Özgür Özel: Orman Yangınlarına Ekipman Tasarrufu Kabul Edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler, Türkiye'nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyorlar. Bunun kabul edilebilir tarafı yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Ensar Aytekin eşlik etti. Görüşeme yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı görüşmenin ardından Özel ve Uysal, ortak açıklama yaptı. Özgür Özel, son günlerde Türkiye siyasetinde yabancı ülkelerin Türkiye'deki büyükelçilerinden rahatsız eden açıklamalar duyduklarını belirterek, "Doğrusunu, eğrisini bilmeden, o sistemi de doğru analiz etmeyen, efendim, 'Türkiye'nin Osmanlı'nın millet sistemiyle yönetilmesinin uygun olacağı' gibi ifadeleri ya da İsrail'e 'ulus devletlerin tehdit olduğu' gibi ipe sapa gelmez değerlendirmeleri duyuyoruz. Sayın Erdoğan da 'Müjde vereceğim' dediği bir konuşmasında müjde değil; ama adeta ağzına sakız eder gibi 11 kez üst üste 'Türk, Kürt, Arap' dediğini duyuyoruz. Onun üzerinden de iktidara müzahir kalemlerin ve konuşmacıların televizyonlarda ya da gazete köşelerinde Türkiye'nin gerçekliğiyle, bölgenin gerçekliğiyle, üniter yapıyla bağdaşmayacak bazı hayaller, bazı tahayyüller üzerinden ifadeler kullandığını görüyoruz. Tam da Lozan'ın 102'nci yılında şunu söylemek gerekiyor; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Lozan'a imzayı atan parti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisindeki iki önemli akımın da temsilcileri olarak burada karşınızda bulunduğumuz bu noktada Türkiye'yi mezhebe dayalı, dine dayalı, onların konfederatif şekilde bir arada olduğu filan gibi tamamen ve tamamen Türkiye'yi istikrarsızlığa ve bugünkü siyasi iklimi de enfekte etmek üzerine kurgulanmış bu sorumsuz sözlerin tamamını reddediyoruz. Bu ülke 100 yıl önce kararını verdi ve bu ülke Cumhuriyet sistemiyle yönetilecek" diye konuştu.

'AYNI ŞEYLER KONUŞULUYOR, KIŞIN UNUTULUYOR'

Özel, bugün öğle saatlerinde AKUT'un Ankara Operasyon Merkezi'ni ziyaret ettiğini aktararak, "5 AKUT görevlisi hayatını kaybetti Eskişehir'deki orman yangınında ve 5 orman işçimiz hayatını kaybetti. Birazdan Ankara'daki cenazelere katılacağız. Ama artık her sene hem orman hem içindeki canlılar ve böyle kabul edilemez bir şekilde canlarımızın kaybedildiği bir süreçte bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Her sene aynı şeyler konuşuluyor, kışın unutuluyor. İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler, Türkiye'nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyorlar. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. Bir yas gününde olmasak, bir matem gününde olmasak, henüz cenazeler toprağa kavuşmamış olmasa çok ağır şeyler söyleyeceğim artık bu konuda. Ama bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerinin yasını, acılarını paylaşıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'19 MART DARBESİ YAPILMASA FAİZ YÜZDE 35'Tİ'

Özel, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin soru üzerine, "Merkez Bankası eğer 19 Mart darbesi olmasaydı istikrarlı şekilde 2,5 puan 2,5 puan her ay faiz indiriyordu ve bu sürecekti. Bunu bütün hepimiz biliyorduk ve bu noktalara da şöyle gelmiştik. Seçimden önce kendileri orada duruyorken 'Nasıl yapalım?' deyip, sırf tüketici güven endeksini yukarı çekebilmek için, piyasaya fazla para basarak, enflasyonu kontrol etmeyerek görece bir satın alma imkanı ve bir çılgınlık dönemi yaşattılar Türkiye'ye. Sırf seçimi kazanabilmek için. O dönemde doların fırlamasına engel olmak için Kur Korumalı Mevduattan hepimizin sırtına tarihin ağır yükünü bindirdiler. ve dünya siyasi tarihinde alınmış en kötü kararla, en haksız, hakkaniyetsiz kararla yoksulun sırtından aldılar ve zengine verdiler o süreçte, bir şekilde o süreci geçirebilmek için. Seçimi kazanacakları güne kadar övündükleri ve hatta ekonomi alanında ödül alacaklarını iddia ettikleri bu sistemi, seçim günü terk edip 'Bunlar irrasyoneldi, biz rasyonel politikalara döneceğiz. Mehmet Şimşek gelecek, enflasyon ile mücadele edecek, faiz enstrümanını, silahını doğru şekilde kullanacak, enflasyonu düşürecek.' Hiç yeri yokken bütün dünyada 3 olan enflasyon 6'ya çıktığında doğru zamanda faiz silahını kullanıp enflasyonu Avrupa ülkeleri, Amerika, 3'lük enflasyonu 6'dan geriye döndürmüşken, 4'lük enflasyonu 9'dan geri çevirmişken, tek haneli enflasyonlardan yüzde 83'lere, gerçekte yüzde 150'lere bu ülkede enflasyonu çıkaranlar; seçimden sonra acı reçeteyi yine millete, acı ilacı millete içirerek bir kemer sıkma dönemine girdiler. ve faiz 2,5 puan 2,5 puan 2,5 puan iniyordu aşağıya doğru. 19 Mart darbesini yaptılar. Yapılmasaydı bugün faiz ya 32,5'tu ya 35'ti" açıklamasında bulundu.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,