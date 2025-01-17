Özgür Özel: Rıza Akpolat İçin İstabul'da Adalet Talepleri - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Rıza Akpolat İçin İstabul'da Adalet Talepleri

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek vermek için düzenlenen mitingde adalet çağrısında bulundu. Yargının kötüye kullanıldığını ve demokrasinin milletin iradesine dayanması gerektiğini vurguladı.

17.01.2025 01:53  Güncelleme: 02:05
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CHP Genel Başkanı Özel: "Rıza için İstanbul için adalet istiyoruz"

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek vermek için Beşiktaş Belediyesi önünde miting düzenledi.

Beşiktaş Belediye binası önünde düzenlenen mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve diğer Büyükşehir Belediye başkanları, CHP'li ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

"Çağırsalar ifade vermeye gelirdi"

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmampğlu, "Belediye Başkanı Kardeşimiz Rıza Akpolat'a yapılan ve yürütülen işlemin utancını taşıyorsunuz. Aslında bugün sizlerle buluşmamızın bu kalabalığın gözlerindeki bakışların neler ifade ettiğini anlatmak herhalde işin özeti olacaktır. Siyaset yargı aracılığıyla yapılacak iş değildir. Çağırsalar ifade vermeye gidecek. Yargı şov yaparak iş yapar mı? Yapmaz. Yargı, hukuk, hepimizin koruma şemsiyesidir. Hepimiz kendimizi güvende hissederiz. Devletin dinidir adalet. Sizler adaleti, o yargıyı kötüye kullanarak yerle bir ediyorsunuz" dedi.

"Rıza için adalet istiyoruz"

Özel de, "Bugün bir mesai günü buradaki herkes işini yapmak için daha iyi bir Türkiye için gayret sarf etmek isterdi. Ama herkes işini gücünü bıraktı buraya geldi. Çünkü burada milletini iradesine sahip çıkmak isteyen, vatan bayrak millet sevgisi olan bir başkanımızla birlikte milletimizin iradesine sahip çıkmaya geldik. Kibrin ve gücüne esiri olan, sıcak salonlarda kendi atadıklarına kendini alkışlattıran, geçmişte kendi yaşadığı yargı mağduriyetlerini dile getire getire bir yere gelen birisi bütün kötülükleri rakiplerine yapmaya yenemediklerini yenmeye sindirmeye başladı. Oysa hepimiz biliriz ki demokraside tek egemen vardır, o da millettir. Rıza Akpolat burada 5 yıldır görev yapıyordu. Gözleri ışıl ışıl çalışkan insanlarla beş yıl boyunca bu şehre hizmet etti. Yeniden aday gösterildi, Beşiktaş sokaklarına tekrar çıktı. Beşiktaş onu tanıyordu o da Beşiktaş'ı. İhsan Aktaş kimin nesi diye baktık. Aktaş'ın şirketleri her yerde var. Yerel ya da merkezi, her yerde şirketleri var. Araç, temizlik ihalelerinde bu şirketler de var. Bu belediyede de var. Her ihalede bu şirket var. Bu şirketin ya da ismin ne CHP ne de başkanımızla bir alakası yok. İhsan Aktaş üzerinden hem Esenyurt hem Beşiktaş'ı ilişkilendirmeye kalktılar. Aslında kayyum döneminin içinde olunca o plan çöktü. Rıza bey kötü bir şey yapmadı. Dört gündür onu -3. katta tutanlar, sandalyede oturttular. Bugün ifadesi dahi alınmadan adliyeye götürdüler. Madem bugün alacaksın niye dört gün bekletiyorsun. Eminim birkaç saat sonra burada olacak. Kötülük yapanlara gücünüzü gösterin biz sadece size güveniyoruz. Akpolat, ifade verip görevinin başına dönecek. Rıza için, İstanbul için adalet istiyoruz. Bugün alınan karar yıllar sonra da olsa ortaya çıkacak. Bunun hesabını elbette verir bu kararı veren. Eğer o dosya talimat dosyasıysa, yoksa o dosya bugün kapanır günü gelince açılır. Bunu kimse unutmasın. Rıza Akpolat hepimizin evladı, onuru, gururudur. İstanbul'da başkan ve yönetimlerine İstanbul'a sahip çıkan koşup gelen sizlere minnettarız. Kötülüğün karşısında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Özgür Özel: Rıza Akpolat İçin İstabul\'da Adalet Talepleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Rıza Akpolat İçin İstabul'da Adalet Talepleri - Son Dakika

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