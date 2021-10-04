Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması

04.10.2021 11:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle attıklarını belirterek, "Paris Anlaşması'nın resmi onay sürecini de başlatmış durumdayız. Yeşil ekonomide ve yeşil kalkınma çağındaki yerimizi de alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle attıklarını belirterek, "Paris Anlaşması'nın resmi onay sürecini de başlatmış durumdayız. Yeşil ekonomide ve yeşil kalkınma çağındaki yerimizi de alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5'incisi yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na (YOİKK) başkanlık eden Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, kurul olarak tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için "doğru tanımlanmış" ve "sonuç odaklı" reformların birer birer hayata geçirildiğini belirtti.

"Türkiye'de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun geliştirilmesine katkılar sağlayan YOİKK, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır." diyen Oktay, salgın döneminde küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken Türkiye'nin üretim ve lojistik avantajlarıyla pozitif yönde ayrıştığını aktardı.

Türkiye'nin üç kıtayı birleştiren stratejik konumu sayesinde salgın öncesi dönemde tek merkezli ve Asya ağırlıklı üretim ağına güçlü bir alternatif oluşturduğunun altını çizen Oktay, "Olumsuz küresel ekonomik iklime rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla G20 ülkeleri içerisinde ikinci sırada yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirdik." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinde yeni bir ihracat rekoruna imza atıldı

İhracatın, Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atılarak yıllık bazda 212,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Oktay, "Böylece Orta Vadeli Program hedefimiz olan 211 milyar doların da üzerine çıkmış bulunuyoruz. Yıl sonu itibariyle de bu performansı sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Oktay, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürdüğümüz reform gündemimiz kapsamında Ekonomi Reform Paketimizi açıklamıştık. Bu kapsamda kurulan Ekonomi Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. YOİKK gündemimizde eylem planına bağladığımız çalışmalar neticesinde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 2021 Küresel Yenilik Endeksi'nde ülkemiz, 10 basamaklık bir iyileşme göstererek 132 ülke arasında 41'inci sıraya yükselmiştir. Bu başarının sağlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Bu yılki YOİKK Eylem Planı'nda hem kamu ve hem de özel sektör temsilcisi kuruluşlarımızın görüşleri doğrultusunda oluşturulan ve yatırımcılarımızın yaşadıkları sorunlara çözüm sağlayacak konular yer almaktadır. 2021 YOİKK Eylem Planı kapsamında oluşturulan 7 çalışma grubunca 19 eylem takip edilmekte olup bazılarında şimdiden sonuç alınmıştır."

Salgın şartlarında ihtiyaç duyulan düzenlemeler hayata geçirildi

Salgın şartlarında özellikle ihtiyaç duyulan ve özel sektör temsilcileri tarafından yoğun şekilde talep edilen uzaktan çalışma mevzuatının mart ayında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Oktay, yönetmelikle, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, iş kolları, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kuralları ile ilgili hususların da düzenlendiğini aktardı.

Oktay şöyle devam etti:

"Elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma sürecine ilişkin düzenleyici çerçeve ile ulusal mobil uyarı sisteminin kurulmasına dair düzenleyici çerçeve yürürlüğe girmiş ve elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma sürecine ilişkin sorunlar mevzuat değişikliğiyle giderilmiştir. Bir diğer önemli adım sektörel yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi alanında yapılmış ve 8 sektörde bu alanda yapılabilecek adımları içeren bir çalışma hazırlanmıştır. Bu seneki eylem planımızda ülkemizdeki makine envanterine ilişkin bir katalog hazırlanması, yatırımların hızlı ve daha öngörülebilir bir şekilde sonuçlandırılmasına yönelik yeni bir yatırım takip modelinin oluşturulması ve motorlu araçlar mevzuatında AB mevzuatına tam uyumun sağlanmasına yönelik önemli hedeflerimiz var."

"Daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız"

Son YOİKK toplantısının geçen yıl haziran sonunda yapıldığını hatırlatan Oktay, o günden bugüne gelinen süreçte yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde sağlanan gelişmelerin detaylı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Oktay, şunları kaydetti:

"YOİKK Eylem Planı kapsamında atılan ve atılacak adımlar, veri merkezi sektörünün geliştirilmesi ve veri aktarımı konusu, dış ticaret işlemlerinde maliyet ve işlem süreçlerinin azaltılması, ülkemizde teknoloji standartlarının belirlenme süreçleri ile uluslararası standart geliştirme kuruluşlarında Türk iş dünyasının temsil gücünün artırılması gibi önemli başlıklar yer almaktadır. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlardan yüzde 1,5 pay alması hedefiyle oluşturulan 2021-2023 Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri de Kurul üyelerimizle beraber ele alacağız. Salgına rağmen kesintiye uğramadan yürüttüğümüz çalışmalar, YOİKK'deki ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir.

Kurul çalışmalarımız ile yatırımcılarımızın önünden her türlü engeli kaldırarak istihdamın, katma değerin ve ihracatın artmasına, yenilikçi ve girişimci bir yatırım ikliminin yeşermesine yönelik hep birlikte gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız. Yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız ve Paris Anlaşması'nın resmi onay sürecini de başlatmış durumdayız. Yeşil ekonomide ve yeşil kalkınma çağındaki yerimizi de alıyoruz. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. YOİKK Eylem Planı'ndaki eylemlerin tamamlanmasına ve ilerlemesine katkı veren sekretarya görevini yürüten olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere kurul üyesi bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve temsilcileri aracılığıyla eylem planlarının hayata geçmesine katkı veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması

fuat oktay, Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme 12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı 12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı 12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor 12:06 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı 12:02 Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı 11:26 Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 10:52 Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 10:38 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:53 Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme
12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
12:44 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021
12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı
12:31 Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı
12:29 Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi
12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
12:17 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var
12:05 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?         
12:46
Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi         
12:30
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti         
12:03
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 13:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement