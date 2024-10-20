Özgür Özel, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Eleştirdi

Özgür Özel, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin utanç verici bulduğunu ifade ederek, yargılatma çağrısında bulundu. Manisa'da 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katılan Özel, soruşturma kapsamındaki kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorumluluğuna dikkat çekti, Manisaspor'a destek çağrısında bulundu.

20.10.2024 13:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin "Bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da, 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte Hükümet Konağı önünde 5, 10 ve 21 kilometrelik parkur koşularının startını verdi. Daha sonra Özel ve eşi Didem Özel ve beraberindekilerle birlikte 5 kilometrelik halk koşusu parkurunun ilk 500 metresini yürüdü.

'EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILANMALILAR'

Yürüyüş öncesi Özel, gazetecilere gündeme dair açıklamada bulundu. Özel, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasının utanç verici olduğunu söyledi. Özel, soruşturmaya karışan herkesin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini dile getirip, "Bu rezalete bulaşan kim varsa bunları sadece görevleri icabı bir kusur işlemişler gibi 'görev suçundan' falan yargılamak değil. Bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım" diye konuştu.

Soruşturmadaki hastanelerin kamulaştırılması çağrısını yineleyen Özel, "Şu anda ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerini ve bütün mal varlıklarına kamu adına el koyalım. İbretialem olsun. Bir daha bir hastane sahibi, 'Böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider' desin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor" dedi. Özel, Sağlık Bakanlığı'nın ve mevcut bakan ile ondan önceki bakanın ortaya çıkan tablodan sorumlu olduğunu söyleyip, ancak asıl sorumluluğun bakanları atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürdü.

'HANGİ İŞSİZİMİZ, HANGİ YOKSULUMUZ BÖYLE DÜŞÜNÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında " Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk" sözlerini eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Bunu bir soralım bakalım. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan dışında kim böyle düşünüyor? Hangi işsizimiz, hangi yoksulumuz böyle düşünüyor? AK Parti'ye, MHP'ye oy verenler, Tayyip Erdoğan'a bunun için mi oy verdiler? 'Suriye'den yeni sığınmacılar gelirse Lübnan'dan sığınmacılar gelirse kapımız yine açık' diyor. Esad, geçtiğimiz hafta genel af çıkardı. O genel affa göre ülkelerine dönüyorlar artık korkmalarına gerek yok. Hızla teşvik edilip yollanmalarını beklerken ve gidip de Esad ile konuşmasını ve bu işi çözmesi gerekirken yeni sığınmacılardan bahsediyor."

MANİSASPOR'A DESTEK İSTEDİ

Özel, geçmişte Süper Lig'de 6 sezon mücadele eden, 2021'de ise profesyonel liglere veda ederek bölgesel amatör ligde yarışan Manisaspor'un eşofmanıyla koşuya katıldığına dikkat çekerek, "Doğuştan Manisasporluyuz. Bizim, kundaklarımız Manisaspor yani sadece öyle eşofmanımız değil. O nedenle bütün Manisalıların, Manisaspor'a sonuna kadar destek vermesini, takımın eski günlerine, burada Avrupa maçları oynandığı günlere, 3 büyüklerin mağlubiyet alıp gittikleri günlere dönmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Eleştirdi - Son Dakika

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