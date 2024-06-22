Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da depremzedeler için yapılan kira yardımının bu ay son kez verildiğini belirterek, bu duruma karşı Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacaklarını duyurdu. Özel, ayrıca orman yangınlarına karşı TBMM'nin el koyması gerektiğini ve bu konuda komisyon kurulması için çalışacaklarını ifade etti. Depremzedelerin barınma sorununa dikkat çeken Özel, hükümetin bu konudaki politikalarını eleştirdi.

22.06.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özel, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da vatandaşla buluştu. Özel, depremzedelerin yaşadığı sorunlar, orman yangınları ve ekonomi hakkında dikkat çeken çıkışlar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak Yazıhan ilçesini ziyaret etti. Yerel seçimlerde CHP'li adayın belediye başkanlığını kazandığı Yazıhan'da düzenlenen halk buluşmasında kalabalığa hitap eden Özel,6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın da hasar aldığını ve evleri yıkılanlara yapılan kira yardımının bu ay son kez verildiğini dile getirdi.

"103 BİN KONUT DEYİP 7 BİN KONUT YAPTILAR"

Özel, "Malatya'da 103 bin konut yapacaklarını söylediler, 7 bin 881 konut verdiler. Bir yılda sorunu çözeceklerini söyleyenler Malatya'da 1,5 yılda 100 kişiden 93'ü sokakta. Barınma sorunu, en büyük sorun. Orta hasarlıların yıkılacağını söylediler, herkes kapısını penceresini satıp kendisine katık yaptı, şimdi yıkılmayacağını söylüyorlar. Büyük bir belirsizlik ve haksızlık var." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DİRENİŞİNİ KİRA YARDIMI İÇİN BAŞLATACAĞIM"

CHP lideri, depremzedelere bu ay son kez kira yardımı yapıldığını ifade ederek "Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım. Sana depremzedeyi ezdirmeyiz. Biz kira yardımını yeniden uzatın dedik ama bize 'Para bulamayız' diyorlar. Milyonlarca kişiyi kira yardımından mahrum bırakırsanız, depremzedeler mücadele etmek isterlerse Türkiye'nin en büyük direnişini bu kira yardımı için başlatacağım" ifadelerini kullandı.

"ŞİMŞEK'E PARAYI NEREDEN BULABİLECEKLERİNİ GÖSTERECEK"

"Önümüzdeki pazartesi ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımız, Mehmet Şimşek'e gidip parayı nereden bulabileceklerini gösterecek" diyen Özgür Özel, "22 yıllık AKP iktidarının yanlışına doğru diyecek halimiz yok. Onların hatasını düzeltmek için onlara yanaşacak halimiz yok. Doğrusunu biliyoruz. Biz zenginlerin yüksek vergi vereceği, az kazananın az vereceği, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği sistemi savunuyoruz." sözleriyle vatandaşa hitap etti.

"ORMAN YANGINLARI MESELESİNE TBMM'NİN EL KOYMASI GEREKİYOR"

Orman yangınlarının önüne geçilmesi için Mecliste komisyon kurulması için çalışacaklarını söyleyen Özgür Özel, "2024 yılının teknolojisine, imkanına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara dönüp bakmak gerekiyor. Orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı, yol gösterici önerilerimizle birlikte bu konuyu önümüzdeki hafta Meclis'te gündeme getirip, bu konuda komisyon kurulmasını sağlayacağız. Bu meseleye artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz; orman yangınlarına bu milletin vekilleri dur diyecek" diye konuştu.

Özgür Özel: Türkiye\'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Malatya, Türkiye, kiracı, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
11:09 Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000’i aştı Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu! Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000'i aştı
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 14:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement