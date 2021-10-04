Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle attıklarını belirterek, "Paris Anlaşması'nın resmi onay sürecini de başlatmış durumdayız. Yeşil ekonomide ve yeşil kalkınma çağındaki yerimizi de alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5'incisi yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na (YOİKK) başkanlık eden Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, kurul olarak tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için "doğru tanımlanmış" ve "sonuç odaklı" reformların birer birer hayata geçirildiğini belirtti.

"Türkiye'de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun geliştirilmesine katkılar sağlayan YOİKK, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır." diyen Oktay, salgın döneminde küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken Türkiye'nin üretim ve lojistik avantajlarıyla pozitif yönde ayrıştığını aktardı.

Türkiye'nin üç kıtayı birleştiren stratejik konumu sayesinde salgın öncesi dönemde tek merkezli ve Asya ağırlıklı üretim ağına güçlü bir alternatif oluşturduğunun altını çizen Oktay, "Olumsuz küresel ekonomik iklime rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla G20 ülkeleri içerisinde ikinci sırada yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirdik." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinde yeni bir ihracat rekoruna imza atıldı

İhracatın, Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atılarak yıllık bazda 212,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Oktay, "Böylece Orta Vadeli Program hedefimiz olan 211 milyar doların da üzerine çıkmış bulunuyoruz. Yıl sonu itibariyle de bu performansı sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Oktay, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürdüğümüz reform gündemimiz kapsamında Ekonomi Reform Paketimizi açıklamıştık. Bu kapsamda kurulan Ekonomi Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. YOİKK gündemimizde eylem planına bağladığımız çalışmalar neticesinde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 2021 Küresel Yenilik Endeksi'nde ülkemiz, 10 basamaklık bir iyileşme göstererek 132 ülke arasında 41'inci sıraya yükselmiştir. Bu başarının sağlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Bu yılki YOİKK Eylem Planı'nda hem kamu ve hem de özel sektör temsilcisi kuruluşlarımızın görüşleri doğrultusunda oluşturulan ve yatırımcılarımızın yaşadıkları sorunlara çözüm sağlayacak konular yer almaktadır. 2021 YOİKK Eylem Planı kapsamında oluşturulan 7 çalışma grubunca 19 eylem takip edilmekte olup bazılarında şimdiden sonuç alınmıştır."

Salgın şartlarında ihtiyaç duyulan düzenlemeler hayata geçirildi

Salgın şartlarında özellikle ihtiyaç duyulan ve özel sektör temsilcileri tarafından yoğun şekilde talep edilen uzaktan çalışma mevzuatının mart ayında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Oktay, yönetmelikle, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, iş kolları, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kuralları ile ilgili hususların da düzenlendiğini aktardı.

Oktay şöyle devam etti:

"Elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma sürecine ilişkin düzenleyici çerçeve ile ulusal mobil uyarı sisteminin kurulmasına dair düzenleyici çerçeve yürürlüğe girmiş ve elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma sürecine ilişkin sorunlar mevzuat değişikliğiyle giderilmiştir. Bir diğer önemli adım sektörel yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi alanında yapılmış ve 8 sektörde bu alanda yapılabilecek adımları içeren bir çalışma hazırlanmıştır. Bu seneki eylem planımızda ülkemizdeki makine envanterine ilişkin bir katalog hazırlanması, yatırımların hızlı ve daha öngörülebilir bir şekilde sonuçlandırılmasına yönelik yeni bir yatırım takip modelinin oluşturulması ve motorlu araçlar mevzuatında AB mevzuatına tam uyumun sağlanmasına yönelik önemli hedeflerimiz var."

"Daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız"

Son YOİKK toplantısının geçen yıl haziran sonunda yapıldığını hatırlatan Oktay, o günden bugüne gelinen süreçte yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde sağlanan gelişmelerin detaylı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Oktay, şunları kaydetti:

"YOİKK Eylem Planı kapsamında atılan ve atılacak adımlar, veri merkezi sektörünün geliştirilmesi ve veri aktarımı konusu, dış ticaret işlemlerinde maliyet ve işlem süreçlerinin azaltılması, ülkemizde teknoloji standartlarının belirlenme süreçleri ile uluslararası standart geliştirme kuruluşlarında Türk iş dünyasının temsil gücünün artırılması gibi önemli başlıklar yer almaktadır. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlardan yüzde 1,5 pay alması hedefiyle oluşturulan 2021-2023 Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri de Kurul üyelerimizle beraber ele alacağız. Salgına rağmen kesintiye uğramadan yürüttüğümüz çalışmalar, YOİKK'deki ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir.

Kurul çalışmalarımız ile yatırımcılarımızın önünden her türlü engeli kaldırarak istihdamın, katma değerin ve ihracatın artmasına, yenilikçi ve girişimci bir yatırım ikliminin yeşermesine yönelik hep birlikte gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız. Yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız ve Paris Anlaşması'nın resmi onay sürecini de başlatmış durumdayız. Yeşil ekonomide ve yeşil kalkınma çağındaki yerimizi de alıyoruz. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. YOİKK Eylem Planı'ndaki eylemlerin tamamlanmasına ve ilerlemesine katkı veren sekretarya görevini yürüten olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere kurul üyesi bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve temsilcileri aracılığıyla eylem planlarının hayata geçmesine katkı veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri de katıldı.