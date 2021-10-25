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CHP'li Başarır'dan, görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yargılandığı davayla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Başarır'dan, görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yargılandığı davayla ilgili açıklama Açıklaması

25.10.2021 13:37
CHP'li Başarır'dan, görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yargılandığı davayla ilgili açıklama Açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısının görevine iade edilmesini istediklerini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısının görevine iade edilmesini istediklerini söyledi.

Başarır, belediyedeki "zimmete para geçirme" davasında tutuksuz yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'le birlikte partisinin Yalova İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Sayıştay raporuna göre, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Salman ve Güleç'in suçsuz olduğunu savunan Başarır, Yalova'da görülen davaya da değinerek şunları kaydetti:

"Başkan ve başkan yardımcısı burada. MASAK, mal varlıklarını inceledi, hiçbir şey bulamadı, tertemiz çıktılar. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın tamamını Ankara 11. Ağı Ceza Mahkemesi başkanlığına yazarak bilirkişiye yolladı. Bilirkişi raporunda 'belediye başkanı olarak görevini harfiyen yapmıştır, suç ortaya çıktığı zaman olayı yargıya intikal ettirmiştir ve olayın oluşumunda, gelişiminde hiçbir suçu olmadığı gibi bu süreci başarıyla yürütmüştür.' diyor. Bunu o mahkemenin almış olduğu rapor söylüyor. Avukatlarımız, İçişleri Bakanlığına göreve iade için bir dilekçe ve raporla gerekli başvuruları yapacak."

Başarır, Salman ve Güleç'in görevine iade edilmesini beklediklerini söyledi.

Bir gazetecinin Salman hakkında bir taziye evinin yapımıyla ilgili ihalede yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yeni bir dava açılmasına yönelik sorusu üzerine Başarır, sadece Salman'ın görevden alındığı dosyayla ilgili konuşacağını kaydetti.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davada "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Salman ve 4 belediye görevlisi hakkında Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan başka bir soruşturma kapsamında da "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılmıştı.

CHP'li Başarır'dan, görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yargılandığı davayla ilgili açıklama Açıklaması
CHP'li Başarır'dan, görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yargılandığı davayla ilgili açıklama Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Vefa Salman, Mersin, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Başarır'dan, görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yargılandığı davayla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Başarır'dan, görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yargılandığı davayla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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