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Özgür Özel, Van seçimleri için heyet görevlendirdi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Van seçimleri için heyet görevlendirdi

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CHP Genel Merkezi, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine heyet görevlendirdi. Heyet, CHP Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşuyor.

02.04.2024 20:23  Güncelleme: 21:26
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Yerel seçimde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına ve yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlenmesine CHP sessiz kalmadı. CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşan heyetin Van'a gönderildiği açıkladı.

Özgür Özel, Van'a heyet görevlendirdi

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşuyor" denildi.

Özgür Özel, Van'a heyet görevlendirdi

İMAMOĞLU: BU KABUL EDİLEMEZ

Yaşananlara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada tepki gösterdi. İmamoğlu şunları söyledi: "Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerekVan Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız.

Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum."

Özgür Özel, Van'a heyet görevlendirdi

NE OLDU?

31 Mart yerel seçiminde Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.

Özgür Özel, Van seçimleri için heyet görevlendirdi
Kaynak: DHA

Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, Van seçimleri için heyet görevlendirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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