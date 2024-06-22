Özgür Özel: Türkiye\'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım

Politika

CHP lideri Özel, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da vatandaşla buluştu. Özel, depremzedelerin yaşadığı sorunlar, orman yangınları ve ekonomi hakkında dikkat çeken çıkışlar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak Yazıhan ilçesini ziyaret etti. Yerel seçimlerde CHP'li adayın belediye başkanlığını kazandığı Yazıhan'da düzenlenen halk buluşmasında kalabalığa hitap eden Özel,6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın da hasar aldığını ve evleri yıkılanlara yapılan kira yardımının bu ay son kez verildiğini dile getirdi.

"103 BİN KONUT DEYİP 7 BİN KONUT YAPTILAR"

Özel, "Malatya'da 103 bin konut yapacaklarını söylediler, 7 bin 881 konut verdiler. Bir yılda sorunu çözeceklerini söyleyenler Malatya'da 1,5 yılda 100 kişiden 93'ü sokakta. Barınma sorunu, en büyük sorun. Orta hasarlıların yıkılacağını söylediler, herkes kapısını penceresini satıp kendisine katık yaptı, şimdi yıkılmayacağını söylüyorlar. Büyük bir belirsizlik ve haksızlık var." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DİRENİŞİNİ KİRA YARDIMI İÇİN BAŞLATACAĞIM"

CHP lideri, depremzedelere bu ay son kez kira yardımı yapıldığını ifade ederek "Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım. Sana depremzedeyi ezdirmeyiz. Biz kira yardımını yeniden uzatın dedik ama bize 'Para bulamayız' diyorlar. Milyonlarca kişiyi kira yardımından mahrum bırakırsanız, depremzedeler mücadele etmek isterlerse Türkiye'nin en büyük direnişini bu kira yardımı için başlatacağım" ifadelerini kullandı.

"ŞİMŞEK'E PARAYI NEREDEN BULABİLECEKLERİNİ GÖSTERECEK"

"Önümüzdeki pazartesi ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımız, Mehmet Şimşek'e gidip parayı nereden bulabileceklerini gösterecek" diyen Özgür Özel, "22 yıllık AKP iktidarının yanlışına doğru diyecek halimiz yok. Onların hatasını düzeltmek için onlara yanaşacak halimiz yok. Doğrusunu biliyoruz. Biz zenginlerin yüksek vergi vereceği, az kazananın az vereceği, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği sistemi savunuyoruz." sözleriyle vatandaşa hitap etti.

"ORMAN YANGINLARI MESELESİNE TBMM'NİN EL KOYMASI GEREKİYOR"

Orman yangınlarının önüne geçilmesi için Mecliste komisyon kurulması için çalışacaklarını söyleyen Özgür Özel, "2024 yılının teknolojisine, imkanına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara dönüp bakmak gerekiyor. Orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı, yol gösterici önerilerimizle birlikte bu konuyu önümüzdeki hafta Meclis'te gündeme getirip, bu konuda komisyon kurulmasını sağlayacağız. Bu meseleye artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz; orman yangınlarına bu milletin vekilleri dur diyecek" diye konuştu.