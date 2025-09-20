Pezeşkiyan: Teslim Olmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Pezeşkiyan: Teslim Olmayacağız

Pezeşkiyan: Teslim Olmayacağız
20.09.2025 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı, BM yaptırımlarına karşı irade ve ilerlemeye sahip olduklarını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın "Snapback" (tetik) mekanizması olarak bilinen Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden devreye sokma kararına sert tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2025 Dünya Bilim Olimpiyatları'nda madalya kazanan İranlı gençler için başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu.

BM'NİN YAPTIRIM KARARINA MEYDANA OKUDU

Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında "Snapback" (tetik) mekanizması olarak bilinen BM yaptırımlarını yeniden devreye sokma kararına değindi. İran Cumhurbaşkanı, "Dün gece Snapback'i geri getirmek için toplantı yaptılar. Ancak asıl yolu bulan ya da yeni bir yol açan, beyinler ve düşüncelerdir. Hiçbir engel İran'ın ilerlemesini durduramaz" ifadelerini kullandı.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in geçtiğimiz Haziran ayında hedef aldığı nükleer tesisleri de işaret ederek, " Natanz'ı ya da Fordo'yu vurabilirler ancak unuttukları gerçek, Natanz'ı ve ondan çok daha önemlilerini inşa edenlerin bizim halkımız olduğu ve yine onların inşa edeceğidir. Engelleri aşacağımıza ve kötü niyetlilerin yolumuzu kesemeyeceğine inanmak yeterlidir. Azim, irade ve ilerleme gücüne sahip olan hiç kimsenin önü kesilemez. Aşırı talepler karşısında asla teslim olmayacak ve boyun eğmeyeceğiz. Çünkü değişim ve dönüşüm gücüne sahibiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün İran'ın nükleer taahhütlerini teyit eden ve BM yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılmasını öngören karar tasarısını reddetmişti. Oylamada tasarıya Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir destek verirken, İngiltere, Fransa ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke karşı oy kullanmış, Guyana ile Güney Kore ise çekimser kalmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, tahran, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pezeşkiyan: Teslim Olmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp bagaja koymuştu Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı: Evet bu kadar... Eşini öldürüp bagaja koymuştu! Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı: Evet bu kadar...
Yargıtay’dan emsal karar: Erken çıkan kiracı, sözleşme süresi bitene kadar kira ödeyecek Yargıtay’dan emsal karar: Erken çıkan kiracı, sözleşme süresi bitene kadar kira ödeyecek
Trump tarih verdi: Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağım Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış
Boğaz’da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı Çok sayıda yaralı var Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü

20:21
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti Trump’tan müdahale talep etti
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti! Trump'tan müdahale talep etti
19:57
Sadettin Saran’dan Ali Koç’a jet hızında cevap: Korku bacayı sardı, gerçekleri konuşmuyor
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a jet hızında cevap: Korku bacayı sardı, gerçekleri konuşmuyor
18:36
CHP’de Kurultay öncesi kritik hamle: İptal davası açan isme ihraç talebi
CHP'de Kurultay öncesi kritik hamle: İptal davası açan isme ihraç talebi
18:31
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a bombardıman Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı
18:18
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı
17:55
Aziz Yıldırım’ın dediği oldu Fenerbahçe’de yönetime yetki verilmedi
Aziz Yıldırım'ın dediği oldu! Fenerbahçe'de yönetime yetki verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 20:41:31. #7.13#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan: Teslim Olmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.