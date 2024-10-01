Özgür Özel: Yine Ayağa Kalkarız

Politika

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ayağa kalkma tartışmaları ile ilgili "Seneye geldiğinde ekstra şartlar oluşmaz, bu meclise bir saygısızlık olmazsa ve seneye kadar seçim yapılmazsa yine ayağa kalkarız. Ondan sonraki senesi yok zaten. O zaman Sayın Erdoğan'ın grubu Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı için kalkacak" dedi.

CHP Lideri Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ayağa kalkma' tartışmaları ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine, "Bu açıklamanın cevap verilecek bir kısmı var. Onun yeri bu yüce çatı değil. Parti içi bir meseleye burada cevap vermema ama cevap verilecek bir kısmı var. Katıldığım tarafı da şu; Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten sadece halk için ayağa kalkar. Biz 31 Mart seçimlerinden sonra Ankara'da emekliler için ayağa kalktık. Yerel seçimlerden sonra ilk miting ne zaman yapılmış diye geçmişe bakarsanız yıllar sonra olduğunu görürsünüz. Emekçiler için Gebze'de ayağa kalktık. Tarımdaki sorunları duyduk Rize'de çay üreticileri için ayağa kalktık. Gaziantep'te fıstık üreticileri, Hayrabolu'da fındık üreticileri ve Fındık üreticileri için ayağa kalktık. Manisa'da tarımın bütün sorunları için ayağa kalktık. Atanamayan öğretmenler için ayağa kalktık. Yani biz halk için yerel seçim zaferinden sonra hiç oturmadık. Ben 5 Kasım sürecine giderken de bugüne gelirken de çizgimizde bir milim sapma yok. Dün böyle dediğimizi başka türlü yapmıyoruz. Millet de bunu takdir etti 47 yıl sonra bizi birinci parti yaptı. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık süreçte ilk kez önüne geçildi, hem de öyle böyle önüne geçilmedi. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ve inanılmaz biçimde toplumsal karşılığı var. O yüzden içim çok rahat ama bahsettiniz paylaşımın cevap verilmesi gereken diğer kısmına burada yanıt vermem parti terbiyeme uymaz" dedi

'YİNE AYAĞA KALKARIZ'

Özgür Özel, ayağa kalkma tartışmaları ile ilgili, "Biz bugüne kadar Abdullah Gül'e her zaman, Erdoğan'a 4 kez kalktık ama siyasi tansiyona göre kalkmadığımız da oldu. Ben siyasetin böyle gündeme gelmesinin millete yararı olduğunu düşünmüyorum. Biz makama saygıdan dolayı gelirken yeminine uygun bir konuşma bekleyerek ayağa kalktık. Konuşma bir siyasi parti lideri konuşmasıydı, giderken kalkmadık. Seneye geldiğinde ekstra şartlar oluşmaz, bu meclise bir saygısızlık olmazsa ve seneye kadar seçim yapılmazsa yine ayağa kalkarız. Ondan sonraki senesi yok zaten. O zaman Sayın Erdoğan'ın grubu Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanına kalkacak. Normalleşme dediğimiz; Devlet Bey'e DEM ile de el sıkıştırır, emeklinin, çiftçinin, esnafın, işçinin, memurun sorunu konuşulsun diye, ayağa kalktı kalkmadı tartışmalarını bir kenara bırakır milletin derdini konuşturur" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN'E ÖZEL UÇAK OPSİYONUNU KULLANARAK GİDECEĞİZ'

Gazze ve İsrail konusundaki gelişmeleri de değerlendiren Özel, "İsrail'in geçen sene Kasım ayından beri, devlet terörü yaptığını her zaman söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Başta ikinci başkanı olduğum Sosyalist Enternasyonal olmak üzere dünyanın her yerinde bu meseleyi dikkatlere sunuyorum ve Filistin için destek istiyorum" diye konuştu.

Filistin'e gidip gitmeyeceği sorulması üzerine konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Mahmut Abbas yaptığımız telefon görüşmesinde ben '15 Nisan'da Filistin'e gelecektim, sözleşmiştik' deyince 'Özgür Özel ve CHP bizden gün beklemez, geleceği günü bize bildirir' dedi. Özel uçak opsiyonunu da kullanarak gideceğiz. Dışişleri Bakanlığı 'Güvenliğinizi sağladığımız gün uçuşa izin vereceğiz' dedi. Bu ayın sonuna doğru bir tarih vereceklerini söylediler. Ayrıca biz Filistin'de Ramallah'ta Sosyalist Enternasyonal toplantısı tertip etmek için konuştuk. Bu konuyu da oraya gittiğimizde görüşeceğim."