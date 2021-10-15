İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Elazığ'da yaptıracağı okul için protokol imzalandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da deprem sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı okulun protokol imza törenine katıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan birçok okul yıkılmıştı. CHP

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi de okul yapma kararı almıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu amaçla Gazi Anadolu Teknik Lisesi projesinin protokolünü imzalamak ve bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Elazığ'a geldi. Bir dizi ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, ardından okulun yapılacağı alana giderek protokol imzalama törenine katıldı. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve partililer eşlik etti.

İmza töreninde konuşan Başkan İmamoğlu, "Biz depremde Elazığ'a geldikten sonra birkaç kez Elazığ'a ne yapabiliriz diye önce eşimle birlikte aile olarak, sonra da kurum olarak birkaç sohbetimiz olmuştu. Ama bir kamusal fayda sağlamanın gerekleri var. Böyle bir girişim hiç aklımıza gelmemişti. Sonrasında vekilimizin bizi telefonla aramasıyla birlikte böyle bir ulvi görevi İBB'ye önermesiyle beraber çok sıcak baktık. Valiliğe yazımızı bildirdik. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilik bunu değerlendirdi. Onayla beraber bize yazı gönderildi. Bizde bu gelen yazıyı meclisimize taşıdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bulunan tüm siyasi partilerin üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla beraber Elazığ'ın bu yaşadığı kötü anı hep beraber paylaşmak ve hemşerilerimize omuz vermek adına yanında olmaya karar verdik. Verdiğimiz kararın en güzel tarafı bunun bir okul oluşuydu ve de bir meslek lisesi oluşuydu. Tesadüftür ki güzel olan bir şey ise isminin gazi oluşuydu. Tüm güzellikler yan yana geldi. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor salonu ve atölyeleri şeklinde bulunan proje adını arkadaşlarımızla teslim aldık. Karşılıklı protokoller imzalandı. Hızlı bir proje çalışmasıyla beraber uygulama projesinin de kurumlara gönderip onaylandıktan sonra, hep birlikte Elazığ'a yakışan çok nitelikli, kimlikli bir okul yapısını teslim edeceğiz. İstanbul'da da yapılarımıza içeriği ile birlikte bakmayı önemsiyoruz. O bakımdan biz binayı bitirdik, Milli Eğitim Müdürümüze alın okulunuz, toparlayın demeyeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber müfredatın, eğitim detaylarının gereği neyse laboratuvarından kütüphanesine, spor salonuna kadar Elazığ'daki gençlerimize yakışan pırıl pırıl okulumuzu sadece gençlerimiz, çocuklarımızın gittikleri okulda çantalarını, kitaplarını alıp okula gidip sıralara oturmalarını sağlayacağız" dedi.

Eğitim deyince heyecan duyduğunu aktaran İmamoğlu, "Çünkü memleketimizin geleceğinin teminatı olacak olan kavram eğitim, iyi bir eğitim geleceğimizi kuvvetli hale getirir. Çağa uygun biçimiyle tariflersek kreşten başlayan eğitim çok nitelikli bir neslin tüm evrensel duyguları, dünyanın her yerinde geçerli bir zihne, geçerli bir eğitime, yapıya sahip hale gelmesini sağlamış oluruz. Onun temeli de kreştir. Dünyanın ekonomi dalında Nobel Ödülü almış bir ekonomistin tarifi ile çocuğa yapılan bir dolarlık yatırımın iş yaşamına atılmaya geldiğinde en az 8 kat karşılığı olarak ekonomiye katkısı olduğu tespit edilmiştir. Bunu iddia olarak ortaya koymuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir çocuk iyi eğitim alamıyorsa, böyle bir sıkıntı varsa hepimiz mesulüz. O gözle bakmalıyız. Ben ne yapabilirim şeklinde süreci ele almalıyız. İstanbul'da kreş diye bir kavramı ortaya attık. Sene sonunda 60'ya yakın kreşimizin bitişini müjdelemek arzusundayız. 150 kreşi de hızlıca 2022'de tamamlamak arzusundayız. Anlamı nedir. Sayısı sıfırdı. 1 milyon 30 bin civarında 0-5 arası çocuklarımız vardı. İstanbul'da seçim zamanındaki rakamı söylüyorum. Şimdi bu sayıdaki çocuğumuzun en az 700 bininin de dar gelirli ailelerin çocukları olduğunu biliyorduk. Biz bu çocuklara iyi bir kreş eğitimi verirsek hayatı değiştirebileceğimizi iddia ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ'a böyle güzel bir eğitim kurumunun yapılmasından dolayı bir eğitimci olarak çok mutlu olduğunu dile getiren Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtük, "Elazığ'da 24 Kasım 2020'de depreminde yaşadığımız üzücü afetten dolayı okullarımızda sıkıntılarımız oldu. Çok şükür devletimizin ve hayırseverlerimizin destekleriyle 72 projemiz bugün itibarıyla hayata geçmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 73'üncü projemizi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - ELAZIĞ