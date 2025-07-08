Özgür Özel'den kayyum ve tutuklamalara tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün İstanbul, Adana, Antalya, Adıyaman, Mardin, Van, Hakkari, Batman, Tunceli ve Siirt Belediye başkanları ya tutuklu ya da yerine kayyum atanmış. 25 milyon seçmenin oy verdiği CHP'li ve DEM Parti'li belediye başkanlarını, seçmenine hizmetten kopardılar." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, gazeteci Timur Soykan'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınmasına ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturmaya tepki gösterdi.

Bazı belediyelere yönelik soruşturmaları ve geçici görevlendirmeleri eleştiren Özel, "Bugün İstanbul, Adana, Antalya, Adıyaman, Mardin, Van, Hakkari, Batman, Tunceli ve Siirt Belediye başkanları ya tutuklu ya da yerine kayyum atanmış. 25 milyon seçmenin oy verdiği CHP'li ve DEM Parti'li belediye başkanlarını, seçmenine hizmetten kopardılar." ifadesini kullandı.

Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin CHP'den önceki dönemlerine ait yolsuzluk dosyalarını çıkardıklarını ancak yargı tarafından işlem yapılmadığını öne süren Özel, AK Parti döneminde Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı BELTAŞ firmasınca işletilen tesis ve restoranlardan milyonlarca liralık kayıt dışı gelir elde edildiği iddiasıyla Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen işlem yapılmadığını iddia etti.

"Vaktiyle erdemliler hareketi olarak kurulan; yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları bitireceğini söyleyerek iktidara gelen AK Parti'nin, artık aşırı kibrin partisi olduğunu" ileri süren Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti tarafından yönetildiği dönemde, bazı AK Parti Genel Merkez yöneticileri ile şu anki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de aralarında bulunduğu kişilere araç tahsis edildiğini öne sürdü, buna yönelik eleştirilerde bulundu.

Gürlek'in konut olarak kullandığı belirtilen İstanbul'daki Adalet Bakanlığı lojmanına bugünkü kurla 56 milyon liralık tadilat yapıldığını ileri süren Özel, "Ne demiştik? 'Zulmetme. Sırça evde oturuyorsan dönüp de suçsuz komşuna taş atma. 'Oğlum sert kayaya çarptın' demiştim. Sert kayaya çarptın. Bundan sonraki her hukuksuz adımda, Üsküdar'daki lüks yapıdan alınan evi, Anadolu yakasında Tuzla taraflarındaki o yazlık evi her birini tane tane konuşmayan, gündeme getirmeyen, hesabını sormayan namerttir." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Borsa İstanbul'un değer kaybetmeye başladığını, CHP'ye ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar nedeniyle hala toparlanamadığını savunan Özel, söz konusu soruşturmalar nedeniyle ekonominin büyük zarar gördüğünü iddia etti.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın sosyal medya hesabından Cumhuriyet'e yönelik yaptığı paylaşımı AK Parti'nin kınamadığını savunan Özel, "Çok daha vahimi şu ana kadar herhangi bir savcının resen soruşturma başlatmamış olmasıdır. Ayıp tarafı şudur ki Cumhuriyet ve bu devlet sizin makamınıza Cumhuriyet başsavcısı unvanını vermiş. Unvanınızda taşıdığınız cumhuriyetin kurulduğu '1923'e kanlı darbe' diyen birine haddini bildirmeyen, hesabını sormayan, soruşturma açmayan o unvanı da hak etmiyor. Bu Cumhuriyetin size verdiği unvanlar da ödediği her kuruş maaş da haram zıkkım olsun hepinize." ifadesini kullandı.

Özel, partisinin milletvekilleri ve il başkanlarının suç duyurusunda bulunacağı bilgisini de paylaştı.

"Sayın Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ile duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin sözlerini anımsatan Özel, "Bugün Sayın Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti, iddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti ve her zaman söylediğim davaların TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi." diye konuştu.

Özel, "3T demiştim, görülüyor ki o 3T'ye geliyoruz. Birincisi terörsüz ve demokratik Türkiye, ikincisi tutuksuz yargılanma, üçüncüsü TRT'den canlı yayın. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı, Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye'ye ulaşma umuduyla hem iç cepheyi güçlendirme, bir ve beraber olma, etrafımızdaki şartları değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendisini güçlü kılma noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin kendisi hakkında 'Darbe mi yapacaksın?" diye sorduğunu aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bu soruyu ciddiyetle cevaplamak isterim; Sayın Bahçeli, darbe falan yapmıyorum. Birisi darbe yapmaya kalktığında 15 Temmuz akşamı Özgür Özel ne yaptı, nasıl o darbeye karşı çıktı ve nasıl pozisyon aldı, en yakından siz biliyorsunuz. Yaptığım şey, 19 Mart darbesine karşı direnme hakkımı kullanıyorum. Toplumun direnme hakkını kullanmasını, bunu da hep birlikte meydanlarda barışçıl bir şekilde göstermesini söylüyorum. Siz 'tutuksuz yargılama, iddianameler yazılsın, bu iftiralara verilecek namuslu insanların cevapları TRT ekranlarından Anadolu'da, Trakya'da duyulsun' derseniz CHP'nin zaten asla darbe niyeti olmaz. Bu darbeye direnmek için gösterdiği enerjiyi, yoksulluğu, işsizliği ortadan kaldırmak, Türkiye'de barışı, kardeşliği tesis etmek için, yurt dışına gittiğimizde bu darbenin Türkiye'ye verdiği zararı değil, Türkiye'nin meselelerini anlatmak için nefretini tükettiğimizi daha önce olduğu gibi şimdi de görürsünüz. Sayın Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum."

Özel, "Herkes şunu bilsin ki CHP, AK Parti saldırganlığını bırakmadıkça, yargı aparatlarıyla iftira, hakaret, şantaj yöntemleriyle arkadaşlarımıza saldırmadıkça, 25 milyon seçmenin seçtiklerini görevlerine iade edip, onların yargı süreçlerinin adil bir şekilde, geçmişte Erdoğan'ın yargılandığı gibi tutuksuz yargılanmalarını sağlamadıkça CHP için sokaklar da meydanlar da bizimdir." diye konuştu.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Bütün anketlerde, kurulduğu gün gibi, 31 Mart pazar gibi CHP Türkiye'nin birinci partisi. Sadece Erdoğan'ın gördüğü bilinmez bir ankette AK Parti'ymiş birinci parti. O zaman Erdoğan'ın kalmadı derdi. Hodri meydan, 2 Kasım'da getir bakalım seçimi." dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısının ardından Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil ile TBMM'deki makamında görüştü.

(Bitti)