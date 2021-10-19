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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

19.10.2021 13:13
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli güvenliğimizin temini ve tecellisi için aracı ülkeleri bir kenara bırakarak terör örgütlerinden her nerede iseler bulup hesap sormak, sınır ötesi askeri bir operasyonla hainleri etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir vazifedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli güvenliğimizin temini ve tecellisi için aracı ülkeleri bir kenara bırakarak terör örgütlerinden her nerede iseler bulup hesap sormak, sınır ötesi askeri bir operasyonla hainleri etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir vazifedir." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Yunanistan'da yayımlanan 127 yıllık Estia gazetesinde, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisine atfen, "Erdoğan'ın günleri sayılı, yeni bir duruma kansız bir geçiş ihtimal dışı değil" şeklinde haber yapıldığını aktardı.

Bu açıklamayı tekzip veya teyit edecek kişinin öncelikle söz konusu büyükelçinin bizatihi kendisi olduğunu belirten Bahçeli, "Şayet böyle bir sorumsuz açıklama yapılmışsa, büyükelçinin gözünün yaşına bakılmadan istenmeyen adam ilan edilmesi hem diplomasinin teamülü hem de milli onurun şaşmaz bir gereğidir. Türkiye çadır devleti, İngiltere'nin sınır aşan sömürge ülkesi değildir." diye konuştu.

Türkiye'yi dışarıdan yönetmeye ve yön vermeye tevessül eden küstahların tarihi bir yanılgının pençesinde olduğunu dile getiren Bahçeli, "Türkiye güdümlü ve güdülen bir ülke olamaz. Bize parmak sallayanların parmağını kırarız, kumpas hazırlayanların tezgahını başlarına geçiririz, bedelse de öderiz, ama vatanı, milleti ve demokrasimizi ölüme terk etmeyiz. Çıkarları gereği terk etmeyi düşünenlerin de alnını karışlarız." değerlendirmesinde bulundu.

" Afganistan'ın huzuru Türkiye'nin huzuruyla yakından ilgilidir." diyen Bahçeli, Ankara ile Kabil arasında kurulan diyalog köprüsünün sağlıklı ve sağduyulu şekilde devamının, iş birliği kanallarının açık olmasının çok yararlı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Düzensiz göçün kaynağında durdurulması hususunda iki ülkenin ortaklaşa çalışmasının tarafların çıkarına olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Düzensiz göç konusu milli beka meselesidir. Türkiye göçmen kampı, sığınmacı merkezi olmamalıdır, kaldı ki olmayacaktır." dedi.

"NATO içinde Türkiye'ye karşı siper kazılmaktadır"

Bahçeli, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de ittifaklar kurarak Türkiye'ye karşı cephe oluşturduğunu; Ege ve Akdeniz'deki askeri güç dengesini aklınca bozmanın, lehine çevirmenin amacında olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın 28 Eylül 2021 tarihinde, Fransa ile "Savunma ve Güvenlik İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzaladığını anımsatan Bahçeli, "Bu anlaşma NATO'nun dokusuna, doğasına, ilkelerine ve ittifak kültürüne karşı bir hamle değil midir?" diye sordu.

Bunun sinsi ve gizli maksatlı bir anlaşma olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Açık açık söylüyorum, NATO içinde Türkiye'ye karşı siper kazılmaktadır, Ege ve Doğu Akdeniz'e mayın döşenmektedir. Türkiye'ye gözdağı verilmektedir, Türkiye tehdit edilmektedir. Pasifik'te ters düşen ABD ile Fransa, şu işe bakınız ki, Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın arkasından ülkemize silah göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı'nın, Yunanistan'ı "bölgede istikrarın direği" olarak tanımladığını hatırlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya bir akıl tutulması ya da bir nevroz nöbeti bu bakanı muhtemelen ele geçirmiştir. Yunanistan istikrarın değil, itibarsızlığın, istila emellerinin, kriz siyasetinin, Türkiye husumetinin ıslah ve terbiye edilmesi gereken yüzüdür. Hiç kimse bize hikaye anlatmasın, ABD'nin de Yunanistan'ın da diğer muhasım güçlerin de teşebbüs ve taşeronlarını biliyor, görüyor, alayına birden 'hodri meydan' diyoruz. Fransa-Yunanistan, ABD-Yunanistan savunma ve askeri iş birliği anlaşmalarına baktığımızda, Atina yönetiminin bu anlaşmalara dayanarak Türkiye'ye karşı hava ve deniz sahası üzerinden Ege ve Akdeniz'de daha da düşmanlıkla bezenmiş politikalar izleyeceği anlaşılacaktır.

Bunların yanında, ABD, Çin'in Kuşak-Yol ile Rusya'nın enerji akım projelerini engelleyecek ara istasyonlardan birisi olarak Yunanistan'ı belirlemiş, bu ülkeye askeri yığınak yapmış, Türkiye'yi de kuşatma altında tutmayı amaçlamıştır. Bu jeopolitik bir kumardır. Yunanistan sanal tehditleri bahane ederek, ileri karakol işleviyle dış politikasını askerileştirmenin ve agresif bir hale getirmenin peşindedir. Güney sınırlarımız boyunca tesis edilen mütecaviz hamleler, aynısıyla Ege ve Akdeniz'i de tesiri altına almıştır. ABD dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayan her ilişki ağının içindedir. Yunanistan'ı kışkırtan bu ülke, eşzamanlı olarak PKK/YPG/PYD'yi de silahlandırıp Türkiye'yi hedef göstermektedir. Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyi artık mutlak surette temizlenmeli, terör saldırıları son bulmalıdır.

22 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat muhtırasına göre, Münbiç ve Tel Rıfat'taki bütün YPG'li teröristler bu alanları silahlarıyla birlikte terk edeceklerdi. Teröristler, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkacaklar, bu işlem 150 saat içinde tamamlanmış olacaktı. Ne çıkan olmuş, ne de çıkmaya niyetlenen görülmüştür.

Türkiye ile ABD arasında yapılan 17 Ekim 2019 tarihli anlaşmaya göre de, 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütleri paylaşılmıştır. Ne var ki, bu vaatler yalnızca kağıt üstünde kalmıştır. Teröristler ayrılmaları gereken bölgelerden ayrılmamış, bilahare vatan evlatlarımızı şehit etmişlerdir. Türkiye tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Milli güvenliğimizin temini ve tecellisi için aracı ülkeleri bir kenara bırakarak terör örgütlerinden her nerede iseler bulup hesap sormak, sınır ötesi askeri bir operasyonla hainleri etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir vazifedir.

İradesi prangalı olan CHP sözcüsünün, 'harekatı davul zurnayla yapamazsınız. Mehmetçiğe zarar verirsiniz' değerlendirmeleri, bir bakıma terörle mücadele etmeyin, buna kalkışmayın demenin şifreli ifadesidir. CHP yönetiminin aklı bu işlere ermez, kafası basmaz, ufku almaz, çünkü onlara göre terörle mücadele değil, müzakere ve mütareke yapılmalıdır.

Madem teröristler gitmiyor, madem sınırlarımızdan çekilmiyor, o zaman canileri yuvalandıkları alanlardan söküp atacak kudret ve kuvveti devreye sokmak devletin hükmü şahsiyetinin, milletin şan ve şerefinin ana fikri olmalıdır. Bu fikir bizim bekamızdır, beraberliğimizdir, bağımsızlığımızın güvencesidir."

Bahçeli, konuşmasının sonunda, milletvekillerinden, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni komisyon ve Genel Kurul aşamasında dikkatle takip etmelerini; devamlılık sağlamalarını; konulara hazırlıklı olmalarını, soğukkanlı ve vakar taşıyan siyasi vasfı titizlikle muhafaza etmelerini istedi.

(Bitti)

Togo Cumhuriyeti, Devlet Bahçeli, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika
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