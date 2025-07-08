Özgür Özel'den kayyum ve tutuklamalara tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel'den kayyum ve tutuklamalara tepki

08.07.2025 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarına atanan kayyumları ve tutuklamaları eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün İstanbul, Adana, Antalya, Adıyaman, Mardin, Van, Hakkari, Batman, Tunceli ve Siirt Belediye başkanları ya tutuklu ya da yerine kayyum atanmış. 25 milyon seçmenin oy verdiği CHP'li ve DEM Parti'li belediye başkanlarını, seçmenine hizmetten kopardılar." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, gazeteci Timur Soykan'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınmasına ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturmaya tepki gösterdi.

Bazı belediyelere yönelik soruşturmaları ve geçici görevlendirmeleri eleştiren Özel, "Bugün İstanbul, Adana, Antalya, Adıyaman, Mardin, Van, Hakkari, Batman, Tunceli ve Siirt Belediye başkanları ya tutuklu ya da yerine kayyum atanmış. 25 milyon seçmenin oy verdiği CHP'li ve DEM Parti'li belediye başkanlarını, seçmenine hizmetten kopardılar." ifadesini kullandı.

Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin CHP'den önceki dönemlerine ait yolsuzluk dosyalarını çıkardıklarını ancak yargı tarafından işlem yapılmadığını öne süren Özel, AK Parti döneminde Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı BELTAŞ firmasınca işletilen tesis ve restoranlardan milyonlarca liralık kayıt dışı gelir elde edildiği iddiasıyla Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen işlem yapılmadığını iddia etti.

"Vaktiyle erdemliler hareketi olarak kurulan; yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları bitireceğini söyleyerek iktidara gelen AK Parti'nin, artık aşırı kibrin partisi olduğunu" ileri süren Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti tarafından yönetildiği dönemde, bazı AK Parti Genel Merkez yöneticileri ile şu anki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de aralarında bulunduğu kişilere araç tahsis edildiğini öne sürdü, buna yönelik eleştirilerde bulundu.

Gürlek'in konut olarak kullandığı belirtilen İstanbul'daki Adalet Bakanlığı lojmanına bugünkü kurla 56 milyon liralık tadilat yapıldığını ileri süren Özel, "Ne demiştik? 'Zulmetme. Sırça evde oturuyorsan dönüp de suçsuz komşuna taş atma. 'Oğlum sert kayaya çarptın' demiştim. Sert kayaya çarptın. Bundan sonraki her hukuksuz adımda, Üsküdar'daki lüks yapıdan alınan evi, Anadolu yakasında Tuzla taraflarındaki o yazlık evi her birini tane tane konuşmayan, gündeme getirmeyen, hesabını sormayan namerttir." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Borsa İstanbul'un değer kaybetmeye başladığını, CHP'ye ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar nedeniyle hala toparlanamadığını savunan Özel, söz konusu soruşturmalar nedeniyle ekonominin büyük zarar gördüğünü iddia etti.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın sosyal medya hesabından Cumhuriyet'e yönelik yaptığı paylaşımı AK Parti'nin kınamadığını savunan Özel, "Çok daha vahimi şu ana kadar herhangi bir savcının resen soruşturma başlatmamış olmasıdır. Ayıp tarafı şudur ki Cumhuriyet ve bu devlet sizin makamınıza Cumhuriyet başsavcısı unvanını vermiş. Unvanınızda taşıdığınız cumhuriyetin kurulduğu '1923'e kanlı darbe' diyen birine haddini bildirmeyen, hesabını sormayan, soruşturma açmayan o unvanı da hak etmiyor. Bu Cumhuriyetin size verdiği unvanlar da ödediği her kuruş maaş da haram zıkkım olsun hepinize." ifadesini kullandı.

Özel, partisinin milletvekilleri ve il başkanlarının suç duyurusunda bulunacağı bilgisini de paylaştı.

"Sayın Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ile duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin sözlerini anımsatan Özel, "Bugün Sayın Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti, iddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti ve her zaman söylediğim davaların TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi." diye konuştu.

Özel, "3T demiştim, görülüyor ki o 3T'ye geliyoruz. Birincisi terörsüz ve demokratik Türkiye, ikincisi tutuksuz yargılanma, üçüncüsü TRT'den canlı yayın. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı, Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye'ye ulaşma umuduyla hem iç cepheyi güçlendirme, bir ve beraber olma, etrafımızdaki şartları değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendisini güçlü kılma noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin kendisi hakkında 'Darbe mi yapacaksın?" diye sorduğunu aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bu soruyu ciddiyetle cevaplamak isterim; Sayın Bahçeli, darbe falan yapmıyorum. Birisi darbe yapmaya kalktığında 15 Temmuz akşamı Özgür Özel ne yaptı, nasıl o darbeye karşı çıktı ve nasıl pozisyon aldı, en yakından siz biliyorsunuz. Yaptığım şey, 19 Mart darbesine karşı direnme hakkımı kullanıyorum. Toplumun direnme hakkını kullanmasını, bunu da hep birlikte meydanlarda barışçıl bir şekilde göstermesini söylüyorum. Siz 'tutuksuz yargılama, iddianameler yazılsın, bu iftiralara verilecek namuslu insanların cevapları TRT ekranlarından Anadolu'da, Trakya'da duyulsun' derseniz CHP'nin zaten asla darbe niyeti olmaz. Bu darbeye direnmek için gösterdiği enerjiyi, yoksulluğu, işsizliği ortadan kaldırmak, Türkiye'de barışı, kardeşliği tesis etmek için, yurt dışına gittiğimizde bu darbenin Türkiye'ye verdiği zararı değil, Türkiye'nin meselelerini anlatmak için nefretini tükettiğimizi daha önce olduğu gibi şimdi de görürsünüz. Sayın Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum."

Özel, "Herkes şunu bilsin ki CHP, AK Parti saldırganlığını bırakmadıkça, yargı aparatlarıyla iftira, hakaret, şantaj yöntemleriyle arkadaşlarımıza saldırmadıkça, 25 milyon seçmenin seçtiklerini görevlerine iade edip, onların yargı süreçlerinin adil bir şekilde, geçmişte Erdoğan'ın yargılandığı gibi tutuksuz yargılanmalarını sağlamadıkça CHP için sokaklar da meydanlar da bizimdir." diye konuştu.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Bütün anketlerde, kurulduğu gün gibi, 31 Mart pazar gibi CHP Türkiye'nin birinci partisi. Sadece Erdoğan'ın gördüğü bilinmez bir ankette AK Parti'ymiş birinci parti. O zaman Erdoğan'ın kalmadı derdi. Hodri meydan, 2 Kasım'da getir bakalım seçimi." dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısının ardından Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil ile TBMM'deki makamında görüştü.

(Bitti)

Kaynak: AA

Özgür Özel, Adıyaman, İstanbul, Politika, Ekonomi, Tunceli, Hakkari, Antalya, Kayyum, Batman, Mardin, Siirt, Adana, Hukuk, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den kayyum ve tutuklamalara tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de motosiklet sürücüsüne saldırı Yolun ortasında böyle darp ettiler İzmir'de motosiklet sürücüsüne saldırı! Yolun ortasında böyle darp ettiler
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı

16:53
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
23:29
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
23:14
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler
İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
23:05
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
22:19
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
22:13
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 17:39:27. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den kayyum ve tutuklamalara tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.