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AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması

14.10.2021 14:05
AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Her yaptığımız işte 2023'ü düşünerek adım atmamız lazım. Neden? Karşı tarafta öyle bir güruh var ki onlara karşı başarılı olmamızın tek yolu çalışmaktır, doğruları anlatmaktadır, insanlarımızla beraber olmaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Her yaptığımız işte 2023'ü düşünerek adım atmamız lazım. Neden? Karşı tarafta öyle bir güruh var ki onlara karşı başarılı olmamızın tek yolu çalışmaktır, doğruları anlatmaktadır, insanlarımızla beraber olmaktır. Başka çaresi yok. Ne biliyorsak o doğruyu anlatmamız gerekiyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda partililerle buluştu.

Burada konuşan Özhaseki, gönül belediyeciliği inşa etmeye çalıştıklarını ifade ederek, ne yapılırsa insanlarla birlikte, onların görüşleri ve duası alınarak yapıldığını söyledi.

Onun için vatandaşların AK Parti'yi tercih ettiğini ifade eden Özhaseki, AK Parti olarak girdikleri dört tane yerel seçimde birinci olduklarını belirtti.

Genel seçimlerin hepsinde de birinci olduklarına dikkati çeken Özhaseki, bunun bir dünya rekoru olduğunun altını çizdi.

Özhaseki, dünyanın hiçbir yerinde gerçekten demokrasi ile idare edilen ülkelerin hiçbirinde hem genelde hem yerelde 20 senedir birinci olan bir başka partinin daha bulunmadığını vurguladı.

Hizmet ettikleri ve eser ortaya koydukları için vatandaşların kendilerini tercih ettiğini söyleyen Özhaseki, "2004 seçimlerinde yüzde 40'a yakın oy aldık. 2009, 2014 ve 2019'da yine yüzde 40'ın biraz altında, biraz üzerinde oylar alarak birinciliğimizi devam ettiriyoruz. Son seçimde de yüzde 44.6 oyumuz var. İstanbul ve Ankara seçimleri biraz bizi üzse de yine Türkiye'de en çok oyu alan AK Parti. En çok belediyeyi alan parti yine AK Parti. Son seçimlerde bin 389 belediyenin neredeyse 800'ü AK Parti'de. 230 belediye ise beraber hareket ettiğimiz Cumhur ittifakı ortağımız MHP'de." diye konuştu.

"İnşallah bu ülkenin geleceği aydınlık. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın"

Mehmet Özhaseki, Orta Doğu coğrafyasında çok büyük hesapların söz konusu olduğu bir dönemden geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD'nin hesabı başka. Avrupa Birliğinin hesabı başka. Rusya'nın, Çin'in hesabı başka. Arap ülkelerinin, İsrail'in hesabı başka. Orada güçlü olan, dirayetli olan, vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği olur. Değişmez kural güçtür. Eğer gücünüz varsa dediğinizi yaparsınız. Gücünüz yoksa işiniz zorlaşır. Böyle zor coğrafyada iktidar olmak, bir taraftan şeytan taşlamak, bir taraftan da büyük eserler ortaya koyarak gidebilmek o kadar kolay işler değil. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Kendisiyle yol arkadaşlığı yapmaktan şeref duyuyoruz. İnşallah bu ülkenin geleceği aydınlık. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

Teşkilata seslenen Özhaseki, önlerinde 2023 seçiminin olduğunu anımsatarak, "Herkesin oraya kilitlenmesi lazım. Her yaptığımız işte 2023'ü düşünerek adım atmamız lazım. Neden? Karşı tarafta öyle bir güruh var ki onlara karşı başarılı olmamızın tek yolu çalışmaktır, doğruları anlatmaktadır, insanlarımızla beraber olmaktır. Başka çaresi yok. Ne biliyorsak o doğruyu anlatmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu güruhun içinde ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin olduğunun altını çizen Özhaseki, "Peki CHP'de var zaten. Türkiye'de siyasi muhalefetin başını o çekiyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyor, bir tarafına bölücü olan, yüzde 100 olan HDP'yi alarak bir ortaklık kuruyorlar. İttifaklarınızı söyleyin dediğimiz zaman da İYİ Parti'yi söylüyorlar, utandıkları o partiyi de arkada saklayıp kimseye göstermediklerini sanıyorlar. Millet de anlamıyor zannediyorlar. Böyle bir saflık da var. Bu kadar aklımızla alay etmeseler iyi olur. Onlar da bize karşılar. Onu da anladık." açıklamasında bulundu.

Özhaseki, "FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, PKK bize karşı. Demek ki karşıda böyle bir güruh var. O zaman bizim çok daha gayretli olmamız lazım. Çalışmamız lazım, nihayetinde de o kötülere karşı da iktidarı asla bırakmamak lazım. Oradan bir ittifak doğmaz, oradan bir medeniyet doğmaz. Ama bizim yapacağımız çok iş var. Allah'ın izniyle bizler bu konuda üzerimize düşeni yaparak, 2023'de de ipi göğüsleyeceğiz. İnşallah Türkiye'nin geleceği daha aydınlık olacak diye dua ediyoruz." görüşünü paylaştı.

AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Özhaseki, Ordu'da partisinin il başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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