Üye Girişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı

28.10.2021 16:19
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışını yaparken, yeni yatırımların da temelini attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışını yaparken, yeni yatırımların da temelini attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 558 milyon TL değerindeki altyapı, otogar, yeni sosyal alanlar, engelli ve yaşlılara yönelik projeler gibi çalışmanın temel atma ve toplu açılış töreni Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla 2021 nüfusuna göre 1 milyon 773 olarak değerlendiriyor. Yazlık nüfusumuz 5 milyon. Muğla'nın yüzölçümü 13 bin 247 kilometre kare. İstanbul'un 2.5 katı büyüklükte. Ormanlarımızın yüzde 68'i orman idi, ama yüzde 8'ini yangında kaybettik. İnşallah en kısa zamanda yeşerir. 1279 km sahil bandı var. Akdeniz'deki 9 ülkenin sahil bandından daha uzun bir sahil bandına sahibiz. Çünkü Muğla'da altyapı ve hizmet gerçekten bu coğrafya içeresinde oldukça zor ve maliyetli. Nüfus yazın 5 milyonu buluyor. Ama ben altyapımı 5 milyona göre yapmak zorundayım. Bu kadar geniş coğrafyada isale hatları çok daha uzun yapılabiliyor. Muğla alt yapı açısından çok fazla finansmana ihtiyaç duyan bir il. Muğla ödediği verginin ne kadarının yatırım olarak alıyor. 2019-2020 yıllarında ödediği vergi 6 milyar 846 milyon. Devletin yatırımı 469 milyon 666 lira. Yüzde 6,85'ini yatırım olarak alabiliyoruz. Bu açığın kapatılması lazım. Bizim alt yapı için bugüne kadar harcadığımız rakamın dışında 10 milyar liralık bir yatırıma ihtiyaç var. Bizim yaptığımız yatırımlar daha çok kanalizasyon ve arıtma tesisi için. Bodrum, yüzde 41'i faydalanıyordu. Şu anda yüzde 91'i kanalizasyon ve arıtmadan faydalanıyor. Fethiye Ölüdeniz fosseptik ile taşınıyordu. Orada yaptığımız arıtma ve kapasite artışı ile bu bölge alt yapı ve kanalizasyona kavuşuyor. Su ile ilgili önemli bir problemimiz var. Su kayıp kaçağı oldukça yüksek. Eski yatırımlar yetersiz hala geldi. Önümüzdeki yıllara en az kayıp kaçak ile girme durumumuz var. Küresel ısınma büyük bir su sıkıntısının gelmekte olduğunu gösteriyor. Bunu yapamazsak susuzlukla karşılaşma durumumuz var. Su ile ilgili projemiz var. Bunun için Cumhurbaşkanımızın krediyi kullanabilmemiz için onay vermesi gerekiyor. Bu yatırım su kayıp kaçağını minimize edecek. Muğla çok önemli bir turizm kenti. Özellikle Covid'den sonra herkesin benim de evim, benim de arazim olsun dediği bir il. Deniz, kum ve güneşten evrilmemiz gerekiyor. Kültür turizmine yönelmemiz gerekiyor" dedi.

"Karakış fonu kurun dedik"

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün nezdinde verilen hizmetler için ilçe belediye başkanlarımızı teşekkür ediyorum. Yapılan yatırımların nereye yapıldığı açık şekilde belirtilmiş. Uluslararası kredi kuruluşları tarafından Muğla'nın kredi notu 3A olarak belirlenmiş. Olağanüstü bir rakam. Ayrım yapmadan yatırım ve hizmet yapacaksınız. Pozitif ayrımcılık sadece yoksul vatandaşlara ve mahallelere olacak. Vatandaşlarımızın büyük sıkıntıları var. Bu sadece Muğla'ya özgü değil. Önümüzde bir kış var. Allah vatandaşlarımıza kolaylık versin. Bu yükün altından vatandaşlarımız nasıl kalkacak. Asgari ücret 2 bin 825 lira. Gelen zamlarla bu vatandaşlarımız nasıl geçinecek. Önümüzde kara kış var. Vatandaş elektriğini, doğalgaz faturasını ödeyemeyecek. Elektriği kesilen vatandaşlarımız var. Hükümet çağrı yaptım. Her şeyden önce bir karakış fonu kurun dedim. Bu vatandaş bu kışı en azından rahat atlatsın. Bu çağırıyı yapmazsak siyaseten muhalefet yapmamış oluruz. Vatandaş kime oy verirse versin, ama evinde huzurlu olsun. Bunu önerdim. Bu konuda kaynak da var. Elektrikteki KDV'yi kaldırın dedik. Doğalgazda KVD ve ÖTV'yi kaldırın dedik. İyi niyetlerle yol gösteriyoruz kendilerine. Yönetme iradeleri ve kapasiteleri yok artık. Vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşıyor. Yarın Cumhuriyet'in 98'inci yılı. Bir yüzyılda büyük acılar çektik. Biz ikinci yüzyıla huzur içinde ve güçlü bir demokrasi ile girelim. Biz karakış fonunu kurun derken, aslında sosyal devlete vurgu yaptık. Bunların mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. Biz bütün acılara karşı kalkan olacağız. Yönetimin her aşamasında vatandaşa hesap vermek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. - MUĞLA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yatırım, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor 16:13 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 16:09 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:58 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı 15:51 Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 13:26 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor

Son Dakika Haberleri
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:14
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
16:11
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi         
11:54
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 16:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da açılış ve temel atma törenine katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement