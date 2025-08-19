Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk - Son Dakika
Politika

Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk

19.08.2025 12:01
Aydın mitinginde "AK Toroslar çetesi MHP'ye de ayar vermektedir" diyen CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle karşılık veren Bahçeli, "Özgür Özel'in Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da katıldığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Cesaretin varsa hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim" diyerek seslendi. İktidarı "siyasi yankesici ve kapkaççı" olmakla suçlayan Özel, "AK Toroslar çetesi MHP'ye de ayar vermektedir" dedi.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

CHP lideri Özel'in bu sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisi sert oldu. Bahçeli açıklamasında "CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir" dedi.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara işaret eden Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına 'sistem' denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır" dedi.

"DAVALAR BİR AN EVVET SONUÇLANMALI"

Bahçeli, söz konusu soruştumlara ilişkin bir de çağrıda bulundu. MHP lideri, "Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır." ifadelerini kullandı. Bahçeli, uzayan soruşturmaların siyasi istismara maruz kalmasının kaçınılmaz olduğuna da dikkat çekti.

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
