Pakistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırım niteliğinde

Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve bölgeyi kuşatmasını işaret ederek, "Bu durum soykırım ile eş değer tutulabilecek bir durum. Aslında bu, İsrail tarafından Filistin'in zavallı halkına karşı yürütülen bir soykırımdır" dedi.

"PAKİSTAN'IN İSRAİL İLE İLGİLİ POZİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Jilani, AA muhabirinin Pakistan'ın İsrail ile ilgili politikasında değişiklik olup olmadığına yönelik sorusuna verdiği cevapta, "Pakistan'ın İsrail ile ilgili pozisyonunda kesinlikle değişiklik yok. Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkı verilene kadar İslamabad bu pozisyonunu sürdürecek." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İN ZAVALLI HALKINA KARŞI YÜRÜTÜLEN BİR SOYKIRIM"

Jilani, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve bölgeyi kuşatmasını işaret ederek, "Bu durum soykırım ile eş değer tutulabilecek bir durum. Aslında bu, İsrail tarafından Filistin'in zavallı halkına karşı yürütülen bir soykırımdır" dedi. İsrail'in saldırganlık yaptığını dile getiren Jilani, Tel Aviv'in sivil nüfusa hava saldırıları düzenlediğini ve çok sayıda masum kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani.

"GAZZE HALKI GIDA, SU VE SAĞLIK TESİSLERİNE ULAŞAMIYOR"

Jilani, Filistin'in, Pakistan için çok önemli bir mesele olduğunu dile getirerek, Gazze halkının gıda, su ve sağlık tesislerine ulaşamadığını vurguladı. İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına saygı duyması gerektiğini dile getiren Jilani, mevcut durumun İsrail'in Filistin topraklarını 70 yılı aşkın süredir işgal etmesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.