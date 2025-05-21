Özgür Özel: Yalanlarla Kumpas Kurdu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Yalanlarla Kumpas Kurdu

Özgür Özel: Yalanlarla Kumpas Kurdu
21.05.2025 23:39
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CHP Lideri Özgür Özel, Pendik'te mitingde, bulunan telefonun yalan olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik'te düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik'te düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Özel, "Şimdi bunlar dünya kadar yalan attılar. Şimdi iki gündür, 'Telefon bulduk, telefon bulduk' diye koca koca gazeteciler, köşe yazarları utanmadan yazıyor. Diyor ki, 'Efendim telefon bulundu, soruşturma sıfırdan başlayacak. Yeni kanıtlar çıkacak.' 'Telefon bulduk' diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, İstanbul Büyükşehir'e geçince telefonu Özel Kalem'e yönlendirdiği, kapattığı, bir çekmeceye attığı, beş yıldır hiç arama yapmayan, arandığında Özel Kalem'den çıkıp işlerinin görüldüğü, asla ve asla içinde herhangi bir bilgi, belge, sorun olmayan bir telefonu, şimdi 2 gündür algı yönetimi için 'Telefon bulundu' diyorlar. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Büyük bir yalanla karşı karşıyayız. Anılan telefon, Ekrem Başkan'ın ilk ifadesinde kayda geçirdiği 532 721 03 25 numaralı telefondur. İlk gün söylemiştir. 'Telefon buldum' diye sevinenlere söylüyorum, telefonu bulan Graham Bell bile sizin kadar sevinmedi telefonu icat ettiğine. Yalandan delil icat edemezsiniz. Bütün Türkiye'ye ilan ederiz ki, yeni bulunan telefon dedikleri zaten söylediğimiz telefondur. Asla ve asla delil durumunu değiştirecek bir şey yoktur. Ekrem Başkan masumdur, ben de kendisine sonuna kadar kefilim. Şimdi buradan, bu coşkulu meydandan Erdoğan'a bir çağrıda bulunuyorum. Yalanlarla kurduğunuz bu kumpas duvara toslamıştır. İddianameye yazılan iftiralar çürümüştür, tükenmiştir. Millet bu kumpasa razı gelmemiştir, ikna olmamıştır. Bir hata yaptınız, yol yakınken dönünüz" ifadelerini kullandı.

"EĞER BÖYLE BİR SUÇ VARSA FAİLİ BENİM"

Özel, "Türkiye'de tüm illerde, birçok ilçede çeşitli siyasi partilerden isimler alındı. İstanbul'da da ilçelerde birer, ikişer, DEM'de geçmişte siyaset yapmış ya da Kürtlerin kanaat önderlerinden oy verecekleri isimler listelerde yer aldı. Bu ne bir kusur, ne bir günah. Ama savcı şöyle yazmış, 'Batıda belediye kazanamayacakları yerlerde CHP listelerinden seçime girmek suretiyle, batıdaki Kürtlerin temsil imkanı kazandığı.' Bunu suç olarak gösteriyor. Eğer böyle bir suç varsa o suçun faili benim kardeşim, ben. Açıkça hem bir yandan PKK ile pazarlık ediyor, PKK ile bir süreç yürütüyorlar. Abdullah Öcalan'a methiyeler düzüyorlar. Diğer taraftan belediye meclislerinde yer alan birer Kürt vatandaşı alıp içeri koyuyorlar, HDK'dan yargılıyorlar. Bugün onların duruşması vardı. HDK'nın, başta İzmir 12'nci Ağır Ceza'nın kararı olmak üzere çokça kararda bir kongre olduğu, terör örgütü olmadığı yazdığı halde 10 kişiyi bugün 10 saat yargılayıp Eylül'ün bilmem kaçına kadar tutukluluğuna devam kararı vermişler. Yazıklar olsun. Bir tarafta Devlet Bey'in konuştuğu umut hakkı, diğer tarafta Türkiye demokrasisinin en sağlıklı işbirliklerinden birine, böyle yaptıkları haksızlıklarla Türkiye'nin barışına vurulmuş büyük bir darbedir. Bu meselede ne bir belediye başkanı, ne bir belediye meclis üyesi mesul değildir. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için atılmış bu adımı kriminalleştirenler, Türkiye'nin en büyük düşmanlarıdır. Türkiye'deki herkes bilsin ki bu meydandakiler, bu meydanda yan yana duranlar, hem Ekrem İmamoğlu'nun, hem Selahattin Demirtaş'ın, hem Ümit Özdağ'ın özgürlüğünü birlikte savunabilen demokratlardır. Bu meydandaki bu alkış Türkiye'nin umududur. Türkiye'nin umudu sizlersiniz. Efendim Ümit Özdağ'ı içeri alsınlar, ona birileri sevinsin. Selahattin Bey'i alsınlar, başkası sevinsin. Ekrem Başkan'ı alsınlar, öbürü sevinsin. Bir tek adam, hep sevinsin. Öyle yağma yok; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Pendik, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Yalanlarla Kumpas Kurdu - Son Dakika

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