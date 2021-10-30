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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

30.10.2021 00:58
Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, üst düzey komutanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konukları Büyükelçi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve eşleri karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Cahit Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajını okudu. Erdoğan'ın kutlama mesajında, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın harflerinden biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. İlanının 98. Sene-i devriyesinde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İlk Meclis'ten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır ötesinde ve sınır boylarında cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran iş insanlarımızı, STK'larımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden kadim değerlerimizden aldığımız güç ile 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Korona virüs salgınının en ağır evresini geride bıraktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, şöyle devam etti:

"Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınının en ağır evresini sağlık alt yapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yürüterek geride bıraktık. Aynı şekilde ekonomide de, küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranı ile kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik. Bu süreçte darbecilerin saldırıları ile karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir. Libya'da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öz topraklarına kavuşmuştur. Ülkemizi ve KKTC'yi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkarttık. Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar ülkemizin güçlü alt yapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkinliğini gösteren önemli bir işarettir. Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi; ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede Milli Mücadeleyi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yılda olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun."

"Türkiye'nin yükselişi bizi yürekten sevindiriyor"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıl önce büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğiyle başlayan yükselişinin, Türk halkının nelere kadir olduğunu gösterdiğini belirten Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ise, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye muhteşem bir gelişme yaşadı. Bugün siyasi, ekonomik ve askeri gücüne göre Türkiye, dünyanın en güçlü devletlerinden biridir. Kardeş ülkenin bu yükselişi bizi yürekten sevindiriyor. Çünkü, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın gücü ise Türkiye'nin gücüdür. Azerbaycan ve Türkiye arasında ortak değerlere dayanan samimi ilişkiler uluslararası arenada nadir görülen bir durumdur. Halklarımızın ve devletimizin, dostluğu ve kardeşliği bizim en büyük servetimizdir. Kardeş ülkemiz gelişme ve yükseliş yolunu aynı karlılık ve enerjiyle devam ettirerek daha yüksek zirveleri fethedecektir. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir daha Türkiye halkını tebrik ediyor, barış ve refah diliyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu. - BAKÜ

Azerbaycan, Cumhuriyet, Türkiye, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
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