Pezeşkiyan: Teslim Olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın "Snapback" (tetik) mekanizması olarak bilinen Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden devreye sokma kararına sert tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2025 Dünya Bilim Olimpiyatları'nda madalya kazanan İranlı gençler için başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu.

BM'NİN YAPTIRIM KARARINA MEYDANA OKUDU

Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında "Snapback" (tetik) mekanizması olarak bilinen BM yaptırımlarını yeniden devreye sokma kararına değindi. İran Cumhurbaşkanı, "Dün gece Snapback'i geri getirmek için toplantı yaptılar. Ancak asıl yolu bulan ya da yeni bir yol açan, beyinler ve düşüncelerdir. Hiçbir engel İran'ın ilerlemesini durduramaz" ifadelerini kullandı.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in geçtiğimiz Haziran ayında hedef aldığı nükleer tesisleri de işaret ederek, " Natanz'ı ya da Fordo'yu vurabilirler ancak unuttukları gerçek, Natanz'ı ve ondan çok daha önemlilerini inşa edenlerin bizim halkımız olduğu ve yine onların inşa edeceğidir. Engelleri aşacağımıza ve kötü niyetlilerin yolumuzu kesemeyeceğine inanmak yeterlidir. Azim, irade ve ilerleme gücüne sahip olan hiç kimsenin önü kesilemez. Aşırı talepler karşısında asla teslim olmayacak ve boyun eğmeyeceğiz. Çünkü değişim ve dönüşüm gücüne sahibiz" ifadelerini kullandı.