Özgür Özel: Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin "TBMM Başkanı Kurtulmuş'un her şeye rağmen hızla inisiyatif almasını beklerim. Ama günü gelince devreye gireceğini, Meclisin inisiyatif alacağını ve bu konuda adımlar atacağını söyleyen ifadelerinden memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, besicinin desteklenmesi yerine Et ve Süt Kurumunun "ithalat kurumu haline getirildiğini" savundu.

Et ve Süt Kurumunun zincir lokantalar ve sürekli et satan mağazalara yönelik bir anlaşma yaptığını anlatan Özel, "Vatandaş 1 kilo et için eksi 17 derecede kuyruk bekleyip 400 lira veriyor, zincir market 270 liradan Et ve Süt Kurumundan bunu alıyor. Eksi 17 derecede beklemezsen gidip de marketten alırsan 750 liraya satıyorlar." diye konuştu.

Ramazan dolayısıyla iftar sofralarına katıldıklarını anımsatan Özel, iftarın ekonomik maliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl iftara 4 kişilik bir ailenin, 4 kişilik komşularını davet etmesi halinde yemeği evde pişirmenin maliyeti 1370 lirayken bu yıl bu tutarın 2 bin 530 liraya yükseldiğini ifade eden Özel, "Tam olarak artış yüzde 85. İşte bu rakam TÜİK'i yalanlıyor, vatandaşın hissiyatının doğru olduğunu gösteriyor. İftarda 4 kap yemeğin evdeki maliyeti, kişi başı 320 lira. Belediyelerin kent lokantalarında 4 kap yemek 40-50, en pahalısında 70 lira." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığına işaret eden Özel, emekli bayram ikramiyesine yönelik artış oranını eleştirdi.

Özel, 2018 yılında verilen 1000 liralık bayram ikramiyesinin asgari ücretin yüzde 62'sine tekabül ettiğini ve bu tutarla 24 kilogram da dana kıyma alındığını anlatarak, bu yıl 4 bin lira olarak açıklanan bayram ikramiyesinin asgari ücretin yüzde 18'ine karşılık geldiğini ve bu tutarla sadece 5 kilo dana kıyma alınabildiğini söyledi.

Özgür Özel, 15 yıl önce ortalama emekli aylığının milli gelire oranın yüzde 58 iken, şu anda bu oranın yüzde 33 olduğunu belirtti.

"Gasilhaneyi ne yapacaksın?"

Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i hatırlatan Özel, 30 Ekim'de tutuklanan Ahmet Özer'in 20 Şubat'a kadar iddianamesinin beklendiğini söyledi. Özel, "Şimdi mahkeme günü vermişler 23 Mayıs'a. Allah'tan korkun." ifadelerini kullandı.

Özel, Ahmet Özer'in hakkındaki iddiaları eleştirdi.

Geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Özel, açıklamasına verilen yanıtlara tepki gösterdi. Özel, "154 kalem, Bursa Büyükşehir Belediyesinin özel kaleminden harcanmış. Bunu söylüyorum, bir başka izansız çıkıyor 'Özel kalem temsil ağırlama olur.' diyor. Olmaz, HÜDA PAR'ın kongresi Bursa Büyükşehir Belediyesinden ödenmez kardeşim, yapamazsınız." diye konuştu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün bir arazisine, mülkiyet sorunu çözülmeden gasilhane yapıldığını söyleyen Özel, "seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazanmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğünün gasilhaneye el koyduğunu" savundu. Özel, "Orman Bölge Müdürlüğü gasilhaneyi ne yapacak? Allah korusun. Bırakın, yapın tahsisi de hiç olmazsa Bursa Büyükşehirden hizmet alan herkes o bölgede o ihtiyacı hisseden herkesin sorunu çözülsün." sözlerini sarf etti.

-"Tecavüzcünün siyasi partisi olmaz, hırsızın siyasi tercihi olmaz"

Özgür Özel, Suriye'de yaşanan son olayları endişe ile takip ettiklerini dile getirerek, Lazkiye ve çevresindeki olaylara işaret etti. Özel, "Binlerce, on binlerce kilometre ötedeki çatışmalı yerlere Birleşmiş Milletler görevi gereğince asker yollayan Türkiye, sınırından 65 kilometre aşağıda olan ve adım adım gelen bir katliama, ağlayan yurttaşlarının sesini duymadı maalesef." dedi.

Suriye'yi gerçekten temsil eden Sünnilerin, Alevilerin, Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin ve Dürzilerin de temsil edildiği bir geçiş hükümetinin kurulması ve burada tüm tarafların temsil edildiği bakanların olması gerektiğine işaret eden Özel, "Suriye çok iyi olmuştu. Esad gitmişti, zulüm bitmişti. Esad'ın yaptıklarını doğrudan bir gruba, Arap Alevilerine dönüp yüklemek, onları hedef göstermek, onları şeytanlaştırmak, hangi aklın, hangi vicdanı eseridir?" diye konuştu.

"CHP Esad artıklarının yanında duruyor." sözlerine tepki gösteren Özel, Esad'a hep "diktatör" dediğini ve demokratik Suriye'den yana olduklarını dile getirdi.

Özel, partisinin, Türkiye'de Alevi ile Sünni'nin kardeşliğinin teminatı olduğunu söyleyerek, "katile bakarken mezhep yönünden kör olmak gerektiğini" belirtti. Özel, "Tecavüzcünün siyasi partisi olmaz, hırsızın siyasi tercihi olmaz. CHP suçlulara da katillere de canilere de mezhebine de kör olarak ama bütün insanlara gönül gözü açık olarak bakar." değerlendirmesinde bulundu.

-"Kimse endişe etmesin"

Dün DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Genel Merkez'de ağırladıklarını hatırlatan Özel, verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

"Türkiye'de ifade özgürlüğüne, kişisel hak ve özgürlüklere ilişkin; evrensel kazanımları bırakın Türkiye'nin 20 yıl önceki kazanımlarının da fersah varsa gerisinde kalmış tüm sorunlarını çözecek Kürt meselesini de kapsayıp halledecek bir demokratikleşme paketine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz." diyen Özel, "bir yandan İçişleri Bakanlığınca bazı belediyelere görevlendirme yapılırken, diğer yandan terörsüz Türkiye hedefine ilişkin görüşmelerin gerçekleştirildiğini" söyledi.

Özel, terörsüz Türkiye hedefine değinerek, "Bunu yapmanın yolu Kürtler için de Türkler için de demokrasidir. Bunu yapmanın yolu kayyumları tarihe gömmektir. Bunu yapmanın yolu herkesin ifade özgürlüğünün önünü açmaktır. Herkesin inanç özgürlüğünün önünü açmaktır. Devletin tarafsız ve yasakları yasaklayan bir çizgiye dönmesidir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, daha önce inisiyatif alması konusunda çağrıda bulunduğunu hatırlatan Özel, "TBMM Başkanı Kurtulmuş'un her şeye rağmen hızla inisiyatif almasını beklerim. Ama günü gelince devreye gireceğini, Meclisin inisiyatif alacağını ve bu konuda adımlar atacağını söyleyen ifadelerinden memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Süreci dikkatle takip edeceğiz. Kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.

CHP'nin dimdik ayakta ve temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Özel, "Biz Türkiye'nin önümüzdeki seçimlere gidip de bu millet, bu parlamentoya gerçek sivil demokratik bir anayasa yapma yetkisi verene kadar mevcut anayasaya bile uymayanlarla, anayasa masasına oturmayız. Hiçbir pazarlığın tarafı olmayız. Olanların olduğunu görürsek de onlardan yana tarafta olmayız, onlarla aynı yerde olmayız." dedi.

Özgür Özel, terörsüz Türkiye hedefini dikkatle, hassasiyetle, şehit aileleri ve gazilerin rızalarının alınmasını görüşerek ve parlamento zemininde takip etmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Kimse bizden ne ön kesen; kanın akmasının, şehit gelmesinin durmasının, terörün bitmesinin ve insanların Türkiye'nin demokratikleşip özgürleşmesinin önünde engel olmamızı ne de başkasının planına alet olmamızı beklesin. CHP'nin kendine ait bir planı vardır, o da bu ülkeyi gerçek bir demokrasiye kavuşturmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Partisinin üye sayısının, geçen ay 1 milyon 530 binken, yeni üyelerle 1 milyon 750 bine ulaştığını söyleyen Özel, CHP üyelerine, "23 Mart sabahı kalkın, uyanın ayağa kalkın ve sandık başına koşun. Bir sonraki cumhurbaşkanını seçmeye gidiyorsunuz? Gelin seçin, tarihe geçin." şeklinde seslendi.

"Bu anlaşmanın Alevilere nasıl bir güvence verdiğini de bilmek, görmek gerekir"

CHP Genel Başkanı Özel, toplantının çıkışında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı Türkiye'nin Suriye politikası açısından nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Bu anlaşmayla ilgili dün akşam 8 madde açıklanmıştı, o maddeler takip ediliyordu. Ben buraya gelmeden önce SDG'nin sözcüleri anlaşmanın içeriğine ilişkin çok yapısal farklar söyledi. Dün akşamki bilgi, petrol kaynaklarının kontrolünün merkezi hükümete geçecek olmasıydı ve SDG'nin Suriye ordusuna katılacağına yönelikti. Ama bugün sözcüleri, 'Bütün petrol kaynakları bizde kalacak, kendi bölgemize asla Suriye merkezi ordusu girmeyecek ve biz kendi bölgemizi koruyacağız, ayrıca sembolik olarak sınır kapılarına Suriye bayrağı çekeceğiz.' dedi. Birbirinden çok farklı iki durum varken bu konunun hızla güvenilir kaynaklar tarafından netleştirilmesi gerekiyor."

Özel, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, çatışmaları bitirecek, tüm tarafları kapsayacak demokratik bir Anayasa'ya ulaşacak ve bir geçiş hükümetine katkı sağlayacak her türlü adımı doğru bulduklarını ifade ederek, "Biz ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyoruz meseleyi. Sonuçta esas olan kanın durmasıdır, çatışmaların bitmesi, bütün Suriye'yi kapsamasıdır. Bu anlaşmanın Alevilere nasıl bir güvence verdiğini de bilmek, görmek gerekir. Dürziler açısından da hassasiyet çok önemlidir. Bütün taraflar açısından bu anlaşmanın ya da daha kapsamlı anlaşmaların çatışmaları bitirmesini ümit ederim." dedi.

