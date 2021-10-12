AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzurum'da "Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Dünyada ihracatını artıran nadir ülkelerden biri biziz. Geçen sene 169 milyar dolardık bu sene 220'yle, yüzde 10 büyümeyle kapatacağız. Dünyanın yüzde 3,5 küçüldüğü yerde biz 1,8 büyümeyle kapattık geçen seneyi. Dolayısıyla kendimize haksızlık etmeyelim." dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, Erzurum'un doğunun Anadolu'ya açılan kilidi ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yer olduğunu söyledi.

Bugüne kadar hiçbir kuvvetin önünde eğilmediklerini aktaran Yıldırım, "Bugünlerde bakıyorum bazıları piyasaya çıkmış Teyo Pehlivan hikayeleri anlatıyor. Erzurumlulara söker mi bu?" dedi.

Yıldırım, Erzurum'a 60 milyar liraya yakın yatırım yapıldığını bildirerek, şunları dile getirdi:

"AK Parti iktidarının en fazla konuşulan iki alanı vardı, ulaşım ve sağlık. Bu ülkede en temel hak, yaşam hakkı olan sağlık hizmetlerine erişimde problem vardı. İnsanlar sağlık hizmetine erişemediği gibi imkanı da yoksa hastanede rehin kalıyordu ama bugün herkese sağlık hizmeti veriliyor. Şu Şehir Hastanelerine laf edenler, 'rant sağladınız' diyenlerin bugünlerde sesi çıkıyor mu? Çıkamaz çünkü mahcup oldular. O Şehir Hastaneleri pandemide hayat kurtarıyor. Bu vizyondur, bu ileri görüşlülüktür. Eğer bu Şehir Hastanelerini yapmamış olsaydık, hazırlıksız yakalansaydık ne olurdu halimiz? Sadece kendi vatandaşlarımıza değil, ihtiyacı olan dünyanın çok çeşitli yerlerindeki 156 ülkeye de yardım elini uzatan bir Türkiye var. İşte Türkiye böyle bir büyük bir ülke. En zengin teknolojisi en gelişmiş ülkeler bu korona salgını dolayısıyla sınıfta kaldılar, perişan oldular, hastalarına sahip çıkamadılar ama Türkiye bu süreci alnının akıyla, en az zayiatla başaran, yöneten bir ülke olmayı sağladı. Bunun sebebi geçmişte yapılan gerek insana gerekse hastane fiziksel altyapısına olan yatırımdır."

Ulaşımda güzel çalışmalar yapıldığını bildiren Yıldırım, doğudan batıya, kuzeyden güneye uzakları yakınlaştırdıklarını söyledi.

Yıldırım, bir şeyi çok önemsediklerine dikkati çekerek, "Başından beri dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Terörle mücadelede destanlar yazdık." dedi.

Türkiye'nin Cumhuriyet kurulduğundan itibaren vesayet ve darbecilerin baskısı altında zaman kaybettiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gelelim AK Parti'li yıllara. AK Parti'li yıllarda da boş durmadılar. İlk defa 27 Nisan e-muhtırayla karşı karşıya kaldık. Bunlar hesap etti ki öncekilere yaptık, arkalarına bakmadan ceketini alır giderler, meydan bize kalır. Öyle mi oldu? Çünkü biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık diyen bir lider Recep Tayyip Erdoğan vardı. O muhtıraya aynı sertlikte karşılık verdik. Bundan sonra her şey artık değişmişti, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı ve olmadı. Ancak bir vesayetten kurtulurken kendini gizleyen kutsal değerlerimizi kullanan ve sureti haktan gözüken yeni bir terör örgütü ile yüzleşmek zorunda kaldık. Gezi olaylarında, 17-25 Aralıkta FETÖ'yle karşılaştık ve onlarla yüzleşme zorunda kaldık ve o 17-25 Aralık bir dönüm noktasıdır.

Orada kararlı duruşumuz, gereken adımları atmamız sonucu emellerine ulaşamadılar ama bunlar dış odakların güdümünde olduğu için boş durmadılar. Emperyal güçlerin bölgemizdeki hedeflerinin uygulayıcısı, ucuz askerleri oldukları için boş durmadılar. 65'inci hükümeti kurduk aradan 52 gün geçti 15 Temmuz'da karşımıza çıktılar. 15 Temmuz gecesi asker kılığına girmiş FETÖ mensupları kendilerinden o kadar emindiler ki artık her şey bitmiş, görevlendirmeler yapılmış, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakan ortadan kaldırılacak ve efendilerinin ağababalarının kendilerine verdiği talimatlar harfiyen uygulanacaktı ama onlar bir şeyi hesap edemediler. Onlar 'Yürü deyince arkandan yürüyecek bu millet diyen' bir lider vardı, o da Recep Tayyip Erdoğan'dı."

Yıldırım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bugünlerde sistem değişsin diyenler var, başbakan olacağım diyenler var. Her tarafta lafın bini bir para. Bakın Cumhuriyet tarihinden bu tarafa kurulan hükümetlerin ömrü sadece 1,5 yıl. Bir buçuk yılda ne yapabilirsiniz soruyorum? 1,5 yılda hangi projeyi başlar bitirirsiniz. Sansa Deresi'ne 50 tane köprü yapabilir misiniz? Sansa Deresi'ni, Fırat'ı dize getirebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

İnternetin hayatın en büyük parçası olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eğer bu pandemide bizim 445 bin kilometre fiber hattımız olmasaydı biz işe gitmeden, alışverişe gitmeden, hayatımızı, işlerimizi nasıl yapacaktık, yapamayacaktık, iflas edecektik ama hayatı durdurmadık, elektronik ticaretle, e-devlet marifetiyle ve video konferanslar marifetiyle sistem tıkır tıkır işledi. Bu vizyondur, öngörüdür, uzak görüşlülüktür. Şunu iyi bilin Türkiye'de solun hizmet ve icraat yapma kabiliyeti yok. Bunu niye söylüyorum çünkü onlar hiç millet desteğiyle iktidar olamadılar, olamayınca da nasıl hizmet yapacaksın ama onların hakkını yemeyelim, onların da uzmanlaştığı bir konu var, konuşmak. İktidara gelemedikleri için konuşa konuşa konuşmakta uzman oldular. Onların bu hakkını teslim etmek gerekir. Lafla peynir gemisi yürümüyor, biz ne deriz; az laf çok iş. Bir arpa boyu konuşacağız, dağlar kadar hizmet yapacağız. Yaptık mı? Bundan sonra AK Parti yapar Bu iş tecrübe ister. Tecrübesiyle heyecanı, gençliğin enerjisini birleştirerek evelallah 2023 hedeflerimize en kararlı bir şekilde yürüyeceğiz."

Yıldırım, Kovid-19 döneminin etkilerinden bahsederek, bu sürecin arz-talep dengesini alt üst ettiğini söyledi.

Bunun geçiçi olduğunu bildiren Yıldırım, "Dünyada ihracatını artıran nadir ülkelerden biri biziz. Geçen sene 169 milyar dolardık bu sene 220'yle, yüzde 10 büyümeyle kapatacağız. Dünyanın yüzde 3,5 küçüldüğü yerde biz 1,8 büyümeyle kapattık geçen seneyi. Dolayısıyla kendimize haksızlık etmeyelim. Yani üçünden kötüysek 23'ünden iyiyiz, böyle görelim. Bu bizim için yeterli değil, bize yakışan hep en iyi olmak." diye konuştu.

Yıldırım, herkesin Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kararlılıkla yürüyeceğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakın Türkiye'yi darbelerle, iç karışıklıklarla, terörle dize getiremeyeceklerini görenler ne dediler? Dediler ki biz muhalefetle iş birliği yapıp Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz Avucunuzu yalarsınız, daha çok hayaller kurarsınız. Bu millet size Recep Tayyip Erdoğan'ı da AK Parti'yi de yedirmez. Daha gidecek çok yolumuz var, yapacak çok işimiz var. Biz milletimizin derdiyle dertlenen kadrolarız. Milletimizin acısı bizim acımızdır sevinci bizim sevincimizdir bu hep böyle oldu bundan sonra da böyle olacak. Siz eğer bu millete yaranmak istiyorsanız gönlünü kazanmak istiyorsunuz sahici olun, rol yapmayın, olduğunuz gibi görünün. Millete gidin gerçekleri anlatın. Millete deyin ki 'AK Parti 20 yılda şu kadar hastane yaptı sağlıkta 10 ülke arasına girdi, biz ilk 3 arasına getireceğiz. Ulaşımda dünyanın 10 ülkesi arasına girdi, biz 2'nci yapacağız, şu şu projeleri biz de yapacağız. Onların yaptığı yolun iki katını yapacağız, hava yolu taşımacılığını 3 katına çıkaracağız, okullardaki eğitimin kalitesini 2 katına çıkaracağız, sanayi üretimini, ihracatı 2 katına çıkaracağız.' Bunları söyleyin başım gözüm üstüne. Millet inanır ikna olursa size de yol verir. Kıskanma çalış senin de olur."

Yıldırım. konuşmasının ardından partililerle birlikte "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.

Toplantı sonrasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yıldırım'a hediye takdim etti.

Toplantıya, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, ilçe belediye ve parti başkanları ile partililer katıldı.

Yıldırım, toplantının ardından beraberindekilerle Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.