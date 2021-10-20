Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yapılacak icraatların yol haritası olan 2022 yılı bütçesinin, millete en iyi kamu hizmetini en etkin şekilde ulaştırma vizyonu doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunu yapan Oktay, 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halen küresel düzeyde etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Bu süreçte güçlü sağlık altyapısı ve yüksek aşılama oranları ile salgın yönetiminin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Oktay, "Halihazırda önem arz eden sağlık sektörü ihtiyaçları, küresel ölçekte etkisini sürdüren Kovid-19 salgını nedeniyle ilave artış göstermiştir. Bu kapsamda merkezi yönetim bütçesinden sağlığa ayrılan kaynağı, Sosyal Güvenlik Kurumu hariç olmak üzere, 2022 yılında yüzde 47,3 oranında arttırarak 122,6 milyar liraya çıkardık. Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı temini başta olmak üzere sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla hastanelerin yapım ve bakım-onarım giderleri için ihtiyaç duyulan kaynağa bütçemizde yer verdik." bilgisini paylaştı.

2002 yılında bütçeden sağlığa ayrılan pay yüzde 2,5 iken 2022 yılında bu oranın yüzde 7'ye çıkarıldığını belirten Oktay, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da düşünüldüğünde sağlık alanına ilişkin ayrılan kaynağın 304,6 milyar liraya ulaşacağını anlattı.

Oktay, 2022 yılında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelere sermaye giderleri için 132,3 milyar lira ödenek öngörüldüğünü kaydetti.

Yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarının da arttırıldığını belirten Oktay, bu kapsamda büyükşehir ve diğer belediyeler ile il özel idarelerine ayrılan kaynağın yüzde 38,6 artırılarak 158,2 milyar lira seviyesine yükseltildiğini dile getirdi.

KÖYDES projesi için 1,8 milyar lira, SUKAP projesi için 1 milyar lira kaynak ayırıldığını bildiren Oktay, 2002 yılında bütçenin sadece yüzde 1,3'üne tekabül eden sosyal harcamalara ayrılan kaynağın da 2022 yılında bütçenin yüzde 6'sına, 104,2 milyar liraya yükseltildiğini aktardı.

Oktay, tarımsal destek programları için 25,8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayırıldığını vurguladı.

"Hanehalkı tasarrufu"

Özel sektör yatırımlarının yarattığı katma değer ve istihdamın bilinciyle, son yıllarda önemli ölçüde arttırılan reel sektör desteklerine, 2022 yılında da tüm hızıyla devam edildiğini dile getiren Oktay, reel kesim destekleri için bütçeden 68,9 milyar lira olarak ayırılan kaynağın bunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020 yılında 3,7 milyar lira düzeyindeyken, 2021 yılında bu rakamı 9 milyar liraya çıkardıklarını, 2022 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 12,5 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Oktay, "Hanehalkı tasarrufunun arttırılması amacıyla oluşturduğumuz Bireysel Emeklilik Sistemi'nde doğrudan devlet katkısı olarak desteğimizi 7,2 milyar liraya çıkartıyor, bu sayede 2022 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarını da 38,6 milyar liraya yükseltiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde, gıdada, giyimde, ilaç ve tedavi hizmetlerinde, eğitimde, yeme içme ve turizm faaliyetlerinde, gübre ve yem gibi pek çok alanda vergi indirimlerini hayata geçirdik.

Küresel ekonomik salgının mükelleflerimiz ve vatandaşlarımız üzerindeki etkilerini hafiflettik. Salgının ülkemizde etkilerinin hissedilmeye başladığı 2020 yılının mart ayından itibaren vatandaşlarımızın vergi ve prim yükümlülüklerini erteledik. Esnaf ve sanatkarlarımıza; hibe, kira ve ciro kaybı desteği verdik.

Peş peşe yaşanan doğal afetlerde vatandaşlarımızın yanında durduk beyanname ve bildirim verme, vergi ödeme başta olmak üzere bazı vergisel yükümlülüklerinin sürelerini uzattık ve vergisel kolaylıklar sağladık. Mükelleflerimizin kamuya olan borçlarını yapılandırdık.

Eğitim hizmetleri, yeme-içme, ulaşım, konaklama ve çeşitli esnaf faaliyetleri, işyeri kiraları başta olmak üzere birçok alanda önemli vergisel indirimleri hayata geçirdik. Böylece, belirli hizmetlere yönelik uygulanan gelir stopaj ve KDV indirimleri ile enflasyonu azaltıcı yönde destekledik ve Hükümet olarak salgının ekonomik etkilerini asgari düzeye indirdik.

Enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla eşel-mobil sistemini etkin bir şekilde kullandık. Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında indirimler yaparak, birçok sektör için girdi mahiyetinde olan akaryakıt fiyatlarının yükselmesini engelledik.

Bu uygulamalar nedeniyle doğal olarak önemli maliyetlere katlanıyoruz. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçerek vatandaşımıza, esnafımıza, çiftçimize ve reel sektöre güçlü bir destek sağladık."

"Ekonomiyi güçlü bir şekilde büyütmeyi başardık"

Ekonomi Reform Programı'nda yer alan ve toplumun birçok kesimine önemli rahatlamalar getirecek olan vergisel düzenlemelerin birer birer hayata geçirildiğini ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yapılacak icraatların yol haritası olan bütçe teklifinin, millete en iyi kamu hizmetini en etkin şekilde ulaştırma vizyonu doğrultusunda hazırlandığını dile getirdi.

Fuat Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin arttığı, risk iştahında dalgalanmaların yaşandığı, küresel enflasyonda artışın yeniden gündeme geldiği, ekonomik aktivitenin ve ticaretin çip krizi ve navlun fiyatlarındaki artışlar gibi bazı aksaklıklar nedeniyle baskı altında kaldığı bu süreçte, Hükümet olarak zamanında alınan tedbirlerle ekonomiyi güçlü bir şekilde büyütmeyi başardıklarını belirten Oktay, "OVP ile çerçevesini oluşturduğumuz temel politikalar ile de ekonomimizin makroekonomik şoklara karşı direncini sağlamlaştırmayı amaçladık." diye konuştu.

2022 yılı bütçesinin, salgının etkilerini daha da hafifletme, kalkınma hedeflerine yakınsama ve vatandaşların refahını artırma yönündeki çabaların önemli bir parçası olarak Meclisin takdirine sunulduğunu belirten Oktay,"Bütçemiz, AK Parti hükümetleri döneminde hazırlanan geçmiş 19 bütçe gibi Türkiye'nin başarı hikayelerine ve muzaffer çıktığı mücadelelere dayanak oluşturacaktır. Ayrıca Gazi Meclisimizde sürdüreceğimiz bütçe görüşmeleri, yürütme erkinin demokratik yollardan denetlenmesi yönünde sağlam bir zemin teşkil edecektir. Mali disiplinden taviz vermeden, Yeni hükümet sistemimizin sağladığı hız ve dinamizmi kullanarak hazırladığımız bütçemizin, milletimiz için en güzel hizmetlere vesile olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Sayıştay raporları mevzuata uygun"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ise milletvekillerinin usul açısından yaptığı eleştirilere karşılık olarak, güvenlikten taviz vermeden çalışma düzeninin en uygun şekilde devam etmesi için bakanlıklara yazı yazılacağını söyledi.

Sayıştay raporlarının, komisyona zamanında ve mevzuata uygun olarak sunulduğunu belirten Yılmaz, 1 ay sürecek bütçe görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.

Muhalefet milletvekillerinin, komisyon toplantılarının canlı yayımlanmasına ilişkin talepleri kabul edilmedi.

(Bitti)