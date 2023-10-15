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Pakistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırım niteliğinde - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırım niteliğinde

Son Güncelleme: 15.10.2023 16:39

Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve bölgeyi kuşatmasını soykırım olarak nitelendirerek, Pakistan'ın İsrail politikasında değişiklik olmadığını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı verilene kadar bu pozisyonun sürdürüleceğini belirtti.

Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve bölgeyi kuşatmasını işaret ederek, "Bu durum soykırım ile eş değer tutulabilecek bir durum. Aslında bu, İsrail tarafından Filistin'in zavallı halkına karşı yürütülen bir soykırımdır" dedi.

"PAKİSTAN'IN İSRAİL İLE İLGİLİ POZİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Jilani, AA muhabirinin Pakistan'ın İsrail ile ilgili politikasında değişiklik olup olmadığına yönelik sorusuna verdiği cevapta, "Pakistan'ın İsrail ile ilgili pozisyonunda kesinlikle değişiklik yok. Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkı verilene kadar İslamabad bu pozisyonunu sürdürecek." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İN ZAVALLI HALKINA KARŞI YÜRÜTÜLEN BİR SOYKIRIM"

Jilani, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve bölgeyi kuşatmasını işaret ederek, "Bu durum soykırım ile eş değer tutulabilecek bir durum. Aslında bu, İsrail tarafından Filistin'in zavallı halkına karşı yürütülen bir soykırımdır" dedi. İsrail'in saldırganlık yaptığını dile getiren Jilani, Tel Aviv'in sivil nüfusa hava saldırıları düzenlediğini ve çok sayıda masum kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

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Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani.

"GAZZE HALKI GIDA, SU VE SAĞLIK TESİSLERİNE ULAŞAMIYOR"

Jilani, Filistin'in, Pakistan için çok önemli bir mesele olduğunu dile getirerek, Gazze halkının gıda, su ve sağlık tesislerine ulaşamadığını vurguladı. İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına saygı duyması gerektiğini dile getiren Jilani, mevcut durumun İsrail'in Filistin topraklarını 70 yılı aşkın süredir işgal etmesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Pakistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırım niteliğinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırım niteliğinde - Son Dakika
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