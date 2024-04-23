CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dora'ya Koltuğu Devretti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dora'ya Koltuğu Devretti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dora\'ya Koltuğu Devretti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bilkent Üniversitesi'nde tanıştığı Dora Mimaroğlu'na genel başkanlık koltuğunu devretti. Özel, Dora'nın koltuğa oturmasının ardından, 'Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler.' ifadelerini kullanarak espri yaptı. CHP liderinin o sözlerinin ardından odada gülüşmeler yaşandı.

23.04.2024 13:33
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bilkent Üniversitesi'nde tanıştığı Dora Mimaroğlu'na genel başkanlık koltuğunu devretti.

Özel, geçtiğimiz günlerde Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu'nca düzenlenen Gençlik Buluşması'nda genç keman sanatçısı Dora'nın daveti üzerine Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserini izlemişti. Özgür Özel'in yanına gelen Dora ise, "23 Nisan'da biz Atatürk gençleriyiz, her zaman gençlere örnek olacağız. Bu seferlik ben sizin koltuğunuza geçebilir miyim?" diye sordu. Özel ise, "Meclis'tekini mi Genel Merkez'dekini mi istiyorsun? Meclis'teki daha kıymetli. Sen 23 Nisan'da Meclis'e gel, baban getirsin. Çocuklar için özel oturum da oluyor bazen. Olursa ona da katılırsın. Sonra yukarda devir-teslim yaparız. Koltuğa oturursun" diyerek, Dora'nın isteğini geri çevirmedi.

Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği Dora'ya önemli tavsiye: İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler

"İYİCE YERLEŞMEZSENİZ KALDIRABİLİRLER"

Özgür Özel ve Dora bugün CHP Genel Merkezi'nde buluştu. Genel başkan Özel, koltuğunu sembolik olarak devrettiği Dora'ya, makam odası ile masanın üzerinde bulunanları tanıttıktan sonra, "Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler" şeklinde espri yaptı.

DORA'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Dora Mimaroğlu, koltuğa oturmasının ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Adım Dora Mimaroğlu, minik kalbimde unutamayacağım bir anı bıraktığı için Özgür Bey'e teşekkür ederim. Bir çocuk olarak içinde yaşadığım bir dünyaya ilişkin bir kaç gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi benzeri olmayan kıymetli armağanıdır. Bu nedenle Atamızı saygı ve özlemle anıyorum.

Ben Bilkent Sahne Fakültesine bağlı müzik okulunda 5. sınıfta okumaktayım. Okluma yetenek sınavıyla girdim. Ben yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardanım. Ancak ülkemizde bu şansı bulamamış, nice keşfedilmemiş yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğitim hakkına kavuşması için her çocuğun eğitim seferberliği başlatılmasına inancım sonsuz. Hemen bu seferberliği başlatalım. Dünyamızın kaynakları sınırlı. Lütfen bize içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın."

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