuna uygun yapılmış binaları gezdik. Bir tanesi kreş, bir tanesi meslek edindirme kursu, bir tanesi İstanbul Vakfı'nın kursiyer öğrencilerinin geleceği alan, bir tarafı yeniden bahçıvanlık okulu. Bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz.

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

Belediyemiz Ankara Büyük Şehir 918 köye internet veriyor çocuklar için. 160 bin öğrenciye kırtasiye desteği 7 bin 500 öğrenciye servis desteği 12 bin ilkokul öğrencisine kantin desteği. 12 bin 500 öğrenciye otobüs abonmanı. 3 bin öğrenciye sınav ücreti desteği. 17 bin aileye düzenli ekmek. 50 bin öğrenciye süt 115 bin öğrenciye karne hediyesi 113 bin öğrenciye bayram harçlığı veriyor.

"TAYYİP BEY'İN 1 KEZ VERMEYE NAZLANDIĞINI MANSUR BEY YILDA 3 KEZ VERECEK"

Bir kereye mahsus emekliye 5 bin lira verdiler ya. Tayyip bey bilmez ama Mansur bey 20 bin emekliye ayda 1250 lira veriyor bu ay yatan ile beraber 5 bin lirayı verdik zaten bundan sonra her vermeye devam edecek. Tayyip Bey'in bir defa vermeye nazlandığını Mansur bey her yıl 3 kere verecek. Bizim gördüğümüz bir şey var. CHP'li belediyeler birbirleriyle sosyal yardımlar noktasında adeta yarışıyorlar bu iyi örneklerin ortaklaştırıldığı ve bir standardizasyonun sağlandığı bir süreci de Mart ayından sonra yapacağız. Eğer CHP'li belediyeyi seçerseniz iki yılda kurbanlık koç etten karne hediyesi alamadığınızı çocuğa karne hediyesinden ödeyemediğiniz sınav parasını ödeyecek bir belediye başkanınız olacak. Bunu 81 ilde 1000'in üzerindeki ilçede CHP'li adayları seçtiğiniz de önümüzdeki süreçte bu sıcak el sizlere de ulaşacak.

"BÜYÜL GÜÇ BİRLİĞİNE DAVET EDİYORUZ"

Bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da İstanbul ittifakıyla Türkiye'nin diğer yerlerinde de Millet İttifakı ile. Ankara'yı peşkeş çekenler parsel parsel satanlar İstanbul'un üstünde helikopterle Katarlılara kupon arsa satanlar değil de dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçte de siyasi partilerle işbirliğini konuşmaya, bütün Türkiye'yi dürüst namuslu ve çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya Türkiye'ye kazandırmak için büyük güç birliğine davet ediyoruz.

Biz ancak sivil, demokratik, kadını, çocuğu, çevreyi, doğayı gören, Anayasa Mahkemesini güçlendiren anayasayı oturup konuşuruz. AK Parti- MHP'nin baş başa verip mutfaklarında pişirdikleri yemeği burnumuza dayarlarsa biz orada yokuz. biz sizinle çıkardığınız kriz üzerinden yeni anayasa değişikliklerine yaklaşmayız.

ADALET OTURUMU SONA ERECEK

Cumhuriyet Halk Partisi, 30 Kasım perşembe akşamı, 21. gününde 500. saatinde anayasaya sahip çıkma için Adalet Oturumunu sonlandıracak.

"KÜRTLER BU MEMLEKETTE DAHA AZ EŞİTTİR"

Devlet Bey benim memleketim Manisa'da Manisalı hemşehrilerimiz sandığa gidip MHP'li belediye başkanı seçebiliyorlar, mazbatasını alıp görevini yapıyor. Sizin memleketiniz Osmaniye'de MHP'li de AK Partili de görevini yapabiliyor. Tayyip Bey'in memleketi Rize'de istediği belediye başkanını seçebiliyor. Ama Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de, toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama siz kayyum atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir, sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler bu memlekette daha az eşittir.

Devlet Bey, benim ibadethanem camiler ibadethane olarak kabul ediliyor, ama Alevilerin ibadethanesi Cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Sünniler eşittir ama bu uygulama ve maruz kaldıkları ayrımcılık yüzünden Aleviler bu memlekette daha az eşittir. Yarın bir talimat verin Ülkü Ocakları Taksim'e çıkar, Tayyip Bey isterse Osmanlı Ocakları çıkar, 1 Mayıs olur sendikalar Taksim'e çıkamaz, 8 Mart olur kadınlar Taksim'e çıkamaz, evladını arayan Cumartesi Anneleri Taksim'e çıkamaz, muhalif gazeteciler haber yazarlar kodesten çıkamazlar. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhaliflere düşman hukuk uyguladığınız için muhalifler daha az eşittir."