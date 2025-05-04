Özgür Özel: \'Saldırı sindirme günü değildir\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yapılan saldırıya ilişkin, "Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir ama herkes şunu bilsin ki gün bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını sindirme günü de değildir." dedi.

Özel, Ankara'ya gitmeden önce CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde kendisini bekleyen partililere hitap etti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katıldığını belirten Özel, "Sırrı Süreyya Önder, benim de bugüne kadar çok olumlu anılar biriktirdiğim, çok keyifli muhabbetler ettiğim, aynı doğruları birlikte savunduğumuz, bazen farklı cümleler kurduğumuz ama hep kardeşliği, barışı birlikte savunduğumuz, birlikte görev yaptığım birisiydi. Onun tabutuna omuz verdikten sonra, orada yapılan konuşmalar, bilhassa biricik kızı Ceren'in konuşması hepimizi çok derinden etkiledi, yüreğimize dokundu, omzumuza da yük verdi." ifadelerini kullandı.

Özel, Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin, şunları söyledi:

"O sorumlulukla oradan ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin yaptığı bir saldırı ile muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partimiz, teker teker kimi saysam, kim araması gerekiyorsa partimizden herkes, siyasetten sayın genel başkanlar ayrı ayrı hassasiyetlerini, rahatsızlıklarını bildirdiler. Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir ama herkes şunu bilsin ki gün bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını sindirme günü de değildir."

Özel, Ekrem İmamoğlu, 6 belediye başkanı, meclis üyeleri, arkadaşları ve dostlarının şu anda tutuklu olduğunu belirterek, "Onlar için bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Ancak sadece kendimize değil iradesine kayyum atanan tüm belediye başkanları için, geçmişte siyaset dışında hiçbir şey yapmadığı halde sırf rahatsızlık yarattığı, hesapları bozduğu, risk olarak görüldüğü için içeride tutulan her görüşten tüm siyasetçiler için bir özgürlük, Türkiye için dirençli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar." diye konuştu.

Saldırının ardından programını bölmeden devam ettiğini belirten Özel, hastaneye gidip darp raporu almadığını ifade etti.

Özel, kendisini merak ettikleri için partililerin il başkanlığı önünde toplandığını duyunca, vedalaşmaya geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde, durmadan, duraksamadan bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden, bir kelime eksik konuşmadan programımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Biliriz ki biz bir santim eğilirsek birileri bu millete diz çöktürülür. Buna izin vermeyeceğiz. Bunun için şimdi ben Ankara'ya gidiyorum ama her çarşamba olduğu gibi saat 20.30'da, her hafta olduğu gibi Ekrem Başkanımızı 35 yıl önce ilanla davet eden, 31 yıl önce diploma veren, daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla İşletme Fakültesi iptal etmeyince, hiç yetkisi olmayan birilerinin diplomasını iptal ettiği İstanbul Üniversitesi'nde, Beyazıt'ta olacağız."

Kayyuma karşı olduklarını, gelecek hafta cumartesi günü Van'da miting yapacaklarını ifade eden Özel, "Türkiye'nin daha önce çok farklı illerinde yaptığımız mitinglerinden bir tanesini Konya'dan Van'a selam götürerek, Yozgat'tan Van'a selam götürerek, sizlerden Van'a selam götürerek Kürtlerle, Türklerin kardeş olduğunu, kurtuluşun omuz omuza demokratik mücadelede olduğunu vurgulamak üzere hep birlikte Van'a gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, 19 Mayıs'ta da İzmir'de olacaklarını kaydederek, kendi evlatlarına, kardeşlerine sahip çıkarcasına gösterdikleri dayanışma için herkesle gurur duyduğunu dile getirdi.

Hep birlikte olacaklarını belirten Özel, yoksulların olmadığı, kimsenin korkmadığı, kimsenin öteki olmadığı bir Türkiye için yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Özgür Özel, konuşmasının ardından İl Başkanlığı binası önünden ayrıldı.